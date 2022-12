200-Tonnen-Koloss für die Energiewende

Von: Klaus Kuhn

Mächtig Betrieb am Bahnhof in Markt Schwaben: Die neue Kompensationsspule (M.) ist in der Nacht auf Sonntag angekommen. © Klaus Kuhn

Per Schwertransport hat eine 200 Tonnen schwere Kompensationsspule am Mittwoch das Umspannwerk Ottenhofen erreicht.

Ottenhofen – Per Schwertransport hat eine 200 Tonnen schwere Kompensationsspule am Mittwoch das Umspannwerk Ottenhofen erreicht. Übertragungsnetzbetreiber Tennet modernisiert die in Anlage aus den 70er Jahren umfassend. Die Spule ist Teil davon. Sie liefert induktiven Blindstrom für einen zukunftssicheren Netzbetrieb in Südbayern und verbessert die Integration erneuerbarer Energien. Die Anlieferung war jedoch alles andere als einfach.

Es ist Sonntag, 3.15 Uhr nachts. Am Bahnhof Markt Schwaben herrscht reger Betrieb: Eine Kompensationsspule für das Umspannwerk in Ottenhofen ist mit der Bahn angekommen. Das 200 Tonnen schwere Gerät muss nun von der Schiene herunter und auf einen Schwertransporter für die Straße.

20 Mitarbeiter der Spedition Kübler, die sich auf solche Transporte spezialisiert hat und europaweit tätig ist, machen sich daran, den Tiefladewagen regelrecht auseinander zu nehmen. Die Last hängt nämlich an zwei Trägern, je 20 Tonnen schwer, die wiederum an speziellen Drehgestellen befestigt werden. Nun kann das gewaltige Stück auf die Gleitbahnen heruntergelassen werden. Besagte Träger werden hernach herausgenommen.

Ein Knochenjob trotz aller moderner Technik

Die schweren Zylinder, die das Gerät dann von der Schiene wegziehen, sind bereits in Position und beginnen mit der Arbeit. Es herrscht Zeitdruck: Um 6 Uhr soll der Strom für die Oberleitung wieder eingeschaltet werden, damit der Zugbetrieb anlaufen kann. Bis dahin muss der Spezialwagen zusammengebaut, alle Materialien für die Gleitbahn aus dem Gleis draußen sein. Der mächtige Träger ist kaum auf zwei Kanthölzer abgesetzt, da drückt einer der Mitarbeiter den Hebel: Die Spule bewegt sich Richtung Straße. Das geht nun vergleichsweise schnell, gemessen an der Vorbereitung für die Arbeiten.

Es ist trotz aller moderner Technik auch ein Knochenjob: Wenn besagter Träger „ausgebolzt“, also herausgenommen werden muss, kommt der Vorschlaghammer zum Einsatz: 70 Kilo wiegt allein dieser Bolzen. Vier davon halten letztlich den ganzen Spezialwagen zusammen.

Millimeterarbeit war vor allem in den Kurven auf dem Feldweg angesagt, über den die Spule am Mittwoch seinen Bestimmungsort erreichte – das Umspannwerk Ottenhofen. © Klaus Kuhn

Das mächtige Gerät ist schon etliche Monate unterwegs: Gebaut wurde die Spule bei General Electric (GE) in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfahlen. Schiene, Binnenschiff, wieder Schiene und jetzt Straße, unter anderem auch durch Finsinger Gemeindegebiet.

Ortswechsel: Gemarkungsgrenze zwischen Ottenhofen und Markt Schwaben, an einem kleinen Trafohäuschen. Eine Fachfirma hat bis Dienstagmittag einen Feldweg ertüchtigt, mit Stahlplatten auf dem Weg, um das Gewicht des gewaltigen Zugs tragen zu können. Denn die Bodenverhältnisse sind schwierig, in der Nacht auf Dienstag kann der Schwertransport deshalb nicht fahren.

Es geht langsam voran. Das Trafohäuschen steht auf einer kleinen Anhöhe. Für das insgesamt rund 450 Tonnen schwere Fahrzeug mit 36 einzeln lenkbaren Achsen könnte das zu viel sein. Eine Zugmaschine wird zur Unterstützung bereitgestellt, aber nicht gebraucht. Der 200 Tonnen schwere Koloss muss bald um eine Kurve gebracht werden. Er hängt auf den ersten Blick bedrohlich über dem Feld, doch die beiden riesigen Drehgestelle nehmen die Kurve. Auf der Strecke bis zum Umspannwerk müssen Verkehrsschilder und andere -einrichtungen vorübergehend abgebaut werden.

Neue Spule im Umspannwerk Ottenhofen: Inbetriebnahme im 2. Quartal 2023 geplant

Projektleiter Michael Hörmann erläutert, warum die Spule erst jetzt kommt: „Es gab massive technische Schwierigkeiten bei General Electric bei der Produktion. Wir haben schon sehnsüchtig darauf gewartet.“ Ursprünglich hätte das riesige Teil, das dazu dient, sogenannte Blindleistung für die Netzstabilisierung bereitzustellen, schon vor zwei Jahren kommen sollen. Laut Hörmann würden solche Einrichtungen mehr und mehr auf die Netzbetreiber verlagert, weil im Zuge der Energiewende die Großkraftwerke, die das bisher geleistet hätten, weniger würden.

Bei dem jetzt angelieferten Modell handelt es sich zudem um eine regelbare Spule. Die technische Wirkungsweise ist hochkomplex. Laut Hörmann werde die spannungsregulierende Wirkung bei den schwankenden Leistungen gerade bei erneuerbaren Energien immer notwendiger. Konsequent spricht Unternehmenssprecherin Catherin Krukenmeyer in einer Pressemitteilung davon, das Gerät erleichtere die Energiewende durch Integration erneuerbarer Energien. Das wird allerdings noch dauern: Der Mitteilung zufolge ist die Inbetriebnahme fürs zweite Quartal 2023 geplant.

Bei alledem ist das alles nur eine Generalprobe. Wie berichtet, soll das ganze Umspannwerk zukunftsfähig gemacht werden. Dazu würden auch neue Transformatoren gebraucht. Und die, so Hörmann, könnten vielleicht das Doppelte wiegen.