600 Unterschriften für den Sportplatz-Erhalt

Bürgerbegehren zum Feuerwehrhaus Pastetten – FWE und Grüne wollen Entwurf optimieren

Seit der Gemeinderat Pastetten am 20. April mit knapper Mehrheit beschlossen hat, ein gemeinsames Feuerwehrhaus auf den Schulsportplatz zu bauen, brennt im Ort wieder die Luft.

Pastetten – Nachdem die Feuerwehrkommandanten Peter Lex (Pastetten) und Thomas Huber (Reithofen-Harthofen) sich öffentlich gegen den Standort ausgesprochen hatten, formierten sich Eltern, um ein Bürgerbegehren für den Erhalt des großen Schulsportplatzes anzustoßen.

Insgesamt 600 Unterschriften übergaben Janina Schüler und Ayra Schmid an Bürgermeister Peter Deischl und Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier. Die Gemeinde wird sie nun prüfen. In der Sitzung heute Abend steht allerdings noch kein Beschluss auf der Tagesordnung, es wird aber Informationen zum Thema Feuerwehrhaus geben.

Nicht nur in den Sozialen Medien wird das Thema heiß diskutiert, sondern auch per E-Mail und WhatsApp. Sowohl die sechs Befürworter aus den Reihen der FWE – Horst Ippisch, Leo Rehmann, Florian Faltermaier, Roswitha Bayer-Siegling, Andreas Winner und Hans Kerschbaum – als auch die Grünen-Räte Alice und Christian Lorenz haben Stellungnahmen verfasst und an ausgewählte Empfänger gesendet. Dieses Mailing wurde, zumindest im Fall der FWE auch gewollt, breit gestreut. Auch unserer Redaktion liegen die Schriftstücke vor.

Die Befürworter der FWE wollten betonen, dass es sich beim geplanten Haus um einen Vorentwurf handle, erklärt Ippisch auf Nachfrage. „Wir wollen eine Projektgruppe bilden, die diesen Entwurf optimiert.“ Ein entsprechender Antrag wurde am 28. April gestellt. Diese Gruppe soll aus Gemeinderäten bestehen, die Koordination in den Händen des Bürgermeisters liegen. Einbeziehen will man Fachleute wie Architekten, Planer und Vertreter staatlicher Stellen ebenso wie Feuerwehr und Eltern. Auch die Initiatorinnen des Bürgerbegehrens sollen zu Wort kommen können.

Nach den Vorstellungen der Standort-Befürworter sieht die Optimierung von Kosten und Gelände so aus, dass das Gerätehaus in seinen Dimensionen noch schrumpft, auch die Parkplätze könnten weniger werden. Selbst der Standort des Hauses könnte sich ändern, indem man es dreht.

Das Gelände selbst soll neu gestaltet werden. Ippisch spricht von einem Kleinfeldplatz, der von Schule und Sportverein besser genutzt werden könne, einer neuen Laufbahn, einem Skate-Bereich und einem neu gestalteten Pausenhof. „Es wird nichts ersatzlos gestrichen“, so Ippisch, „im Gegenteil“. Das Areal solle deutlich attraktiver werden, seinen Worten zufolge ein „neues Zentrum“ mit Schule, Kindergarten, Rathaus und Feuerwehr entstehen.

„Ich habe mit Jugendlichen gesprochen, die auf dem Platz waren. Sie wussten gar nicht, welche Ideen es gibt“, sagt Ippisch und meint, dies sei auch der Grund für das Bürgerbegehren gewesen: „Ich kann verstehen, dass Eltern Sturm laufen, wenn sie diese Pläne nicht kennen und nur hören, dass der Platz viel kleiner werden soll.“ Davon, dass es einen Bürgerentscheid gibt, „gehen wir aus“, so der FWE-Rat. Dann hätte man jedoch die Chance, die Tragweite der Entscheidung transparat zu machen.

Die Möglichkeit, dass das Haus von staatlichen Stellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht genehmigt wird, sieht Ippisch nicht als Problem: „Wenn die Gemeinde ein gutes, mit Fachleuten erarbeitetes Konzept vorlegt, kann man gut vorbereitet in einen Dialog etwa mit der Kreisbrandinspektion gehen.“ Die Details sollen nach seinen Vorstellungen bis Ende Juli erarbeitet werden, die Beratungen in der Gruppe nach Bedarf stattfinden.

Für Grünen-Rätin Alice Lorenz ist es wichtig, „rasch eine tragfähige Lösung zu finden“. Auch sie könne das Bürgerbegehren gut verstehen, denn auch ihr sei der Erhalt des Sport- und Freizeitangebots für den Nachwuchs sehr wichtig. Durch das Einbeziehen aller, die den Platz nutzen, „kan durch eine gute Gestaltung die Fläche noch optimiert werden“, sagt Lorenz auf Nachfrage.

Weniger euphorisch zeigt sich Bürgermeister Deischl, der wie sein FWE-Fraktionskollege Gerhard Nußrainer gegen das Haus an diesem Standort gestimmt hat. „Bei geschätzten sieben Millionen Euro Kosten kann ich nicht zustimmen“, begründet er seine Zurückhaltung: „Wir haben dieses Geld nicht.“ Er sehe keine großen Einsparpotenziale, „und genau das wird der Knackpunkt sein“.

Auch er nehme das Bürgerbegehren sehr ernst, „das muss man so akzeptieren“. Der Ortschef würde sich eine Prüfung wünschen, ob sich das bestehende Gerätehaus nicht doch ertüchtigen ließe und wie viel das kosten würde. „Bei sieben Millionen Euro sollte man wirklich alle Varianten durchspielen.“

