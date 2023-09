Sie waren sogar schon beim „Supertalent“: Die Männer mit dem dummen G’schau

Von: Gerda Gebel

Beim Sightseeing selbst zur Attraktion wurde die Truppe in ihrem urigen Bauernballett-Outfit 2011 in London (v. l.): Leiter Peter Böhme, Günther Reitmeier, Kraus Voithenleitner, Hans Böhm und Alois Tiefenmoser. © Repro: Peter Gebel

30 Jahre Unterschwillacher Bauernballett: Warum die Truppe so erfolgreich war.

Unterschwillach – Vor 30 Jahren wurde in Unterschwillach eine ganz besondere Musiktruppe gegründet, von der niemand ahnen konnte, dass sie das kleine Dorf international bekannt machen würde. Die Rede ist vom Unterschwillacher Bauernballett, das in der Zeit nicht nur die Bühnen im Landkreis und in Bayern eroberte. Drei Gründungsmitglieder blicken zurück.

Der Tag des Maibaumaufstellens 1993 bei Familie Rappold in Unterschwillach gilt als Gründungstag des Bauernballetts. Initiator Peter Böhme hatte damals bereits einen Auftritt des Dachauer Bauernballetts erlebt und als erfahrener Musiker sowie Humorist gleich den Gedanken: „Das können wir auch machen.“ Gefehlt haben da nur noch die passenden Mitstreiter, die er beim Maibaumaufstellen im Dorf rekrutierte. „Das waren solche Originale, das hat perfekt gepasst“, schwärmt der 76-jährige und ergänzt: „Dazu braucht es keine schönen Männer, sondern welche, die besonders dumm schauen können.“

Bei den potenziellen Balletttänzern rannte er offene Türen ein, wie Alois Tiefenmoser (71) zugibt. „Bei uns war ja nicht viel los, und die Idee klang nach einer Gaudi“, sagt der selbst ernannte einzige „Ur-Unterschwillacher“ verschmitzt. Doch vor dem ersten Auftritt hieß es erst einmal tüchtig üben, bis die von Böhme, dem einzigen Musiker der Truppe, erdachten Choreografien saßen.

Ausstaffiert hatte sich die Balletttruppe mit gestreiften Stresemann- oder Lederhosen, weißem Hemd und bestickter Weste, dazu der schwarze Hut und der große Wanderstecken mit Brotzeit. Als Ergänzung kam das sogenannte Graffelorchester zum Einsatz, bei dem die Akteure mit landwirtschaftlichen Geräten wie Sägen, Weinpressschrauben oder Getreiderechen musizierten.

Der erste Auftritt des Bauernballetts stand beim Wildererball im Forsterner Hirschbachwirt auf dem Programm und wurde ein voller Erfolg. Die Mundpropaganda sorgte schnell für weitere Engagements für Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten, bei denen Böhme oft auch als Hochzeitslader auftrat. Der Erfolg der „Männer mit dem dummen G’schau“ und den Bewegungen in Zeitlupe sprach sich herum, und die Unterschwillacher durften das Publikum auf Volksfesten in ganz Bayern und auch in der Schweiz unterhalten. Dazu kamen zahlreiche Firmenevents mit Feinkost Käfer, bei denen Böhme jahrelang den Nikolaus gab. „Da sind wir viel herumgekommen mit dem Bauernballett, das war eine schöne Abwechslung“, meint Tiefenmoser und amüsiert sich noch heute über so manchen Sketch.

Das Ballett bei seiner Gründung (stehend, v. l.): Max Thalhammer, Peter Böhme, Hans Böhm und Günther Reitmeier sowie (vorne, v. l.) Alois Tiefenmoser und Markus Friedl. © Repro: Peter Gebel

So hatte jeder der Männer ein Gstanzl zu rezitieren, diese sitzen heute noch bombenfest, wie Tiefenmoser und Böhme sogleich beweisen. „Man musste ja immer todernst bleiben und durfte nicht lachen, das war nicht immer leicht“, sagt Böhme. „Wer trotzdem gelacht hat, musste einen ausgeben.“

Nicht zum Lachen war es der Truppe, als sie einmal den Böhm Hans zu einem Auftritt abholen wollte, der aber noch mitten in der Stallarbeit war. Zum Duschen war da keine Zeit mehr, und so brachte der Landwirt einen großen Schwung deftige Landluft mit auf die Bühne... Dies wurde von Werbeprofi Böhme sofort professionell vermarktet, und so trat das Ballett fortan „mit Original Stallgeruch“ auf.

