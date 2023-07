Pastetten: In 20 Jahren Ferienspaß für 11 000 Kinder

Von: Henry Dinger

Insgesamt 1072 Aktionen wurden in den vergangenen 20 Jahren den Pastettener Kindern geboten. Sie durften beispielsweise bei Gisela Gaßner lernen, wie aus Milch und frischen Kräutern schmackhafter Käse hergestellt wird und auch selbst einmal Hand anlegen. © Henry Dinger

Das Ferienprogramm „Daheim in Pastetten“ gibt es heuer seit 20 Jahren. Die Anmeldung für die Sommerferien ist ab Montag, 10. Juli, möglich.

Pastetten – Zwei Jahrzehnte kreativer Ideen und viel Engagements überwiegend von Privatleuten – das steckt in 20 Jahren Ferienprogramm Pastetten. Tausende von Kindern haben in den vergangenen Jahren begeistert gebacken, getobt, gebastelt, gewerkelt, also einfach ihre Ferienzeit genossen. Das Jubiläum feiert die Ortsgruppe der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) heuer mit einem besonders umfangreichen Programm und einer großen Auftaktveranstaltung.

Ab sofort ist die Anmeldung zum jährlichen Ferienprogramm „Daheim in Pastetten“ möglich. Insgesamt 40 Aktionen hat die KLB organisiert. Für die Auftakt-Veranstaltung am 30. Juli ab 15 Uhr im Pfarrheim ist keine Anmeldung nötig. An diesem Tag wird der 20. Geburtstag des Programms gefeiert.

Das Ferienprogramm begann 2002 auf Initiative von Gabriela Graf-Sponholtz und Claudia Nolf, zwei Mütter, die damals schon Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit hatten. Auch Johann Gaßner, heute Ortsvorsitzender der KLB, war schon mit dabei. „Die Idee war, auch den Kindern, die im Urlaub nicht weggefahren sind, erlebnisreiche Ferien zu bieten.“ Daher kommt der Beiname „Daheim in Pastetten“.

Im Landkreis erregte das durchaus Aufmerksamkeit, denn die Verwaltungsgemeinschaft war Vorreiter mit solch einem bunten Angebot. Immerhin 31 verschiedene Aktivitäten waren im ersten Heft verzeichnet. In den ersten Jahren wurden die Programme noch mit dem Kopierer vervielfältigt und mit der Hand gefaltet, erinnert sich Gaßner.

Von Anfang an mit dabei ist Johann Gaßner, Ortsvorsitzender der Kaholischen Landvolkbewegung (KLB). Es sei schwieriger geworden, freiwillige Helfer zu finden, die den Kindern einen Tag Spaß in den Ferien bieten wollen. © Henry Dinger

Im Lauf der Zeit wurde das Programmheft dicker. „In einem Jahr hatten wir sogar einmal 78 Aktionen“, berichtet Gaßner. Im Schnitt sind es heute 30 bis 40 Programmpunkte, das ist für den Organisator ein guter Wert. „Es bringt auch nichts, manche Punkte fünfmal anzubieten“.

Unterm Strich stehen nach 20 Jahren 1072 Aktionen, mit denen hochgerechnet etwa 11 000 Kindern die Ferienzeit mit Spiel, Spaß und Wissenswertem versüßt wurde.

Johann Gaßner ist stolz darauf, das Ferienprogramm schon seit 20 Jahren anbieten zu können. Die Organisation hatte ab 2006 Claudia Nolf gemeinsam der KLB in der Hand, seit 2011 zieht Gaßner im Namen der KLB als Veranstalter die Fäden.

Mit dieser langen Erfahrung kann er die Frage, ob es schwieriger geworden sei, Anbieter für die Programmpunkte zu bekommen, gut beantworten. „Die Bereitschaft nimmt ab“, sagt Gaßner bedauernd. Das sei ein Trend, den im Prinzip jeder Verein spüre. Sicherlich sei Corona mit schuld daran, aber nicht nur: „Der Wunsch nach mehr Freizeit für sich selbst wird größer“. Für ihn sei es sehr wichtig, die Leute persönlich anzusprechen und für Aktionen gewinnen zu können.

Heuer habe seine Mitstreiterin Nicole Keweloh erstmals versucht, über Aufrufe auf Social-Media-Plattformen ehrenamtliche Programmanbieter zu gewinnen. „Der Erfolg war mäßig, aber es ist schön, dass sich trotzdem zwei oder drei Neue gemeldet haben“.

Das Ergebnis kann sich insgesamt aber sehen lassen. Aus 40 Programmpunkten können die Kinder wählen. Bei den Themen nehmen Natur und Handwerk einen großen Raum ein. Brot backen, Käse selber herstellen und ein Besuch auf dem Bauernhof, beim Imker und beim Erkunden der Schwillach stehen ebenso auf dem Plan wie Pflegetipps fürs Kaninchen, eine Alpakawanderung und natürlich der beliebte Termin mit Ponys. Eine Wanderung auf dem Waldlehrpfad Forstinning oder Feuermachen ohne Streichholz gehört gleichfalls dazu.

Technik-Fans kommen bei einer Oldtimerrundfahrt, bei einem Besuch bei Polizei oder Feuerwehr auf ihre Kosten oder dürfen einen Rettungswagen besichtigen.

Wer sich gern bewegen möchte, hat beim Kinderyoga, Klettern und Kegeln die Chance dazu. Vom Kinderkino-Team und von den „Pastettener Medienhelden“ wird eine digitale Ferienzeitung gestaltet.

Anmeldeschluss ist Freitag, 14. Juli. Die Veranstalter appellieren daran, die Privatsphäre der Ehrenamtlichen zu respektieren und nicht vor 8 Uhr anzurufen. Früh-Anmeldungen würden nicht berücksichtigt. Wenn ein Kurs ausgebucht sein sollte, gibt es eine Warteliste.