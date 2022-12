Tennet trifft Entscheidung: Keine Stromleitung über dem Finsinger Holz

Von: Veronika Macht

Teilen

Mit dieser Planung geht Tennet ins weitere Genehmigungsverfahren. Oben zu sehen ist die Variante „St 2580“, also die nah am Bestand, und unten die Alternativtrasse „Finsinger Holz“. Die roten Linien innerhalb des Trassenkorridors stellen die Trassenachsen dar, die Punkte sind die geplanten Masten. Dargestellt in Violett ist der Provisoriumskorridor. Der wäre in diesem Fall („St 2580“) deutlich schmaler als bei „Finsinger Holz“. © Tennet

Für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung hat sich Tennet für die Variante nahe am Bestand entschieden. Die Trasse über dem Finsinger Holz ist damit aus dem Rennen.

Ottenhofen/Neuching – Besser für die Allgemeinheit, für die Umwelt, für die Versorgungssicherheit: Diese Kriterien erfüllt für Übertragungsnetzbetreiber Tennet die Trasse für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung, die nahe am Bestand verläuft („St 2580“). Die Variante übers Finsinger Holz wird damit nicht weiterverfolgt. Für die Bürgerinitiative, die genau dafür gekämpft hat, besteht weiter Redebedarf.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Bekanntlich soll die Freileitung zwischen Oberbachern (Kreis Dachau) und Ottenhofen erneuert werden. Im Bereich Ottenhofen/Neuching/Finsing waren zwei Varianten raumgeordnet – eine nahe an der Bestandstrasse und eine über das Waldgebiet Finsinger Holz. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Am Mittwoch informierten die Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht und Catherine Krukenmeyer sowie die Projektleiter Abgeordnete, betroffene Bürgermeister und die Bürgerinitiative „Starkstromleitung Ja, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“ darüber.

Die BI kämpft für die Trasse übers Holz, die Tennet letztlich auch genauer unter die Lupe genommen hat. 400 Arbeitsstunden habe man dafür investiert, sagte Krukenmeyer am Mittwochabend im Gespräch mit unserer Zeitung. Ergebnis: Die Trasse übers Holz wäre durchaus umsetzbar. „Aber es wäre nicht die beste Lösung.“ Im Prinzip seien es drei Gründe, warum man sich für die Bestandsvariante entschieden habe: Sie sei für Allgemeinheit, Umwelt und Versorgungssicherheit die bessere.

Variante „Finsinger Holz“: Bis zu 100 Meter hohe Masten

So habe sie sich in Bezug auf den Waldeingriff als vorteilhafter herausgestellt. Das Finsinger Holz sei als Bannwald geschützt. Um ihn zu überspannen, wären sechs 90 bis 100 Meter hohe Masten nötig, zudem voraussichtlich zwei im bislang unbelasteten Wald. Zwar lägen seitens der BI konstruktive Vorschläge für Ausgleichsflächen vor. Priorität habe bei der Genehmigung aber die vollständige Vermeidung von Eingriffen in Bannwald, sofern möglich.

Auch gelte das Bündelungsgebot, um neue Betroffenheiten zu vermeiden. Für die Stromversorgung während der Baumaßnahme ist über 18 bis 20 Monate ein Provisorium nötig. Für die Variante „Finsinger Holz“ brauche man eine provisorische Leitung mit fünf Stromkreisen. Die nötige Trasse wäre 200 Meter breit und würde auf fünf Kilometern zwischen Bestandsleitung und westlichem Ortsrand von Ottenhofen verlaufen.

Diese Planung wird nicht weiter verfolgt. Oben zu sehen ist die Trasse „St 2580“, also die nah am Bestand, unten die Alternativtrasse „Finsinger Holz“. Die roten Linien innerhalb des Trassenkorridors stellen die Trassenachsen dar, die Punkte sind die geplanten Masten. Dargestellt in Violett ist der Provisoriumskorridor. Der wäre in diesem Fall („Finsinger Holz“) deutlich breiter als bei „St 2580“. © Tennet

Dies könne bei gegebenenfalls nötigen Reparatur- und Wartungsarbeiten die Versorgungssicherheit im ganzen süddeutschen Raum gefährden. Zudem würden Landschaftsbild und Wohnumfeld beeinträchtigt, insbesondere bei der Kreuzung mit der Waldstraße. Auch die Bewirtschaftung der Flächen um die Provisorien wäre stark eingeschränkt. Bei der Bestandsvariante indes reiche ein temporärer Stromkreis und eine Breite von 50 Metern.

