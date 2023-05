10 Jahre Dirndlgemeinschaft Pastetten

Von: Henry Dinger

Teilen

Fesche Dirndl in feschen Dirndln: Die Dirndlgemeinschaft Pastetten ist zu einem über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Verein gewachsen. Ihr Zehnjähriges feiern die Frauen direkt nach dem Gründungsfest der Pastettner Burschen im Festzelt an der Schulstraße. © Johanna Weber Fotografie

Vor zehn Jahren entstand die Dirndlgemeinschaft Pastetten. Heute zählt sie 144 Mitglieder. Das wird am 19. und 20. Mai groß gefeiert.

Pastetten – Vor 111 Jahren wurde der Grundstein der heutigen Burschengemeinschaft Pastetten gelegt. Und diese Vereinigung ist im Prinzip die Ursache, dass sich vor genau zehn Jahren die Dirndl des Orts ebenfalls zu einer Gemeinschaft zusammenschlossen. Das wird heuer ebenso gefeiert wie das Jubiläum der Burschen.

Der Gründung der Dirndlgemeinschaft Pastetten war die Feier zum 100-jährigen Bestehen der Burschen im Jahr 2012 vorangegangen. „Viele Mädls aus der Gemeinde und der Umgebung hatten die Ehre, die Burschen bei diesem Fest als Festdamen zu unterstützen“, erzählt Romina Greckl, die dem Verein insgesamt fünf Jahre vorstand. Im Laufe dieses Festes seien die Dirndl immer stärker zusammengewachsen: Aus Bekannten wurden Freundinnen, die gemeinsam anpacken wollten. Da wurde die Idee geboren, eine Dirndlgemeinschaft zu bilden und durch die Gründung eines Vereins auch rechtlich auf saubere Füße zu stellen.

Im April 2013 war es dann soweit: Knapp 30 Mitglieder mit Kathi Speer als Vorsitzende an der Spitze riefen die Dirndlgemeinschaft Pastetten offiziell ins Leben. Die ersten gemeinsamen Veranstaltungen ließen nicht lange auf sich warten. Im Mai 2014 machten sich die jungen Frauen zur ersten Radltour auf, bei der es auf der Strecke verschiedene Aufgaben zu lösen galt. Um auch nach außen hin einheitlich aufzutreten, wurde die Festdamen-Tracht von einer eigenen Vereinstracht abgelöst.

Eine feste Größe im Pastettener Kulturkalender ist heute der von den Dirndln organisierte Schwarz-Weiß-Ball. In den ersten Jahren fand der Ball beim Alten Wirt in Pastetten statt und war mit jeweils etwa 120 Gästen komplett ausgebucht. Da die Karten heiß begehrt und schnell vergeben waren, suchten die Dirndl nach einer Lösung und bekamen die Möglichkeit, die Turnhalle zu nutzen. Die wird nun seit 2018 ganz im Stil des Wiener Opernballs ausstaffiert und bietet 200 Gästen die Möglichkeit, einen schönen Abend mit einem Drei-Gänge-Menü und guter Unterhaltung beim Tanz zu genießen.

Im Jahr 2017 übernahm Romina Greckl das Ruder. Der Höhepunkt in jenem Jahr war die Mit-Ausrichtung des „Völlig verrückten Partyzelts“, in dem gemeinsam mit den Burschen und der Feuerwehr fast zwei Wochen lang gefeiert wurde. Die Dirndl hatten recht selbstbewusst Harry G. engagiert, der für ein volles Zelt sorgte. Einen Tag später gab es die erste Hangover-Party, die ebenfalls zum Erfolg wurde.

Auch im Alltag der Dirndl ist einiges geboten. Zu finden sind die Damen gemeinsam auf Fahnenweihen ebenso wie auf Volksfesten und bei Maibaumstüberl-Touren, außerdem stehen der Barthelmarkt Oberstimm, das Spinnradl und das Gäubodenfest in Straubing jährlich als Ausflugsziele auf dem Plan.

Im Juli 2022 wurde Luisa Rauch an die Spitze des heute 144 Mitglieder zählenden Vereins gewählt. Und wieder hat sich ein neuer Vorstand vorgenommen, ein großes Zelt zu füllen, dieses Mal zum zehnjährigen Bestehen: Gleich im Anschluss an die Burschenfeier (12. bis 18 Mai) werden die Dirndl mit einem Kabarett von Chris Boettcher am Freitag, 19. Mai, (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr) und der Hangover-Party am Samstag, 20. Mai, ihr Fest gebührend feiern.

Alle Infos, auch zum Kartenvorverkauf, stehen auf www.dirndlgemeinschaft.de.