Frischzellenkur für die Schwillach

Um sich über den Zustand der Schwillach und die Möglichkeiten, ihren Zustand zu verbessern, auszutauschen, haben Wasserwirtschaftsamt München (WWA) und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding (AELF) im Februar 2017 zum ersten Schwillach-Dialog eingeladen

Wörth/Pastetten/Ottenhofen – Die Schwillach mit dem Hirschbach hat eine Länge von knapp 19 Kilometern und fließt durch die Gemeinden Wörth, Ottenhofen und Pastetten bis nach Forstern und Hohenlinden. Das Gewässer kommt recht idyllisch daher, doch die Schwillach hat zwei große Probleme: Zum einen ist ihr ökologischer Zustand nur „mäßig“ und nicht „gut“, wie gemäß der Wasserrahmenrichtlinie gefordert; zum anderen verfügt sie nur über einen unzureichenden Wasserabfluss im Gewässer.

Um sich über den Zustand der Schwillach und die Möglichkeiten, ihren Zustand zu verbessern, auszutauschen, haben Wasserwirtschaftsamt München (WWA) und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding (AELF) im Februar 2017 zum ersten Schwillach-Dialog eingeladen. Zweimal wurde diese Zusammenkunft seitdem wiederholt, zuletzt vorige Woche.

Unter dem Motto „Gemeinsam zum Ziel“ trafen sich alle Beteiligten – Landwirte, Anlieger, Fischer, Wasserkraftbetreiber, Kommunalpolitiker und Wasserwirtschaftler – in Pastetten, um sich über das Gewässer auszutauschen. „Denn alleine sind die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht zu erreichen, zusammen aber sehr wohl“, schreibt das WWA in einer Pressemitteilung. Dies zeigen die deutlichen Verbesserungen des ökologischen Zustands der Schwillach, die auf das Zusammenwirken aller Beteiligter zurückzuführen sei.

„Der Schutz unserer Gewässer und unseres Bodens ist ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema“, heißt es in der Presseerklärung. Der wertvolle Boden werde auf dem Feld benötigt – und nicht im Gewässer. So ergänzten sich wasserbauliche Maßnahmen im Gewässer mit der verbesserten landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung. Wasserberater Adolf Hörl habe die Landwirte bei der angepassten Landbewirtschaftung entlang der Schwillach unterstützt, um den Eintrag von Sedimenten zu verringern und dadurch bessere Lebensräume für die Lebewesen im Wasser zu schaffen. Das Ziel des sogenannten guten Zustands nach Wasserrahmenrichtlinie sei zwar noch nicht komplett erreicht, man sei diesem aber gemeinsam ein gutes Stück näher gekommen: „Die Anforderungen an Gewässerstruktur und stoffliche Einträge werden schon jetzt erfüllt. Einzig bei der Bewertung der Fische ist das Ziel noch nicht erreicht. Aber auch hier hat sich der Zustand von der Note 4 auf 3 verbessert.“

Thematisiert wurden von Seiten des WWA unter anderem ökologische Unterhaltungsmaßnahmen und bereits durchgeführte Entschlammungen. Im Jahr 2017 etwa wurde für 41 000 Euro eine 730 Meter lange Strecke mit einer Schlammstärke von 0,3 bis 1,2 Meter entschlammt. Im vorigen Spätherbst begannen die Arbeiten am Schwillachweiher nahe des Wörther Baggerweihers. Voriges Jahr wurden dort rund 3000 Kubikmeter Schlamm entnommen, für heuer sollen weitere 7000 bis 8000 Kubikmeter folgen. Baubeginn laut WWA ist voraussichtlich Mitte Februar. Die Kosten dafür belaufen sich bis dato auf 35 000 Euro, die Maßnahme wird insgesamt voraussichtlich 150 000 Euro kosten (wir berichteten).

Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) zeigte sich erfreut über die gute Beteiligung am Dialog. „Die allgemeine Verbesserung der Schwillach ist eine wunderbare Nachricht für uns als Gemeinde. Unsererseits leisten wir für den Hochwasserschutz in diesem Jahr einen großen Beitrag, indem wir ein großes Rückhaltebecken in Unterschwillach planen und dessen Abfluss zur Schwillach ertüchtigen, mit einer Investitionssumme von 460 000 Euro“, so Schley.

Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) betonte, dass bei allen Maßnahmen an der Schwillach immer auch das Thema Hochwasserschutz eine wichtige Rolle spiele. Aus seiner Sicht sei der Schwillach-Dialog eine „perfekte Plattform für Informationsaustausch und die Sensibilisierung der Beteiligten“. Dass ein gemeinsames Ziel sowie ein gutes und konstruktives Zusammenspiel aller etwas bringe, sehe man am erfreulichen Zwischenergebnis.

Und auch der BBV-Kreisverband Erding ist nach der Pressemitteilung des WWA „sehr erfreut“ über die Erfolge des Pilotprojekts Schwillach-Dialog: „Die Verbesserung des Zustands der Schwillach konnte nur mit der freiwilligen Unterstützung der Landwirte durch geeignete Maßnahmen im Rahmen des Kulap-Programms erreicht werden. Unsere Devise ,Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht‘ hat hier wieder mal hervorragend funktioniert.“

Infos im Internet

www.wwa-m.bayern.de/fluesse_seen/massnahmen/schwillach/index.htm