Neue Stromleitung von Oberbachern nach Ottenhofen: Zwei Trassen, viele Argumente

Von: Veronika Macht

Teilen

Nah an der Bebauung verläuft die Höchstspannungsleitung hier bei der Reitanlage Steiler (Gemeinde Ottenhofen). Ein Ersatzneubau nahe dieser Bestandstrasse ist eine von zwei möglichen Varianten. © vroni Macht

Für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung von Oberbachern nach Ottenhofen gibt es im Bereich Finsing/Neuching/Ottenhofen zwei Varianten. Netzbetreiber Tennet verspricht, beide gleichberechtigt zu untersuchen.

Ottenhofen – Der Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung von Oberbachern (Kreis Dachau) nach Ottenhofen setzt die Anlieger unter Strom. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen die Variante nahe der Bestandstrasse und für die durchs Finsinger Holz. Auch wenn derzeit der Fokus auf Ersterer liegt: Übertragungsnetzbetreiber Tennet verspricht, beide gleichberechtigt zu untersuchen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Tennet plant im Gemeindedreieck Finsing/Neuching/Ottenhofen zwei Varianten der Freileitung: eine entlang der Staatsstraße 2580 (4a) und damit sehr nah am Bestand sowie eine durchs Finsinger Holz (4b). Beide wurden als raumverträglich beurteilt, nun soll eine ins Planfeststellungsverfahren gehen.

Kürzlich fand unter Vermittlung von Grünen-MdL Johannes Becher eine Videokonferenz mit Vertretern der BI „Starkstromleitung Ja, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“ sowie Tennet statt. Mit dabei waren auch die Sprecher des Grünen-Ortsverbands Ottenhofen, Andrea Börner und Stefan Herbasch. Letzterer ist zudem Co-Sprecher der Grünen im Kreis und Mitglied im Gemeinderat Ottenhofen.

Bürgerinitiative favorisiert Trasse durchs Finsinger Holz

Der hatte sich vor einem Jahr einstimmig für die Trasse Finsinger Holz ausgesprochen. Diese auch von der BI favorisierte Variante „schafft große Vorteile für Mensch und Natur“, schreibt Herbasch in einer Pressemitteilung und berichtet, dass Tennet eine gleichberechtigte Prüfung der Varianten zugesagt habe. Das bestätigt eine Sprecherin auf Nachfrage: Es würden beide Varianten weiter geprüft.

Die Sprecherin betont, dass man seit längerer Zeit mit der BI in gutem Austausch sei. Die Initiative habe durchaus Auswirkungen auf die Planungen: „Insbesondere das proaktive Angebot von Flächen für Maststandorte und Ausgleichsmaßnahmen eröffnet hier Spielräume. Das ist außergewöhnlich und unterstreicht die konstruktive Mitarbeit der BI.“

Herbasch wird dazu konkreter. Die BI habe für den Fall, dass die Wahl auf die Variante durchs Holz fällt, eine mögliche Ausgleichsfläche in Form einer Vergrößerung des Bannwalds (rund 21 000 zusätzliche Bäume) „gesucht, gefunden und bereits vertraglich gesichert“. Zudem sei die Neuanlage eines Biotops angeboten worden. Variante 4b, die „das nach Käferbefall wieder neu aufzuforstende Finsinger Holz überspannen soll, ist damit klar die ökologisch wertvollere Variante“, stellt Herbasch fest.

