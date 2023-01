Ersatzneubau der Starkstromleitung: Bürgerinitiative hofft auf den Landtag

„Starkstromleitung ja, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“

Eine Bürgerinitiative kämpft gegen die von Tennet präferierte Trasse für den Ersatzneubau einer Starkstromleitung. Sie hat eine Petition eingereicht, die bald im Wirtschaftsausschuss des Landtags behandelt werden soll.

Ottenhofen/Neuching – Ende November 2022 hat sich Übertragungsnetzbetreiber Tennet entschieden, für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung zwischen Ottenhofen und Oberbachern mit der Variante ins Planfeststellungsverfahren zu gehen, die nahe am Bestand verläuft (4a/„St 2580“). Die örtliche Bürgerinitiative „Starkstromleitung ja, aber mit Abstand zu Ottenhofen und Neuching/Lausbach“ kämpft hingegen weiter dafür, dass die Variante 4b/„Finsinger Holz“ zum Zuge kommt. Die BI setzt ihre Hoffnungen dabei auf die beim Landtag eingereichte Petition. Sie soll demnächst im Wirtschaftsausschuss beraten werden.

Anfang Dezember hatten sich dafür zwei Mitglieder des Ausschusses bei einem Termin auf dem Reiterhof Steiler bei Ottenhofen ein Bild vor Ort gemacht. Volkmar Halbleib (SPD) und Steffen Vogel (CSU) sind es dann auch, die dem Wirtschaftsausschuss Bericht erstatten werden – und der wiederum berät über die Petition der BI. Wie jetzt bei einem weiteren Termin auf dem Hof der Familie Auerweck zu erfahren war, sei eine wichtige Frist dafür zu Ende gegangen: „Bis zum 15. Januar wollten die beiden Berichterstatter eine aktuelle Stellungnahme von Tennet haben“, sagte BI-Sprecher Johann Auerweck.

„Für mein Gefühl müsste das Mitte/Ende Februar auf die Tagesordnung kommen“, erklärte Staatsministerin Ulrike Scharf, die mit Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) und 3. Landrat Rainer Mehringer (FW) zum Ortstermin eingeladen war, das weitere Vorgehen. Sie wolle sich darum kümmern, „dass wir Einblick nehmen können“, und mit den Berichterstattern sprechen. Sie könne sich vorstellen, so Scharf weiter, dass die Petition gute Chancen habe. „Unsere ganze Konzentration muss sein, dass die Variante 4b zum Tragen kommt“, sagte die Sozialministerin – „auch zum Wohle der Bürger“, ergänzte Auerweck.

Denn der Schutz der Anlieger ist für die Bürgerinitiative eines der Hauptargumente, die aus ihrer Sicht für das „Finsinger Holz“ und gegen die Bestandstrasse sprechen. Diese verläuft laut Auerweck sehr nah an zwölf Wohnbebauungen und Betrieben vorbei – mit teils nur 30 und 44 Metern weit unter dem erforderlichen Mindestabstand von 200 Metern. Bei der Alternativtrasse gebe es hingegen keine Betroffenen in diesem Radius.

Zudem sei die Alternative wesentlich kürzer – gesehen auf die Gesamtstrecke um 1,6 Prozent, womit für die Allgemeinheit weniger Kosten etwa im Netzentgelt anfielen, so Auerweck.

Er und seine BI sehen in der Alternativtrasse auch die „einmalige Chance“, einen immer kleiner gewordenen Bannwald westlich der FTO wieder zu vergrößern – um bis zu 21 000 Bäume auf 13 Hektar. Mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sei dies bereits abgesprochen, so Auerweck. „Dieser enorme Zuschlag übertrifft die negativen Belange der Trasse ,Finsinger Holz‘ bei Weitem“, ergänzte er – der Eingriff in den dortigen Bannwald beziehungsweise dessen Überspannung ist ein weiteres Argument von Tennet gegen diese Trasse.

Bei Mehringer, auch Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Erding, renne die BI mit ihrem Vorschlag offene Türen ein: „Wir sind froh über jeden Baum“, sagte er und meinte: „Ich höre hier keine Totschlagargumente, keinen Verfolgungswahn.“ Die Tennet-Entscheidung könne er nicht nachvollziehen.

Nicht nachvollziehen kann die BI indes eines der Hauptargumente des Übertragungsnetzbetreibers: Wie berichtet, wäre bei der Variante „Finsinger Holz“ für etliche Monate eine provisorische Leitung mit fünf Stromkreisen nötig, bei der Alternative nur einer. Die Leitung mit fünf Stromkreisen benötige eine 200 Meter breite Trasse auf fünf Kilometern Länge.

Die BI habe sich dazu von einem Techniker beraten lassen, berichtete Auerweck. Laut dem brauche man, sehr vereinfacht ausgedrückt, gar kein Provisorium, wenn während der Bauzeit quasi parallel an den Leitungen gearbeitet werde und nicht, wie derzeit vorgesehen, zweimal über Kreuz.

Infos zum Ersatzneubau gibt es auf www.tennet.eu/de/de/projekte/oberbachern-ottenhofen. Infos zur Bürgerinitiative stehen auf johannauerweck.wixsite.com/my-site-3.

