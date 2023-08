Vertrauen in den Nachbarn: Ottenhofen stimmt für gemeinsame Verbundwasserleitung mit Markt Schwaben

Von: Raffael Scherer

Bis zu 16 Stunden gäbe es in einigen Gebieten Ottenhofens kein fließendes Wasser mehr, wenn es an den bisherigen Leitungen zu einem großen Bruch kommt. (Symbolbild) © Weihrauch/dpa

Zwei Kommunen, die gleichzeitig dieselben Unternehmen für dieselbe Arbeit anfragen: Das stiftete wohl Verwirrung bei der Ausschreibung. Die Gemeinden Ottenhofen und Markt Schwaben beabsichtigen, gemeinsam eine Wasserverbundleitung zwischen den Gemeinden zu errichten.

Ottenhofen – So sollen alle Teile der Gemeinden, auf Ottenhofener Seite allen voran die südlichen Gebiete Herdweg, Siggenhofen und entlang der Fichtenstraße, Versorgungssicherheit bekommen. Denn jene haben bisher keine eigenständige Leitung, war im Bauausschuss Ottenhofen zu erfahren. Gäbe es an den bisherigen Leitungen einen großen Bruch, gäbe es dort bis zu 16 Stunden kein fließendes Wasser mehr. Selbes gilt an der angrenzenden Markt Schwabener Seite.

Darum hatten beide Kommunen mehrere Firmen ausgewählt und um einen Kostenvoranschlag gebeten. Das wirtschaftlichste Angebot für Ottenhofen kam dabei von einer Baufirma aus Passau mit fast 350 000 Euro. Das sind nochmals über 50 000 Euro mehr, als zunächst im vergangenen Dezember berechnet worden war. „Das ist schon sauviel Geld“, kommentierte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD). Aber Versorgungssicherheit geht vor, war sich der Ausschuss einig.

Bauchweh bereitet dem Gremium dabei die Nachbargemeinde: Während Ottenhofen mehrere Angebote vorweisen konnte, gehen diese auf Markt Schwabener Seite noch größtenteils ab. Die Unternehmen dachten wohl, ihnen wäre die Bitte um ein Angebot zum Leitungsbau in dem Gebiet aus Versehen gleich zweimal zugesandt worden, so die Vermutung. Daher schreibe derzeit Markt Schwaben die gleichen Firmen nochmals an, um das Missverständnis aus dem Weg zu räumen und um auch von ihrer Seite aus ein Angebot auswählen zu können.

Wie sicher die ausstehende Zusage zum Baubeginn von Markt Schwabener Seite aus wäre, hinterfragte das Ottenhofener Gremium mehrmals. Schließlich wolle niemand so viel Geld ausgeben, wenn es dann von Seiten des Nachbarn doch nicht zur Umsetzung kommt – und damit die Baumaßnahme obsolet wird. Doch da konnte Schley den Rat beruhigen, dass Markt Schwaben „echt dahinter“ sei. Schließlich werde es dort im Ernstfall „wirklich dunkel“.

Also stimmte der Bauausschuss für den Bau der Verbundwasserleitung. Die Gemeinde soll versuchen, den Auftrag noch so lange zurückzuhalten, wie es die Bindefrist zulässt. So könnte vielleicht doch noch das endgültige Okay aus Markt Schwaben abgewartet werden. Da sich die gleichen Firmen, die sich an Ottenhofen gewandt hatten, ja auch an Markt Schwaben wenden werden, stünden die Chancen auf ein paar Wochen Geduld bei den Unternehmen nicht schlecht, so Schleys Prognose.

Mit den Bauarbeiten losgelegt werden soll in Ottenhofen dann bereits im September, sodass im November die neue Verbundleitung, inklusive der Erneuerung der anliegenden Leitungen, auf der Erdinger Landkreisseite fertig ist. Die Markt Schwabener haben bisher den Oktober für den voraussichtlichen Baubeginn auserkoren.