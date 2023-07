Geburtstag im eigenen kleinen Paradies

Von: Raffael Scherer

Ein lang gehegter Wunsch waren die Hühner, die nun bei Simon Irl im Garten leben. Bei der Feuerwehr sehr aktiv © Raffael Scherer

Simon Irl aus Herdweg feierte 80. Geburtstag. Familie, Freunde und auch ein paar gefiederte Gratulanten schauten vorbei.

Herdweg – Nun hat Simon Irl auch noch Hühner. Die beiden eigenen sowie die Nachbarskatze, die zu Besuch kommt, reichen ihm nicht. Jahrelang kam der Herdweger immer wieder auf seine Ehefrau zu und meinte „Hühner wären schon recht“, erinnert sich Waltraud Irl (77) schmunzelnd. Irgendwann konnte sie es Anfang des Jahres nicht mehr hören und gab nach. Nun steht also an Simon Irls 80. Geburtstag ein Hühnerstall samt dem von ihm selbst gebauten Holzlabyrinth für den Auslauf im Garten.

Und der Jubilar steht dazwischen und füttert lächelnd die fünf Hennen, während die rund 30 Gäste ein paar Meter weiter im Garten sitzen und ihm begeistert zusehen. „Die werden nicht geschlachtet, die haben das ewige Leben“, kommentiert die Gattin.

Irl ist mit zwei Schwestern in Poing aufgewachsen. Nach seiner Lehre zum Maschinenschlosser in Feldkirchen und einer Beschäftigung bei Stahlgruber in Poing wechselte er zur dortigen Gemeinde, wo er sich bis zur Rente als Hausmeister und Werkstattleiter bei allem betätigte, was handwerklich zu tun war.

1965 heiratete er seine Waltraud, die er zuvor in Herdweg bei einem Faschingsball kennengelernt hatte. Kurz darauf folgten eine Tochter und ein Sohn, später zwei Enkelkinder. Seinen Spitznamen „Kramer“ brachte ihm ein kleines Geschäft ein, das er mit seiner Gattin 1967 in Angelbrechting unter dem Namen „Lebensmittel und Kolonialwaren“ eröffnet hatte, wo er gerade für die anliegenden Landwirte die wichtigsten Waren anbot. „Das hat aber nicht so ganz hingehauen, weil der Umsatz sehr gering war, da die Leute lieber in großen Geschäften eingekauft haben“, erinnert sich Waltraud Irl.

Obwohl sie den Laden nach fünf Jahren wieder aufgaben, blieb ihm der Spitzname auch nach dem Umzug 2004 nach Herdweg, erklärt sie und beobachtet, wie sich ihr Mann nach dem Hühnerfüttern gemütlich auf der Bank vor dem Haus niederlässt und den Hühnern beim Herumstolzieren zusieht. Um ihn herum wachsen Birnen, Weinreben, allerlei Grünzeug. Der Springbrunnen am Bach und Vogelgezwitscher sorgen für eine idyllische Atmosphäre. „Hier ist es am schönsten, ich hab’ das ganze Jahr Urlaub“, lautet sein Motto, erwähnt seine Gattin bei diesem Anblick.

Solange er den ganzen Tag herumlaufen und sich handwerklich betätigen könne, gehe es ihm gut. Das habe der „Kramer“ schon immer getan, wo er gebraucht wurde: Ob bei der Anglergilde Sempt, wo er seit 50 Jahren Mitglied ist, oder der Feuerwehr, wo er sich Zeit seines Lebens engagiert. Erst in Angelbrechting als Gerätewart, dann als stellvertretender Leiter bei der Werksfeuerwehr Stahlgruber und schließlich bei der Feuerwehr Poing, wo er sich zum stellvertretenden Kommandanten hochgearbeitet hatte und sich um die Jugend kümmerte. Im Verein war er zudem eine Zeit lang stellvertretender Vorstand. „Die Hälfte da hinten ist etwa Familie, der Rest sind Freunde aus der Feuerwehr“, sagt seine Gattin und deutet auf die Partygäste.

Doch egal wer ihn um Hilfe bittet, Simon Irl ist da. So errichtete er vor wenigen Jahren für den Poinger Pflegestern ein Gartenhaus und hilft seiner Frau bei der Gemüsezucht sowie bei den An- und Umbauten der Häuser seines Nachwuchses sowie der Schwieger- und Enkelkinder.

Doch da kommt ja noch mehr Besuch, auf den der Jubilar schon gewartet hat: Durch das Rohr im Garten, durch das der Bach in den angrenzenden Weiher fließt, schwimmt eine Wildentenmutter mit ihren neun Küken herbei. Sie fressen Simon Irl gern aus der Hand. Er erzählt: „Wenn ich mal nicht draußen bin und die Tür auflasse, dann rennen die bis in die Küche rein, bis sie mich finden und was bekommen.“ Dutzende Wildenten hat das Paar aufgezogen, die Tiere gehören quasi zum Inventar.

Einen großen Familien- und Freundeskreis, ein ruhig gelegenes Haus mit Garten und allerlei Tieren – da braucht der 80-Jährige wirklich keinen Urlaub in der Ferne mehr. RAFFAEL SCHERER

