111 Jahre Burschengemeinschaft Pastetten: Riesenparty zum Schnapszahl-Jubiläum

Von: Henry Dinger

Teilen

Bereit fürs Fest: Die Mitglieder von Burschengemeinschaft und Dirndlgemeinschaft Pastetten freuen sich auf die Festwoche. © Johanna Weber Fotografie

111 Jahre Burschengemeinschaft Pastetten: Das feiert der Verein mit einer großen Festwoche im Mai.

Pastetten – Eine ganze Woche lang feiert die Burschengemeinschaft Pastetten im Mai ihr großes Jubiläum. Der Verein hat dafür ein Zelt organisiert, das von 12. bis 18. Mai die Gäste über die Landkreisgrenzen hinweg anlocken soll. Seit vielen Monaten laufen die Planungen, das Programm steht, und die Burschen rühren kräftig die Werbetrommel. Dass ausgerechnet ein Schnapszahl-Jubiläum gefeiert wird, ist der Corona-Pandemie geschuldet.

„Wir wollten im Jahr 2022 unser 110-Jähriges feiern. Dafür hätten wir 2021 mit der Planung anfangen müssen. Das war uns aber zu riskant, da niemand so genau sagen konnte, wie sich die Lage weiterentwickelt“, erklärt Burschen-Vorssitzender Andreas Wagner. Die Alternative wäre gewesen, zehn Jahre bis zum 120-jährigen zu warten, da habe man sich lieber für die 111 entschieden. Dass dafür das turnusmäßig fällige Maibaumaufstellen verlegt wurde, hat auch eine praktische Seite: „Das haben wir auf 2024 verschoben, in dem Jahr muss ja auch irgendwas passieren“, meint Wagner.

In den vergangenen 111 Jahren ist jede Menge passiert, wenngleich die Dokumentation der frühen Jahre sehr dürftig ist. Ins Leben gerufen wurde die Gemeinschaft vermutlich um die Wende zum 20. Jahrhundert als Katholischer Burschenverein. „Darauf lassen die wenigen Unterlagen schließen, die aus dieser Zeit noch vorhanden sind“, sagt Wagner. Gesichert ist, dass der Verein am 12. Mai 1912 offiziell gegründet wurde. Bei diesem Fest, von dem es noch ein Foto gibt, wurde auch die Fahne geweiht, die dank großzügiger Spenden der Pastettener Bürger angeschafft werden konnte. Über die Zeit danach ist nicht viel bekannt, die Aufzeichnungen gingen in den Kriegswirren verloren.

Nach Erinnerungen der älteren Pastettener wurde der Verein Anfang der 1950er Jahre wiederbelebt. Das Ende des Dornröschenschlafs war erst gekommen, als sich 1993 die Jugend der Feuerwehr Pastetten und die Katholische Landjugend zusammenschlossen. Die jungen Leute waren sehr aktiv und stellten Veranstaltungen sowie Feste auf die Beine. Das stärkte den Zusammenhalt und spülte sozialen Einrichtungen Geld in die Kassen. Unterstützt wurden bereits die Kinderkrebshilfe Bayern, der Fendsbacher Hof, der Kindergarten und die Schule im Ort.

Am 12. Mai 1912 wurde die heutige Burschengemeinschaft Pastetten mit der Fahnenweihe offiziell als katholischer Burschenverein gegründet. © Archiv Burschengemeinschaft Pastetten

„Es wurde entschieden, den Verein offiziell wiederzugründen und als Burschengemeinschaft Pastetten ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Die Umwandlung in eine Gemeinschaft wurde bewusst gewählt, um den typischen Regeln eines Burschenvereins wie einer Altersgrenze oder auch den automatischen Ausschluss bei einer Heirat zu umgehen“, erklärt Wagner. Das offizielle Wiedergründungsdatum ist der 19. Januar 1994.

