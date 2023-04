Sponsor der neuen Leberkas-Scheibe räumt sie selbst ab

Sind zufrieden mit einer erfolgreichen Saison (hinten, v. l.): Lukas Schwarzenbeck (Leberkas-Scheibe), Manuel Greckl (Jugendscheibe), Martin Mittermüller (Schafkopf-Pokal), Martin Lippacher (Wurstkönig), Stefan Huber (Vereinsmeister Pistole und Schützenkönig), Martina Adam (Brezenkönigin und Wanderpokal), Lukas Rappold (Schützenkönig Jugend) und Stefanie Mittermüller (Wurstkönigin Jugend) sowie (vorne, v. l.) Fritz Deutinger (Stammtischscheibe), Rosa Rappold (Vorsitzende) und Anna Oefele (Damenscheibe). Nicht auf dem Bild: Tatjana Huber und Johanna Adam. © Julia Adam

Die Schützen von Schwillachtal Unterschwillach küren Könige und Sieger. Die Schießbeteiligung soll künftig wieder steigen.

Unterschwillach – Nach der Corona-Pandemie ist die Situation für Schützenvereine nicht ganz leicht. Dennoch konnte die Schützengesellschaft Schwillachtal Unterschwillach wieder eine erfolgreiche Saison abschließen. In Zukunft werde man sich mit der Gewinnung junger Mitglieder auseinandersetzen müssen, da ist sich der Vorstand der Schwillachtaler einig, wie beim diesjährigen Schützenabschluss deutlich wurde. Doch vor allem die Motivation der Mitglieder, sich beim Schützenabend auch wieder mit dem Gewehr oder der Pistole an den Stand zu stellen, möchte man steigern.

Obwohl die vergangene Saison für die meisten Schützenvereine keine leichte gewesen ist, könne man in Unterschwillach wie auch in den vergangenen Jahren sehr zufrieden sein, betonte Sportleiter Sebastian Weber. In den Rundenwettkämpfen erreichte die Luftgewehr-Mannschaft souverän den dritten von fünf Rängen. Lediglich die Schießbeteiligung müsse wieder wachsen, appellierte er an die Mitglieder.

Zum Vereinsmeister wurde Tatjana Huber gekürt. Sie war auch in den Rundenwettkämpfen mit 382,90 Ringen die beste Schützin des Vereins. Vereinsmeister der Jugend darf sich Johanna Adam nennen, bei den Pistolenschützen ist es Stefan Huber. In der Jugend hat Johanna Adam zudem beim Königsschießen einen Treffer gelandet. Mit einem 277 Teiler durfte sie sich die Brezenkette umhängen. Stefanie Mittermüller wurde mit einem 136 Teiler Wurstkönigin, und zum Schützenkönig der Jugend schaffte es Lukas Rappold mit einem 118 Teiler. Die Brezenkette der Erwachsenen trägt Martina Adam mit einem 224 Teiler. Während Adam mit dem Gewehr geschossen hat, haben Wurstkönig Martin Lippacher (155 Teiler) und Schützenkönig Stefan Huber (51 Teiler) mit der Pistole alles gegeben.

Ausgeschossen wurden in dieser Saison auch wieder einige Scheiben und Sonderpreise. Die Damenscheibe gewann Anna Oefele, die Stammtischscheibe sicherte sich Fritz Deutinger, und beim Schafkopfen gewann Martin Mittermüller den Pokal. Martina Adam durfte den Wanderpokal entgegennehmen, Johanna Adam gewann den Jugendpokal, und Manuel Greckl erhielt die Jugendscheibe. Zum ersten Mal ausgeschossen wurde die neue Leberkas-Scheibe, die Lukas Schwarzenbeck und Thomas Kressierer gesponsert hatten. Schwarzenbeck selbst durfte sie als Gewinner entgegennehmen.

Vorsitzende Rosa Rappold bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern für ihr aktives Engagement – ob als Helfer beim Dorffest, für die Bewirtung an den Schützenabenden oder der Mithilfe beim Sektionsschießen, das der Verein 2022 ausgerichtet hat.

Julia Adam