Fürs „Finsinger Holz“ spreche hingegen das Kriterium Wohnumfeld. Die Anwohner an der Bestandsleitung wären von den Masten des Ersatzneubaus erneut betroffen. Die Soll-Abstände von 200 Metern, wie vom Bayerischen Landesentwicklungsplan vorgegeben, könnten nicht durchgehend eingehalten werden. Dieses Kriterium unterliege der Abwägung im Genehmigungsverfahren.

Tennet: „Wir müssen uns für eine Variante entscheiden. Den Königsweg gibt es leider nicht“

Es sei eine schwierige Situation, gab Lieberknecht zu, die „sicherlich aus Sicht der betroffenen Höfe nicht schön ist. Das wissen wir. Deswegen haben wir das noch mal so detailliert untersucht.“ Man sei sich bewusst, dass die Anwohner entlang der Bestandsleitung den Neubau als Chance auf eine Entlastung ihres Wohnumfelds sehen. Tennet sei jedoch dazu verpflichtet, eine Planung vorzulegen, die alle Belange bestmöglich berücksichtige. Vor diesem Hintergrund sprächen die Ergebnisse mehrheitlich gegen die Trasse „Finsinger Holz“. Lieberknecht: „Und wir müssen uns für eine Variante entscheiden. Den Königsweg gibt es leider nicht.“

Krukenmeyer betonte, dass die BI „tolle Informationen“ geliefert habe, der Austausch sei „unheimlich konstruktiv“ gewesen: „Ich habe das noch nie so erlebt.“ Indem man detaillierte Unterlagen schon sehr früh zur Verfügung stelle, wie hier schon weit vor Beginn des formellen Verfahrens, sorge man für möglichst viel Transparenz. Und vielleicht erreiche man damit „zumindest ein gewisses Verständnis für die Entscheidung“, wenn schon keine Akzeptanz, so Lieberknechts Hoffnung.

Bürgerinitiative: „Da besteht noch Redebedarf“

„Für uns ist die Entscheidung noch nicht nachvollziehbar, da wir noch nicht alle Unterlagen bekommen haben“, sagte BI-Sprecher Johann Auerweck am Donnerstag unserer Zeitung. Auch seien nicht alle Hinweise der BI bearbeitet worden: „Da besteht noch Redebedarf.“

„Wie die Anlieger bin auch ich sehr betroffen von der Entscheidung und enttäuscht, aber ich kann auch die Gründe für die Bestandstrasse nachvollziehen“, sagte Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley auf Nachfrage. Die Abwägung habe viele Facetten, allein die deutlich höheren Kosten fürs Provisorium beim „Finsinger Holz“. „Doch ich hatte nicht das Gefühl, dass Tennet es sich leicht gemacht hat“, meinte Schley.

Das sieht auch ihr Neuchinger Kollege Thomas Bartl so. „Die Verantwortlichen waren sehr kollegial und haben viel Verständnis gezeigt“, sagte er auf Nachfrage. Das Ergebnis selbst „war fast zu erwarten. Aber natürlich hätten wir uns was anderes erhofft“. Ihn störe, dass man die gesundheitlichen Auswirkungen der Leitungen nach wie vor nicht genau kenne, „daher kann ich die Bedenken der Anwohner und der BI absolut nachvollziehen“.

Gemeinde Finsing erleichtert über Entscheidung

Froh über die Entscheidung ist indes Finsings Bürgermeister Max Kressirer. Neben dem Aspekt des schützenswerten Bannwalds sei seine Gemeinde in Sachen Infrastruktur ohnehin sehr belastet. „Das war immer unser Einwand, um uns vor weiterer negativer Infrastruktur zu schützen. Für unsere Bürger freut es mich, dass wir nicht noch mehr betroffen sind. Aber ich verstehe auch, dass die andere Seite gekämpft hat.“

Als nächster Schritt steht nun die Feintrassierung an, die auch wieder vorgestellt werden soll. Voraussichtlich Ende 2023 reicht Tennet die Unterlagen zur Planfeststellung bei der zuständigen Behörde ein. Damit starte auch die formelle Bürgerbeteiligung. Alles, was man bisher gemacht habe, sei informell gewesen, fließe aber auch in die Planung ein, so Tennet. 2029 soll die Leitung schließlich in Betrieb gehen.

vam