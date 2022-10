Armin Schalk ist neuer Diözesanratsvorsitzender

Von: Hans Moritz

Erdinger Delegation beim Diözesanrat (v.l.): Ulrike Scharf, der neue Vorsitzende Armin Schalk und Landkreisdekan Michael Bayer, Pfarrer in Moosinning. © privat

Das oberste Laiengremium der Erzdiözese München und Freising wird seit Freitag von einem engagierten Katholiken aus dem Erdinger Land geleitet:

Reithofen/Ohlstadt - In Ohlstadt (Kreis Garmisch-Partenkirchen) wählte – wie in einer Teilauflage berichtet – die Vollversammlung Armin Schalk aus Reithofen (Gemeinde Pastetten) zum neuen Diözesanratsvorsitzenden. Der 55-Jährige ist Nachfolger von Hans Tremmel, dessen Stellvertreter er seit Oktober 2010 war. In Ohlstadt setzte sich Schalk mit 64:49 Stimmen gegen Hiltrud Schönheit durch.



Auch auf Landkreisebene ist der Ingenieur, 1967 in Augsburg geboren, kirchlich engagiert. Er ist Mitglied im Dekanatsrat Erding. Von 2006 bis 2014 war er dessen Vorsitzender, ein Amt, das heute Jörg Basten bekleidet. Seit 1995 ist Schalk unter anderem Lektor, Kommunionhelfer und Wortgottesdienstleiter in seiner Heimatpfarrei Forstern-Tading.



Schalk kündigte an, neue Wege gehen zu wollen. „Ich will mit einem Team-Ansatz Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen, um entsprechend einer vielfältigen Gesellschaft ein breites Meinungsspektrum erleben“, wird er in einer Mitteilung der Erzdiözese zitiert. Seine Erfahrungen aus der Wirtschaft wolle er nutzen, „um Themen deutlich schneller in die Umsetzung zu bringen“.



Er möchte auch wieder mehr Freude an der kirchlichen Arbeit vermitteln. „Nach Jahren der Krise will ich – achtsam und sensibel gegenüber allen, die von Missbrauch in der Kirche betroffen sind – darauf hinwirken, dass die kirchliche Arbeit im katholischen Ehrenamt wieder Spaß und Freude macht.“ Er möchte seinen Beitrag leisten, „die frohe Botschaft Jesu Christi zu verkünden.



Der Vollversammlung gehören Vertreter der Dekanatsräte an, die sich den Pfarrgemeinderäten zusammensetzen. Mitglied sind auch Vertreter der katholischen Organisationen sowie berufene Persönlichkeiten. Zu ihnen gehört auch Sozialministerin Ulrike Scharf, die sich „hoch erfreut“ über die Wahl Schalks zeigte.



In Ohlstadt diskutierten die Laien mit Reinhard Kardinal Marx. Generalvikar Christoph Klingan informierte über die geplante Dekanatsreform. ham