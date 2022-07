Straßen in Wörth und Ottenhofen: Schon wieder kein Tempo 30

Teilen

Zweimal Tempo 30 – zweimal wieder zurückgenommen: Die Gemeinden Wörth und Ottenhofen standen kürzlich vor dem gleichen Problem und mussten eine solches Tempolimit auf zwei ihrer Straßen wieder abbauen (Symbolbild). © Arno Burgi/dpa

Zweimal Tempo 30 – zweimal wieder zurückgenommen: Die Gemeinden Wörth und Ottenhofen standen kürzlich vor dem gleichen Problem und mussten eine solches Tempolimit auf zwei ihrer Straßen wieder abbauen.

Wörth/Ottenhofen – So musste die aus Sicherheitsgründen von der Gemeinde Wörth an der Schwillachstraße erlassene Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h aufgehoben werden. Der Grund: ein Beschwerdeschreiben eines Landkreisbürgers, aufgrund dessen das Landratsamt als Untere Verkehrsbehörde und die Polizeiinspektion Erding die Anordnung „überprüft und als unrechtmäßig eingestuft“ haben. Das teilte Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) in der Gemeinderatssitzung mit. Die Beschilderung ist bereits abgebaut.

Die Gemeinde hatte die Geschwindigkeitsbeschränkung mit drei Argumenten begründet. Sie alle zielten darauf ab, für mehr Schulwegsicherheit in Richtung Kreisstraße ED 4 (Hörlkofener Straße) und weiter in Richtung St. Koloman und S-Bahn-Station zu sorgen sowie die Sicherheit der Badegäste auf ihrem Weg zum Baggerweiher zu verbessern. Außerdem wurden die Lagerplätze mit Ein- und Ausfahrtsbereichen angeführt.

Diese Begründungen werden seitens des Landratsamts und der Polizei jedoch nicht geteilt. „Die Schwillachstraße verfügt über einen einseitigen, gut ausgebauten Gehweg, auf welchem der Schulweg risikolos dargestellt werden kann“, heißt es in dem behördlichen Schreiben. Die Ausfahrt der Lagerfläche stelle aus Sicht der Unteren Verkehrsbehörde zudem „keine erhöhte Gefahrenlage“ dar. Auch könne bei der gut ausgebauten Gemeindestraße der Weg zum Weiher gefahrlos zurückgelegt werden.

„Vielleicht haben wir unsere Kompetenzen überschätzt“, meinte der Wörther Gemeindechef im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Glauben an die eigene Zuständigkeit sei man eigeninitiativ tätig geworden. „Wir haben uns auf der sicheren Seite gefühlt“, erläuterte Gneißl und gibt zu, das sei vielleicht „etwas blauäugig“ gewesen: „Polizei und Untere Verkehrsbehörde hätten eingebunden werden müssen.“ Künftig werde man den Abstimmungsweg einhalten.

Auch die Gemeinde Ottenhofen hat sich an dem Thema die Finger schon einmal verbrannt – und wollte das nicht ein weiteres Mal tun. Mit großem Bedauern hat der Bauausschuss daher den Antrag eines Bürgers, die Schwillacher Straße komplett auf 30 km/h zu begrenzen, einstimmig zurückgewiesen. Chancenlos sei dieses Ansinnen, musste die Verwaltung in der Vorlage zum wiederholten Mal darlegen.

Bei der Gelegenheit machte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) allerdings auch deutlich, dass es ein Bürger aus eben dieser Straße war, der gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung, wie sie die Gemeinde zunächst angeordnet hatte, vorgegangen war. Nun forderte ein anderer genau das, was die Gemeinde in Teilen wieder zurücknehmen muss. Wie berichtet, wollte man die Schwillacher Straße durch die Beschränkung sicherer machen – sie ist immerhin der Weg zur Schule und zum Kindergarten. Jedoch hatte die Länge der Anordnung nicht gepasst. So gelten jetzt zwar weiterhin im Bereich rund um die Schule 30 km/h, darüber hinaus aber nicht.

Jedoch könnte es außerhalb von Ottenhofen, in Richtung Unterschwillach, noch ein Tempolimit auf 60 km/h geben, ganz ähnlich wie Richtung Herdweg. Der Bürger, der die 30 Kilometer pro Stunde auf der Schwillacher Straße haben möchte, hatte auch das in seinen Antrag geschrieben. Genauso einstimmig beschloss der Ausschuss in diesem Fall, dieses Anliegen zum Thema bei der nächsten Verkehrsschau zu machen.

Andreas Lippacher (FW) erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Schwillacher Straße auf dem Straßenausbauplan stehe. „Das ist ein Thema, das schieben wir auch schon jahrelang vor uns her“, sagte er.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Vroni Vogel & Klaus Kuhn