Vorsitzender kündigt Rücktritt an: Rainer Schwanzer kandidiert nicht mehr für den Kriegerverein

Von: Klaus Kuhn

Stolz auf die Urkunde für ihre langjährige Mitgliedschaft (v. l.): Karl Brandl, Vorsitzender Rainer Schwanzer und Anton Holbinger. © klaus kuhn

Der Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Ottenhofen hat im Gasthaus „Camillo“ seine Hauptversammlung abgehalten. Dabei kündigte Vorsitzender Rainer Schwanzer an, dass er bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht wieder kandidieren werde. Nun muss sich der Verein nach einem neuen Kandidaten umschauen.

Ottenhofen – „Es geht nicht mehr“, sagte Schwanzer. Er wünsche sich sehr, dass sich jemand finden lässt, der das Amt weiter führen will. Er freute sich über den überraschend guten Besuch: 23 Kameraden waren gekommen. Fünf dieser Mitglieder ehrte er für ihre langjährige Treue zum Verein. Anton Holbinger, Lambert Deutinger, Adolf Fischer und Georg Oberhuber sind 50 Jahre Mitglieder im Verein. Karl Brandl ist seit 35 Jahren dabei.

Im kurzen Jahresrückblick erinnerte Schriftführerin Petra Neitzel an die Altarweihe, bei der der Verein mit einer Fahnenabordnung dabei war. Beim Sommerfest habe der Verein Pech gehabt und ein Minus von 14 Euro gemacht. Grund dafür sei vermutlich eine Festmüdigkeit gewesen, da die Krieger der letzte Verein gewesen seine, der ein solches Fest organisiert hatte. Auch der Kassenbericht von Christian Neitzel wies ein dreistelliges Minus aus.

Schwanzer gab in der Versammlung konkrete Vorschläge für das kommende Jahr bekannt: Das Sommerfest am 5. August könnte auf dem Maibaumplatz stattfinden. Bürgermeisterin Nicole Schley meinte dazu, dass der Platz wegen Strom- und Wasseranschluss seine Vorteile habe. Insgesamt, so der Vorsitzende, werde es wohl kleiner werden. Das Maibaumstüberl wird heuer in der Dorfmitte aufgebaut werden. Die Maibaumfreunde suchen noch Personal für die Maibaumwache. Hier könnte, so Schwanzer, der Verein Flagge zeigen. Der Vorsitzende kündigte auch den gemeinsamen Ausflug mit den Gartlern am 9. September an. „Das wird sicherlich ein toller Tag.“ Heuer soll vielleicht auch wieder eine Präsenz bei „Ottenhofen feiert Advent“ möglich gemacht werden.

Bürgermeisterin Nicole Schley bedankte sich im Namen der Gemeinde für das Engagement des Vereins, vor allem am Volkstrauertag. Sie beobachte natürlich auch, dass die jüngere Generation nicht komme, betonte aber: „Ich finde das nach wie vor sehr wichtig.“