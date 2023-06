Kinder-Musical „Geschöpf der Nacht“: Unterstützung fürs Glühwürmchen

Von: Raffael Scherer

Machen sich lustig über das Talent von Glühwürmchen Luzie (Petra Herbasch, vorne), mit dem Hintern leuchten zu können (v. l.): Ameise Giovanni (Elisabeth Pointner), Biene Fine (Simone Scheyerer), Schmetterling Aurora (Katrin Goldbach) und Schnecke Schleimer (Steffi Popfinger). Nicht auf dem Bild, da gerade in der Regie: Sonne und Ameisenkönigin Mirjam Bretewski sowie Verena Seidl als Zauberer Viktor Zackenbarsch. © Raffael Scherer

Taschenlampe mitbringen: Die Theatergruppe Smeillers aus Ottenhofen spielt am 2. Juli ein Musical für Kinder im Nachbarort Markt Schwaben.

Ottenhofen/Markt Schwaben – Eine zauberhafte Geschichte über Freunde, die sich erst finden müssen, ist das Taschenlampen-Musical „Geschöpf der Nacht“, das die Theatergruppe Smeillers des Fördervereins der Kinder Ottenhofen am 2. Juli zur Aufführung bringt.

Im „Geschöpf der Nacht“ dreht sich alles um Petra Herbaschs Gesäß – oder besser gesagt darum, das Talent ihrer Rolle als Glühwürmchen Luzie damit leuchten zu können. Das zeigt sich schon am Anfang der Probe der Theatergruppe Smeillers des Fördervereins der Kinder Ottenhofen, als nach dem Ankleiden gleich bei Techniker Christian Seidl nachgefragt wird, ob er die Batterien in die Lampe in ihrem Kleid einlegen könne. Diese Frage sorgt für großes Lachen bei der Biene Simone Scheyerer und der Ameise Elisabeth Pointner, das auch im weiteren Verlauf nicht das letzte gewesen sein wird.

Schließlich geht es den sieben Laienschauspielerinnen vorwiegend um die Unterhaltung: „Wir sind alle keine Profis, weder im Theaterspielen noch im Singen, aber haben einfach Spaß“, fasst Schmetterling Katrin Goldbach zusammen.

Die Gruppe hat sich bereits vor der Pandemie gegründet, als im Ottenhofener Kindergarten ein Stück gespielt wurde, erinnert sich Verena Seidl, die den Zauberer spielt und gerade versucht, die Requisitenkerze in ihrer Jackentasche zu verstauen. Und im Rahmen ihres Erstlingswerks, der „Kartoffelkönig“, hatten sie alle Geschmack am Theaterspiel gefunden. Es folgte ein Weihnachtsstück für den Kindergarten, und bereits im Herbst 2019 versuchten sich die Smeillers am Kindermusical „Geschöpf der Nacht“ von Andreas Schmittberger. Die Regie übernimmt die siebenköpfige Gruppe gemeinsam: Immer die Darsteller, die gerade nicht auf der Bühne stehen, soufflieren oder geben Vorschläge. Und die Kinder der Darstellerinnen dürfen sich freilich auf wie hinter der Bühne ebenfalls beteiligen.

Doch dann kam die Pandemie. Vergangenen Herbst startete die Gruppe nach drei Jahren Pause den zweiten Anlauf einer Inszenierung. „Wir haben uns kurz an einem anderen Stück versucht, aber sind nicht warm geworden damit“, resümiert Steffi Popfinger, die die Schnecke Schleimer spielt. Gleichzeitig war allen die Geschichte um Glühwürmchen Luzie, das von den anderen Tieren auf der Sommerwiese ausgelacht und weggejagt wird, bis es auf einmal dunkel wird und sie das Talent des Glühwürmchens zu schätzen lernen, über die Pandemie hinweg sehr positiv in Erinnerung geblieben. Gerade die behandelten Themen Mobbing, Ausgrenzung, Freundschaft, besondere Talente und Inklusion in Kombination mit allerlei Witz und Gesang hatten es der Gruppe angetan.

Die Zuschauer werden aufgefordert, Taschenlampen mitzubringen: „Denn es wird wahrscheinlich einmal sehr dunkel werden“, sagt Seidl und lächelt geheimnisvoll. Licht ins Dunkel zu bringen, das schafft dann das Glühwürmchen nicht allein und benötigt beim Leuchten Hilfe aus dem Publikum – notfalls mit dem Smartphone der Eltern. Weil es dafür eben komplett dunkel sein muss, wollte die Gruppe das Stück erst im Herbst aufführen. Als aber Glühwürmchendarstellerin Herbasch bekannt gab, dass sie im August ins Ausland zieht, war klar: Wenn die Arbeit nicht schon wieder umsonst gewesen sein soll, dann muss das Stück eben noch in diesem Sommer über die Bühne gehen.

Da sich die Ottenhofener Mehrzweckhalle nicht komplett abdunkeln lässt, findet die Aufführung am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr im Markt Schwabener Pfarrsaal statt. Das Stück ist für Kinder ab der Vorschule geeignet. Den meisten Spaß werden Schüler zwischen der ersten und sechsten Klasse haben, vermutet die Gruppe, aber auch die Älteren kommen auf ihre Kosten, ist sich das Ensemble sicher. Nun muss das Glühwürmchen aber wieder zurück zur Probe, bevor ihm noch die Batterien ausgehen – und es auf einmal ungewollt dunkel wird.

Karten für das Musical gibt es in der Gemeindebücherei Ottenhofen und bei Pusteblume in Markt Schwaben. Erwachsene zahlen acht, Kinder fünf Euro – und die Taschenlampe nicht vergessen!

Infos zu Stück und Verein stehen auf www.foerderverein-ottenhofen.jimdofree.com.