Ottenhofen auf Fitness-Kurs: Gemeinde plant Trimm-Dich-Pfad

Von: Veronika Macht

Einen Trimm-Dich-Pfad mit einer zwei Kilometer langen Laufstrecke dazwischen würde die Gemeinde Ottenhofen gerne am Sportgelände anlegen (Symbolbild). © Ralf Kruse

Einen Trimm-Dich-Pfad mit einer zwei Kilometer langen Laufstrecke dazwischen würde die Gemeinde Ottenhofen gerne am Sportgelände anlegen.

Ottenhofen – Die Gemeinde Ottenhofen denkt darüber nach, einen Trimm-Dich-Pfad, vielleicht mit einer zwei Kilometer langen Laufstrecke dazwischen, rund um den Sportplatz anzulegen.

Wie Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) nun im Gemeinderat berichtete, hat man sich mit Vertretern der Firma Kompan GmbH, ein Spezialist für Outdoor-Fitness- und Spielplatzgeräte, getroffen, um den Parcours zu besprechen. „Die Firma hat einen sehr guten Eindruck gemacht“, berichtete Schley. Das Unternehmen plane und führe auch aus, zudem habe man sich bereits ein paar Geräte zeigen lassen, die vielleicht interessant seien. Vor allem gehe es um die Zielgruppenplanung – Angebote für Jugendliche ebenso wie für Erwachsene und Senioren.

Schley erklärte, dass man in das Projekt auch den Sportverein und interessierte Bürger einbeziehen wolle. „Damit wir vielleicht auch beim Aufbau Unterstützung haben und die Leute sich auch verantwortlich fühlen dafür. Wir wollen nicht einfach was hinbauen, sondern mit der Gemeinde zusammen was aufbauen“, sagte die Bürgermeisterin, die nun mit der DJK sprechen und einen Aufruf starten will.

Zudem soll bereits in den Haushalt 2023 ein Betrag eingestellt werden. „Für den Pfad mit zehn Stationen und rund zwei Kilometern Laufstrecke dazwischen können wir zwischen 50 000 und 100 000 Euro investieren“, sagte Schley. Der Betrag sei unter anderem abhängig davon, wie vielseitig die Geräte sind. Manche seien fürs Training von vier bis acht Personen gleichzeitig geeignet, an anderen könne nur eine Person trainieren. An manchen seien zehn Übungen möglich, an anderen nur eine spezielle. „Man muss sich das einfach genau anschauen und entscheiden, wie viel wir investieren wollen.“

Auf Rückfrage aus dem Gemeinderat ergänzte sie, dass man auf jeden Fall den Schatten der Bäume beim Weiher für den Trimm-Dich-Pfad nutzen wolle. „Ein kleiner Rundweg wäre interessant, der aber noch zu besprechen wäre – und wir müssen auch mit den Waldbesitzern dort sprechen“, fasste Schley ihre Information an den Gemeinderat zusammen. vam