In den vergangenen fast drei Jahrzehnten machten die Pastettener Burschen durch einiges Spektakuläres auf sich aufmerksam – auch beim Hochstapeln. Im September 1995 bauten sie einen Turm aus 180 Bierkästen mit einer Höhe von 50,4 Metern, der 4,09 Sekunden frei stand. Das war Weltrekord, der ins Guinnessbuch eingetragen wurde und bis heute ungebrochen ist.

Neben Festen, Fahnenweihen, Ausflügen und dem Maibaumaufstellen gab es Projekte für den ganzen Ort, wie 1996 der Bau und die Ausstattung des Kinderspielplatzes oder 2003 die Sanierung des Dorfweihers Schwemm in Eigenleistung. Dort feierte 1998 das Sommernachtsfest Premiere, das heute pro Jahr gut tausend Gäste anlockt.

2000 fand das erste Burschenfest im Bauhof unter dem Motto „High Live 2000“ statt, aus dem sich später die inzwischen weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte „Winter Jam“ entwickelte. 2004 beteiligten sich die Burschen am ersten Faschingsumzug in der Gemeinde mit eigenem Mottowagen. Seither sind sie jährlich mit einem spektakulären Gefährt dabei.

Ein Highlight 2012 war die 100-Jahr-Feier mit riesigem Festzug, bei dem fast das ganze Dorf auf den Beinen war. Ebenfalls in die Geschichte des Vereins eingegangen ist das „völlig verrückte Party-Zelt“ im Jahr 2017 gemeinsam mit der Dirndlgemeinschaft und der Feuerwehr, die ihr 140-jähriges Jubiläum feierte. Apropos Dirndlgemeinschaft: Auch die feiert – ihr zehnjähriges Bestehen direkt im Anschluss ans Burschenfest. Am 19. Mai kommt dazu Kabarettist Chris Boettcher ins Festzelt, und am 20. Mai steigt die Hangover-Party mit DJ Berlus.

Die Corona-Jahre brachte auch die Aktivitäten der Burschen beinahe zum Erliegen, aber eben nur beinahe. Da 2021 die „Winter Jam“ abgesagt werden musste, organisierten die Burschen als Gaudi einen Spenden-Drive-In am Feuerwehrhaus, mit Bier und dem in der Pandemie heiß begehrten Gut Klopapier. Der Erlös von 15 000 Euro ging ans Klinikum Erding und die Initiative Krebskranke Kinder München e.V..

Heute zählt der Verein 162 Mitglieder. 2017 übernahm Wagner den Vorsitz von Peter Lex, der 23 Jahre lang zur Führungsmannschaft gehörte, 17 davon an der Spitze. „Wir freuen uns alle auf die 111-Jahr-Feier und hoffen auf ein gutes Gelingen“, meint Wagner.

Das Festprogramm von 12. bis 18. Mai Freitag, 12. Mai, 20 Uhr: Schlagerparty mit der Schlagerband Luna, dem Landkreis-Sänger Marcel Schlager und Anna-Maria Zimmermann, bekannt aus der TV-Show DSDS Samstag, 13. Mai, 20 Uhr: Disco-Party mit den DJs SM, Balu und Berlus Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr: Mittagstisch.

Um 13 Uhr startet das große 50er-Rennen. Ziel ist es, innerhalb von vier Stunden möglichst viele Runden zu fahren. Außerdem Oldtimertreffen (ohne Voranmeldung), Landwirtschaftsausstellung, Zapfwellenbremse, Muttertagsspecial.

18 Uhr Siegerehrung, ab 19 Uhr Bierzeltparty Dienstag, 16. Mai: 18 Uhr Kesselfleisch- und Giggerlessen, zu Gast ist Ministerpräsident Markus Söder

Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr: Kreisbauerntag mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Donnerstag, 18. Mai, 10 Uhr: Festgottesdienst mit Fahnenweihe und Festumzug, ab 12 Uhr Mittagstisch.