A94: Lieferwagen fährt unter Sattelzug

Von: Hans Moritz

Der Sattelschlepper ragte aus der Parkplatz-Einfahrt hinaus. Einem Liefrwagenfahrer wurde das zum Verhängnis. © Thomas Gaulke

Ein kapitaler Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf dem A 94-Parkplatz Holzfeld-Süd bei Pastetten ereignet.

Polizeiangaben zufolge verließ ein Österreicher mit seinem Lieferwagen gegen 7.15 Uhr die Isentalautobahn in Richtung Passau. Dabei übersah er, dass der Parkplatz voll war und ein Sattelschlepper bis in die Einfahrt ragte. Der Transporter krachte dem Auflieger ins Heck. Das bohrte sich weit in die Fahrerkabine – zum Glück für den Fahrer auf der Beifahrerseite. Dennoch wurde der Österreicher im Fußraum eingeklemmt und unbestimmten Grade verletzt. Der Lkw-Fahrer, eine Pole, blieb unverletzt. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst mehrere Feuerwehren aus den Kreisen Erding und Ebersberg. ham