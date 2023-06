Netzbooster von Tennet in Ottenhofen: Mega-Batterie für ein stabileres Stromnetz

Von: Raffael Scherer

Teilen

Batteriespeicher sind heute in Containern untergebracht, in denen die eigentlichen Akkus stehen. Die Technik wie Wechselrichter und Trafos stehen davor. Unser Bild eines solchen Netzboosters entstand im Nachbarkreis Freising. © Klaus Kuhn

Der Booster kommt, ob gewollt oder nicht: Im Ottenhofener Gemeinderat stellte Übertragungsnetzbetreiber Tennet den aktuellen Stand der Dinge vor.

Ottenhofen – Sprecherin Catherin Krukenmeyer erklärte die Aufteilung: den Ersatzneubau, den Umbau des Standwerks und den Netzbooster, also ein Batteriespeicher. Beim Ersatzneubau gehe es Ende Juni an die nächsten Eigentümergespräche, bevor in einer Infoveranstaltung Anfang Juli Details öffentlich werden. Bisher geht Tennet davon aus, dass die Vorbereitungen samt Genehmigungen bis 2026 dauern. Der Bau sollte 2029 beendet sein, „wenn alles zu 100 Prozent so funktioniert, wie wir uns das vorstellen“, so Krukenmeyer.

Michael Hörmann, Projektleiter und seit 2017 für den Umbau des Umspannwerks zuständig, präsentierte die Pläne zur Komplettsanierung. Die bisherige Anlage sei aus den 70er Jahren: „Hochspannungsgeräte, Transformatoren und das Gebäude haben mit einem Alter von über 40 Jahren ihre Lebensdauergrenze erreicht.“ Daher werde man in den kommenden sieben Jahren eine Bestandserneuerung durchführen. Als Beispiel nannte er die neue Kompensationsspule, deren Einbau abgeschlossen ist und die noch dieses Jahr in Betrieb gehen soll.

Die ersten Neubaumaßnahmen am östlichen Teil des Gebäudes sollen Anfang 2024 starten. Gearbeitet werde bei laufendem Betrieb. Die neuen Leitungen seien dabei auch für die Anwohner ein Gewinn, betonte Hörmann. Schließlich seien die neuen Maschinen deutlich leiser als die bisherigen Lärmmacher: „Es würde mich wundern, wenn man die groß hört.“ Das Betriebsgebäude nebenan werde dabei als „Ersatzneubau“ gebaut.

Der Netzbooster sei das vorangetriebene Innovationsprojekt, holte Projektleiter Sebastian Pfaller aus. Nach aufwendigen Berechnungen sei Ottenhofen der ideale Standort dafür, das Bestandsnetz auszutesten. Die 16-Lithium-Eisenphosphatbatteriemodule als Großspeicher seien bereits erprobt. Die Innovation hinter dem Booster sei die Einspannung der Trafos mit dem Höchstspannungsnetz. Würde in Zukunft die Stromzufuhr ausfallen, bringe der Booster etwa eine Stunde Versorgungssicherheit im Süden Deutschlands, wo früher Gaskraftwerke hochgefahren oder Strom aus dem Ausland eingekauft werden musste. Das sei aber konservativ gesehen nur bis zu fünf Mal im Jahr zu erwarten.

Maßnahmen am Umspannwerk Ottenhofen stellten Catherin Krukenmeyer, Sebastian Pfaller und Michael Hörmann von Tennet im Gemeinderat vor (v. l.). © Raffael Scherer

Ungläubige Blicke aus dem Gemeinderat. Es gehe um sehr viel Geld „dafür, dass eine Anlage gebaut wird, die dann vier, fünf Mal im Jahr zum Einsatz kommt?“, hakte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) nach. Da würde ja jeder Betrieb mit zehn Angestellten, jedes Windrad mehr für die Gemeinde bringen. „Die restliche Zeit ist es ein Netzschutz, ein Sicherheitskasten im Standby-Modus“, erklärte Pfaller.

Weitere Sorge bei der Planung bereitete dem Gemeinderat das direkt an die zukünftigen Trafos angrenzende Wasserschutzgebiet. Die Tennet-Mitarbeiter beruhigten, dass längerer Starkregen problemlos in der Betonwanne darunter landen könne, auch wenn diese für mehrere Wochen nicht abgepumpt werde. Für den Fall von Ölverlust würde die Überwachungseinrichtung der Maschine das Personal informieren, zudem würden sporadisch durchgeführte Tests am Wasser in der Grube bereits kleinste Verunreinigungen anzeigen. Eine andere Stelle für den Netzbooster sei nicht möglich.

Zähneknirschend nahm der Gemeinderat ebenso zur Kenntnis, dass Tennet externe Arbeitskräfte für Arbeiten wie etwa die Proben schicken werde, lokal angestellte Kräfte seien nicht vorgesehen.

Die Bauzufuhr erfolge derzeit ausschließlich über die Waldstraße, in den kommenden Jahren soll die breitere Finsinger Straße als primäre Zufahrt dazukommen, um die Anwohner weniger zu belasten. Über die Bahngleise Schwertransporte vorzunehmen, sei derzeit kaum möglich, da Weichen zum Umschwenken auf die Straße fehlten. Sie sollen erst nach Studien und Gutachten gegen 2026 für die 400 Tonnen schweren Trafos kommen.

Auf Sebastian Webers (CSU) Nachfrage, ob die schweren Transporter auf der Straße nicht mit dem nahe gelegenen Bahnübergang im 90-Grad-Winkel Probleme bekommen könnten, erklärte Hörmann, dass nur der leichtere Transport immer wieder einmal die Waldstraße in Anspruch nehmen werde. Da klingelten bei Bürgermeisterin Schley trotzdem die Alarmglocken, und sie griff zu einer der wenigen und begrenzten Möglichkeiten der Gemeinde zur Schadensbegrenzung: Sie erklärte, dass an der Waldstraße eine Beweissicherung zum aktuellen Zustand vorgenommen werden müsse.