Sie berge zudem den Vorteil, Anwohner und Gewerbebetriebe nicht zu beeinträchtigen. Die mächtigeren Masten wären etwa für den anliegenden Reiterhof in Variante 4a existenzgefährdend: Herbasch: „Hier könnten auch Klageverfahren eine pünktliche Fertigstellung der Stromleitung gefährden.“

Tennet: Feintrassierung wird zunächst für die Variante entlang der Bestandstrasse erarbeitet

Die BI bemängelt, dass sich die Detailplanungen von Tennet bislang nur auf Trasse 4a beschränken würden. Die Sprecherin erklärt, dass Tennet gesetzlich dazu verpflichtet sei, eine genehmigungsfähige Planung vorzulegen, die neue Leitung fristgerecht zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Um den Zeitplan halten zu können, erarbeite man die Feintrassierung (konkrete Maststandorte samt Zuwegung, Baustelleneinrichtungsflächen und Provisorien) zunächst für die Variante entlang der Bestandstrasse. Fürs Finsinger Holz seien noch zahlreiche rechtliche und technische Fragen offen, „die gegebenenfalls eine Genehmigung unmöglich machen könnten“.

Für die Trasse entlang der St 2580 spreche das Bündelungsgebot, das in Genehmigungsverfahren hohes Gewicht habe: Neue Infrastrukturen sollten möglichst mit bestehenden gebündelt werden – in diesem Fall die Bestandsleitung und die Staatsstraße –, sodass bislang unbelastete Landschaften nicht neu beansprucht werden.

Man müsse aber noch eingehend drei Aspekte prüfen. So sei mit dem Finsinger Holz wie auch dem Schlossholz weiter südlich wertvoller und geschützter Bann- und Funktionswald betroffen. „Ob eine Überspannung hier technisch möglich ist, ist noch nicht final geklärt“ – ebenso wenig, ob ein Eingriff überhaupt genehmigungsfähig wäre.

Viele technische und rechtliche Fragen sind noch offen

Auch offen sei die Frage, ob der Bau dieser Variante gegebenenfalls dadurch technisch unmöglich werde, als dass er nur mit einer längeren temporären Abschaltung der Bestandsleitung realisierbar wäre. Diese müsse für die Versorgung von Region und Großraum München zwingend durchgehend in Betrieb bleiben, bis die neue Leitung fertig ist.

Nicht zuletzt sei die Umsetzbarkeit der Provisorien eine wichtige Voraussetzung. Diese temporären Leitungen würden zwar nur während der Bauzeit benötigt, aber für die Variante Finsinger Holz einen breiten Korridor in Anspruch nehmen. Hier werde geprüft, ob ein solcher zur Verfügung stehe.

Für die Variante St 2580 benötige man weniger Provisorien und wisse, dass dies möglich sei. Doch auch bei dieser Trasse seien weitere Planungen nötig, „und sie hat ebenfalls Nachteile, insbesondere in Bezug auf den Wohnumfeldschutz an der Bestandstrasse“, so die Sprecherin. Im Gegensatz zum Finsinger Holz seien aber aktuell keine rechtlichen und technischen Fragen offen, die Genehmigung und Bau grundsätzlich unmöglich machen würden. „Daher liegt der Fokus der konkreten Trassierung derzeit auf dieser Variante.“

Variante „Finsinger Holz“ kann noch neu als Vorzugsvariante eingereicht werden

Möglicherweise stelle sich im weiteren Planungsverlauf heraus, dass die technischen Hürden fürs Finsinger Holz lösbar seien und auch die umweltrechtlichen Aspekte kein grundsätzliches Hindernis für die Einreichung ins Genehmigungsverfahren darstellten. „Dann kann eine Neubewertung erfolgen und die Variante neu als Vorzugsvariante eingereicht werden – das ist auch nach Beginn des Planfeststellungsverfahrens möglich.“

Voraussichtlich im November lägen die Ergebnisse der vertieften Untersuchungen und der Gespräche mit den beteiligten Stellen wie AELF, Naturschutzbehörde oder Forstrevier vor. Bis dahin könne man keine verbindlichen Aussagen dazu treffen, ob die Variante Finsinger Holz realisierbar ist. Man setze weiter „auf den offenen und transparenten Austausch mit den Menschen in der Region, halten sie über alle Entwicklungen informiert und suchen gemeinsam mit ihnen nach der besten Lösung für alle Beteiligten“, verspricht Tennet.