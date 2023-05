111 Jahre Burschengemeinschaft Pastetten: „Wir feiern unsere Freundschaften“

Von: Veronika Macht

Teilen

Auf der Wiese am Dorfweiher Schwemm wurde der Festgottesdienst mit Fahnenweihe der Burschengemeinschaft Pastetten gefeiert. © Vroni Macht

111 Jahre Burschengemeinschaft Pastetten: Fahnenweihe und Festumzug zum Finale

Pastetten – Mit der Segnung der neuen Vereinsfahne ließ die Burschengemeinschaft Pastetten am Vatertag ihre Festwoche anlässlich ihres 111-jährigen Bestehens ausklingen. Nach dem Festgottesdienst wurde im Zelt noch weiter gefeiert.

Früh aufstehen hieß es an Christi Himmelfahrt für die Pastettener Burschen und ihre Gäste. Bereits ab 6.30 Uhr wurden die ersten Vereine im Festzelt empfangen. Gemeinsam machten sie sich dann auf den Weg zur Schwemm, wo die Fahnenweihe mit Festgottesdienst im Freien gefeiert wurde. Pfarrer Christoph Stürzer verwies dabei auf die reiche Tradition der Burschengemeinschaft, auf die lange Zeit, nach der man zurückschaue, sich aber auch neu ausrichte für die Zukunft.

Gemeinsam mit Gemeindereferentin Manuela Steck gab er den Baschdinger Burschen anhand des Liedtextes von „In deinem Namen wollen wir“ einige Botschaften mit auf den Weg. „Vor 111 Jahren haben sich Menschen getraut, die Gemeinschaft zu gründen, und sie haben sich gegenseitig ein Stück weit anvertraut“, sagte Steck. Dies brauche Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich einzulassen und ehrlich miteinander umzugehen.

In der Burschengemeinschaft „hat jeder seinen Platz, jeder ist angenommen und aufgenommen und findet bei euch ein Stück Heimat“, sagte Stürzer. Die guten Traditionen zu bewahren, sich aber auch auf neue Wege einzulassen – „darin liegt wohl die Kunst, dass sich eure Gemeinschaft so lange gehalten hat – und es auch in Zukunft tun wird“, sagte Steck.

Fahnenweihe: Die neue Fahne (l.) bekam auch zwei neue Fahnenbänder. Rechts das Exemplar von 1912. © Vroni Macht

Zudem vertraue sich die Burschengemeinschaft bewusst Gottes Schutz und Segen an – in Form der Fahnenweihe. Auf der neuen Vereinsfahne sind vier Tugenden repräsentiert. Der Bienenkorb steht für den Fleiß, den die Mitglieder an den Tag legen: „Sie arbeiten hart und zielstrebig, um ihre Ziele zu erreichen“, heißt es in der Festschrift. Das Kirchensymbol der Dreifaltigkeit mit Kreuz, Herz und Anker repräsentiert den Glauben an Gott sowie die Werte der Liebe und Hoffnung.

Die Lyra symbolisiert den Frohnsinn, der eine wichtige Rolle im Leben der Burschen spiele: Gemeinsam werden Feste gefeiert, Musik gemacht und getanzt. Zu guter Letzt stehen die reichenden Hände für Eintracht, Liebe und Zusammenhalt, für das Miteinander und Füreinander, das die Mitglieder verbindet und stärkt.

Die Fahne hat anlässlich des 111-jährigen Gründungsfestes auch zwei neue Fahnenbänder bekommen. Das eine wurde gewidmet von der Dirndlgemeinschaft Pastetten, das andere vom Festausschuss. Noch sehr gut erhalten ist zudem die Originalfahne von 1912 – damals war die Gemeinschaft als katholischer Burschenverein gegründet worden.

In einem langen Festumzug machten sich nach dem Gottesdienst die unzähligen Vereine auf den Weg zum Zelt – hier im Bild die Dirndlgemeinschaft Pastetten. © Vroni Macht

Nach dem Gottesdienst ging es in einem Festumzug zurück zum Zelt. In zwei Pferdekutschen fuhren die Ehrengäste vorne weg, dahinter ein kaum enden wollender Strom an Vereinen und Musikkapellen, Burschen- und Dirndlschaften aus Nah und Fern. Nicht wenige von ihnen verwandelten den Festumzug in eine kleine Partymeile – manche mit eigenen Musikboxen, alle mit jeder Menge guter Laune.

Bei Mittagstisch mit Musik von Pitch Black sowie ab Nachmittag Barbetrieb klang das Fest aus. Was eigentlich genau gefeiert wurde, das fasste Vorsitzender Andreas Wagner in der Festschrift so zusammen: Man feiere nicht nur das 111-jährige Bestehen, „sondern auch, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir feiern unsere Freundschaften, unsere Erinnerungen und den enormen Zusammenhalt, der die Burschengemeinschaft Pastetten ausmacht“.

An den nächsten zwei Tagen übernimmt nun übrigens die Dirndlgemeinschaft das Festzelt. Heute Abend spielt Chris Boettcher (Einlass 18 Uhr mit Essens- und Schankbetrieb, Beginn 20 Uhr, Karten an der Abendkasse), und am Samstag steigt ab 20 Uhr die Hangover-Party mit DJ Berlus.