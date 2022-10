Eine Freundschaft, die durchs Ohr geht

Von: Jörg Domke

Ein Hörbuch haben Veronika Lainer (r.) und Katharina Victorin produziert, das auf Lainers selbst verfasstem Liebesroman basiert. © privat

Veronika Lainer aus Markt Schwaben und Katharina Victorin aus Ottenhofen haben ein Hörbuch auf den Markt gebracht.

Markt Schwaben/Ottenhofen – Unter dem Pseudonym Veronica Fields hat Veronika Lainer aus Markt Schwaben im Februar ihren Debütroman veröffentlicht: „Lost Lover – dem Traummann auf der Spur“ heißt die Geschichte, die zunächst planmäßig als gebundenes Buch auf den Markt gekommen ist. Seit kurzem gibt es zusätzlich auch ein Hörbuch.

Für die heute 34-Jährige, die auf Instagram unter „vroni_verfasst“ zu finden ist, war das komplettes Neuland, aber letztlich ein spannendes Projekt, schließlich konnte sie dafür eine Freundin gewinnen, die den Liebesroman weitgehend eingesprochen hat: Katharina Victorin (34) aus Ottenhofen. „Ich bin unglaublich stolz, dass meine gute Freundin Niki mein Debüt eingesprochen hat und sie mit ihrem wirklich bezaubernden Klang meiner Protagonistin Joyce ihre Stimme geliehen hat. Da es in der Ich-Perspektive geschrieben ist, passen die beiden perfekt zusammen“, sagt Lainer.

Niki, so die junge Frau weiter, habe unglaublich viel Arbeit und Nerven in dieses erste gemeinsame Projekt gesteckt. Und da es für beide auch das erste Hörbuch war, wurde das Projekt auch doppelt so spannend. „Als ich sie das erste Mal meine Worte vorlesen hörte, hatte ich kurz Tränchen in den Augen. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich hoffe, sie wird auch meine kommenden Projekte, zum Beispiel Band 2 von ,Lost Lover‘, welches gerade am Entstehen ist, einsprechen“, sagt Lainer.

Das Ergebnis in Bezug auf Band 1, da ist sich die 34-jährige Mutter sicher, sei jedenfalls „fabelhaft“. „Lost Lover – dem Traummann auf der Spur“ gibt es als Hörbuch ab sofort unter anderem bei Spotify, BookBeat, Weltbild, Storytel, Apple Music, Thalia und anderen zum Herunterladen. Außerdem wird es demnächst bei Audible erhältlich sein, berichtet die Autorin stolz.

Sie selbst durfte ebenfalls eine kleine Sprecherrolle übernehmen. Es geht um etwa 15 Sätze ab der Mitte des Buches. „Es hat mir viel Spaß gemacht bei ihr, Katharina, zuhause quasi live dabei zu sein. Dabei habe ich gemerkt, wie schnell man sich verhaspeln kann und was alles dazu gehört, bevor man überhaupt das Ganze beginnt.“ Am Ende ging es immerhin um gut 75 000 Wörter, die quasi nebenbei und dennoch innerhalb von gut fünf Monaten eingesprochen wurden.

Victorin spricht ebenfalls von einem Herzensprojekt: „Das Vertrauen einer Freundin zu bekommen, ihr Debüt einzusprechen, war ein schönes Gefühl und zugleich auch ein wenig beängstigend. Ich hatte aber sehr viel Freude dabei.“ Es habe in diesen Wochen und Monaten freilich Höhen und Tiefen gegeben, so die Ottenhofenerin. „Wenn man zuletzt vor rund zehn Jahren mit dem Aufnehmen, Einsprechen, Bearbeiten et cetera zu tun hatte, war auch eine gewisse Zeit an Einarbeitung notwendig. Auch jetzt bin ich mir sicher, es gibt noch viele Dinge, die man optimieren, besser machen kann.“

In der Praxis erwies sich als durchaus schwierig, dass keine eigene Sprecherkabine zur Verfügung stand. „Ich war quasi den Naturgewalten wie Unwetter, Nachbarn, Hundegebell, Rasenmäher et cetera ausgesetzt“, berichtet Victorin. Um so aufwendiger sei die Nachbearbeitung gewesen.

„Wie so vieles im Leben, ist alles nicht immer so, wie man es denkt“, sagt Victorin, die als Administrative Assistentin arbeitet. „Alles hat länger gedauert als gedacht. Heute würde ich ein paar Abläufe anders bearbeiten, aber dafür sind erste Male ja schließlich da, um viel daraus zu lernen.“ Gemeinsam kommen die Freundinnen zum Fazit: „Für das erste selbst produzierte Hörbuch haben wir viel Zeit investiert. Nun hoffen wir sehr, dass es dem einen oder anderen gefällt.“

Für die Freundschaft der jungen Damen war das Projekt nur förderlich. Wie sonst sollte man einen Vorschlag der Markt Schwabenerin interpretieren, die sich gleich auch noch Gedanken machte über eine Überschrift zu ihrem Premieren-Hörbuch in der Heimatzeitung: „Hörbuch als Herzensprojekt“, oder: „Freundschaft, die durchs Ohr geht“.

Buch „Lost Lover“ Das Buch „Lost Lover – dem Traummann auf der Spur“ von Veronica Fields gibt es im Buchhandel zu kaufen. Die Printausgabe kostet 12,99 Euro, das E-book 3,99 Euro. Gedruckt wird stets nach eingegangener Bestellung („print on demand“). ISBN: 978-3748796947