Neue Nachbarn in Siggenhofen

Siggenhofen - Seit einiger Zeit kreist ein Storchenpaar in der Gegend um Herdweg und Siggenhofen in der Gemeinde Ottenhofen. Es ist bereits eifrig dabei, sich ein neues Nest auf einem Strommasten zu errichten, der sich unmittelbar neben der Friedhofsmauer der Kirche St. Johannes und Paulus in Siggenhofen befindet.

+ Direkt neben der Kirche haben sich die Storchen niedergelassen. © Leopold Kölbl

Bei teilweise starkem Wind ein schwieriges Unterfangen, das die Störche aber mit viel Ausdauer gut meistern. Stöckchen für Stöckchen wird mühevoll herangeflogen und eingearbeitet, bis alles passte und sicher verstrickt ist. Es ist das erste Mal, dass sich in Siggenhofen ein Storchenpaar eingefunden hat. Es wird bei Besichtigungen gebeten, entsprechenden Abstand zu halten, um den Nestbau und gegebenenfalls das Brüten nicht zu gefährden.

Leopold Kölbl