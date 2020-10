Damit noch mehr Rehkitze vor dem Mähtod gerettet werden können

Die Crowdfunding-Aktion der Neumairs war erfolgreich: 12 900 Euro hat die Spendensammlung über die VR-Bank Erding eingebracht - für eine neue Wärmebildkamera zur Kitzrettung.

Pastetten – „Damit hätten wir niemals gerechnet“, sagt Christian Neumair glücklich. 12 900 Euro hat seine Spendensammlung über die VR-Bank Erding eingebracht. Unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ unterstützt die Bank nicht nur gemeinnützige Projekte im Landkreis, sondern legt zum Schluss sogar noch 20 Prozent der eingegangenen Spenden oben drauf.

Christian Neumair hatte sich für die Aktion beworben, weil er und sein Bruder Florian mit einer Drohne und einer Wärmebildkamera Rehkitze retten. Sie überfliegen am frühen Morgen die Wiesen, bevor sie gemäht werden. Aus Bodenhöhe sieht man die Jungtiere oft nicht, da sie im hohen Gras gut versteckt sind. Mit der Wärmekamera erkennt man die Kitze in ihren Verstecken und kann sie entweder an Ort und Stelle mit einem Korb schützen oder fachmännisch umsetzen. Etwa 40 Kitze konnten so heuer vor schweren Verletzungen und dem Tod bewahrt werden.

Feuerwehr Pastetten als Träger des Spendenprojekts

Angefragt werden die Neumairs von Landwirten in der kritischen Zeit von etwa zwei Monaten im Frühjahr, die Brüder betreiben die Rettung ehrenamtlich. Ihr Equipment – eine Industriedrohne und eine Wärmebildkamera – haben sie gebraucht aus eigener Tasche gekauft. Ein großer Traum war es, eine bessere Kamera anzuschaffen, die höher fliegen und damit einen größeren Bereich absuchen kann. Noch mehr Kitze und andere Jungtiere könnten so in Sicherheit gebracht werden. Denn die Zeit morgens sei knapp, die Suche mache nur bis etwa 7.30 Uhr Sinn.

Doch ein besseres Aufnahmegerät kostete mehr als 5000 Euro, die die Brüder nicht mal eben übrig hatten. Ziel bei der Aktion der VR-Bank war es, 4000 Euro Spenden zu sammeln. Der Betrag sei bewusst niedriger angesetzt gewesen, denn wäre die Summe nicht erreicht worden, hätte die Bank das Geld an die Spender zurückgezahlt, und die Neumairs wären leer ausgegangen. Da die VR-Bank zwar das Konto bereitstellt und verwaltet, aber keine Spendenquittungen ausstellen kann, holten sich die Tierschützer den Verein der Feuerwehr Pastetten als Träger des Spendenprojekts ins Boot.

Neue Kamera, zusätzliche Akkus und mehr

Die überwältigende Resonanz überraschte auch die Brüder. Innerhalb von drei Monaten kamen mehr als 10 800 Euro zusammen, die die VR-Bank Erding um knapp 2100 Euro aufgestockt hat. „Wir möchten uns bei allen Spendern und bei der VR-Bank für die Abwicklung herzlich bedanken“, sagte Christian Neumair beim offiziellen Fototermin. Das Geld – teils auch hohe Beträge – sei auch von fremden Menschen aus anderen Landkreisen gekommen, sagt Neumair. Sabine Knust vom „Viele-schaffen-mehr“-Team der VR-Bank machte aber auch deutlich, dass es ohne das Engagement der Neumairs, die in sozialen Medien und mit Aushängen kräftig die Werbetrommel gerührt hatten, nicht so erfolgreich geworden wäre.

Die Brüder konnten nun nicht nur die gewünschte Kamera und zusätzliche Akkus anschaffen, sondern haben auch noch genug Geld für eine mögliche Systemerweiterung, Wartung und Verschleißteile auf der hohen Kante.

Henry Dinger