Frontalkollision auf Schleichweg

Der Blechschaden dieses Unfalls am Dienstagmorgen bei Ottenhofen summiert sich auf rund 18 000 Euro.

Bei Ottenhofen prallen drei Fahrzeuge zusammen

Bei Ottenhofen hat es am Dienstagmorgen gekracht.

Ottenhofen - Die Ortsdurchfahrt von Ottenhofen ist derzeit gesperrt. Einige Autofahrer nutzen die Römerstraße in Richtung Siggenhofen als kleine und inoffizielle Umleitung, um nach Markt Schwaben zu kommen. Auf der hat es am Dienstagmorgen gekracht. Drei Fahrzeuge waren zusammengestoßen, drei Insassen wurden verletzt.

Zum Hergang teilt die Erdinger Polizei mit, dass ein 37-Jähriger aus Gars mit einem Ford Ranger von Siggenhofen in Richtung Ottenhofen unterwegs war. Auf der schmalen Fahrbahn mit schlammigen Banketten geriet der Pick Up gegen 8 Uhr zu weit nach links. Eine 66-Jährige am Steuer eines Ford Focus konnte nicht mehr ausweichen. Beide Autos stießen frontal zusammen. Ein hinter dem Focus fahrender Opel Corsa, gesteuert von einer Erdingerin (42), fuhr auf.



Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 18 000 Euro. Im Einsatz waren das BRK aus Erding und Markt Schwaben mit Notarzt sowie die Feuerwehren Ottenhofen und Markt Schwaben. ham