Das Gewand passt noch, und den Stallgeruch kriegen wir auch hin

Mit todernster Miene kann Böhm auch noch seinen Paradespruch aufsagen, bei dem das Publikum Tränen gelacht habe: „Ich muss jetzt heim zur Stallarbeit, weil da brauchen sie meine Unterhos’n zum Milch abseihen.“

Sogar bis ins Fernsehen haben es die Unterschwillacher geschafft, von der „Volkstümlichen Hitparade“ über „Weißblau klingt’s am schönsten“ bis zur Castingshow „Das Supertalent“ mit Dieter Bohlen. „Beim Casting in München haben die Leute gebrüllt vor Lachen“, erinnert sich Böhme. Spannend war dann die Fahrt nach Berlin zur zweiten Runde, für manche sogar die erste Flugreise in ihrem Leben, und dann die Sightseeing-Tour durch Berlin.

Gewürdigt wurde die Leistung des Bauernballetts im Jahr 2001 mit dem Fachmedienpreis, zur Verleihung reisten die Herren nach Frankfurt. Die Balletttruppe war inzwischen eine eingeschworene Gemeinschaft, die nicht nur zur Wiesn oder in den Bayerischen Hof gemeinsam fuhr, auch auf dem letzten Weg mussten sie manchen Kameraden begleiten. So wurde vor acht Jahren Kollege Hans Zinn stilgerecht verabschiedet. Peter Böhme würdigte in seiner Abschiedsrede noch einmal das „grandios blöde G’schau“ des Verstorbenen, dann wurden die großen Stecken gesenkt und Zinn’s Stecken mit ins Grab gelassen.

Sich noch einmal ins Gewand geschmissen hat das Trio mit (v. l.) Peter Böhme, Alois Tiefenmoser und Hans Böhm. Nicht fehlen dürfen der schwarze Hut und der Stecken. © Peter Gebel

Ein Höhepunkt, an den die Männer gern zurückdenken, war das Engagement in London zum Geburtstag eines reichen Großauktionators. Das Equipment wurde mit Lkw vorausgeschickt, dann reisten die Musiker und Interpreten im Flugzeug nach. Unvergessen blieben ihnen neben ihrem Auftritt die Sightseeing-Touren, bei denen sie mit ihrem urigen Bauernballett-Outfit selber zur Attraktion wurden. „Dauernd haben sie uns fotografiert, das war schon witzig“, meint Hans Böhm, mit 89 Jahren der Senior der Truppe.

Engagiert wurde diese auch mehrmals für den Trägerausflug des Münchner Zeitungsverlags. Ein Heimspiel für Böhm und Tiefenmoser, die selber seit Jahrzehnten im Ort den Erdinger Anzeiger austragen. Böhm fährt die Zeitung zur Not auch mit dem Traktor aus, und das bereits seit 25 Jahren, sein Kollege Tiefenmoser kommt auf 23 Jahre und übernimmt zusätzlich so manche Tour als Vertretung.

Durch die Corona-Pandemie, aber auch durch den Tod einiger Mannen ist es ruhig geworden um die Balletttruppe, und „gesundheitlich wird es auch nicht besser“, meint Vortänzer Böhme. Trotzdem hätte das Trio durchaus noch Lust auf einen kleinen Auftritt, vielleicht beim Unterschwillacher Dorffest, meint Tiefenmoser. „Das Gewand passt noch, und den Stallgeruch kriegen wir auch hin“, versichern die humoristischen Ballettmänner.