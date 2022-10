Berufsfeuerwehrtag in Pastetten: Da wird sogar die Bahnstrecke gesperrt

Von: Veronika Macht

Unfall mit Holzlaster und Autos: Das war eines der Szenarien, das der Feuerwehrnachwuchs zu bearbeiten hatte. © Feuerwehr Pastetten

Beim Berufsfeuerwehrtag in Pastetten hat der Nachwuchs teils spektakuläre Einsätze erlebt.

Pastetten – 15 Einsätze in 24 Stunden: Da hatte sich der Nachwuchs der Feuerwehren Pastetten, Buch und Ottenhofen am vorigen Wochenende einiges vorgenommen. 26 Jugendliche erlebten beim Berufsfeuerwehrtag Verkehrsunfälle, Vermisstensuchen und sogar ein Zugunglück – freilich alles nur zu Übungszwecken.

Den Berufsfeuerwehrtag stellt die Feuerwehr Pastetten seit 2009 auf die Beine. Eigentlich findet er alle zwei Jahre statt, zuletzt aber vor fünf Jahren. 2019 fiel der Tag wegen des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr aus, das Pastetten ausgerichtet und organisiert hatte. 2020 und 2021 machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freut sich Pastettens Jugendwart Andreas Wagner, der den Berufsfeuerwehrtag seit der Premiere federführend organisiert, dass dieser wieder stattfinden konnte. Seit 2013 sind auch die Feuerwehren aus Buch und Ottenhofen am Start.

Berufsfeuerwehrtag in Pastetten: 26 Jugendliche und 72 Helfer

Insgesamt 72 Helfer waren im Einsatz. Stark und landkreisübergreifend vertreten war laut Wagner das Bayerische Rote Kreuz: Die BRK-Bereitschaften Erding, Isen, Dorfen und Ebersberg halfen bei der Versorgung der Patienten, die – entsprechend geschminkt – von Ehrenamtlichen gemimt wurden. So waren Maschinisten, Ausbilder, Gruppenführer, Darsteller sowie das Auf- und Abbauteam gut beschäftigt.

Für die jungen Teilnehmer startete der Tag am Samstag um 13 Uhr. Kurz darauf schrillte schon der Alarm durchs Feuerwehrhaus, und es wurde ausgerückt. Insgesamt 15 Einsätze galt es abzuarbeiten, wobei kleinere zeitgleich stattfanden, damit alle mitmachen konnten.

Auf den Bahngleisen bei Dürnberg fand eine nächtliche Übung statt. Die Strecke wurde dafür gesperrt. © Feuerwehr Pastetten

Zu den großen Einsätzen gehörte ein besonders spektakulärer um 2 Uhr morgens. Dafür mussten die Jugendfeuerwehrler ihr Nachtlager, das sie im Feuerwehrhaus aufgeschlagen hatten, eilig verlassen. Geübt wurde bei Dürnberg ein Zugunglück. „2015 durften wir schon einmal einen Einsatz auf den Bahngleisen simulieren. Heuer hat uns die Südostbayernbahn wieder einen Zug zur Verfügung gestellt, und die Strecke wurde dafür gesperrt“, erzählt Wagner.

Auch zu einer Wasserrettung rückten die Feuerwehrler aus, nach Ottenhofen aufs Gelände der Firma Meiller. Dort wurde nicht nur das Boot der Pastettener zu Wasser gelassen, das die Wehr seit 2018 besitzt. „Wir haben auch die Feuerwehr Eicherloh eingeladen, die ein baugleiches Boot hat, damit es alle ausprobieren konnten“, berichtet Wagner.

Berufsfeuerwehrtag in Pastetten: Unfall mit Holzlaster und mehreren Autos

Gefordert war der Feuerwehrnachwuchs auch bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos und einem mit Baumstämmen beladenen Holzlaster. „Da kam noch eine Vermisstensuche dazu, denn ein Fahrer in diesem Szenario war alkoholisiert und in den Wald geflüchtet“, erzählt Wagner.

Daneben gab es eine Wohnungsöffnung, die Rettung eines Forstarbeiters, und in Ottenhofen musste eine Katze vom Baukran geholt werden. Da kamen nicht nur die Höhenretter zum Einsatz, sondern auch die Drehleiter der Feuerwehr Markt Schwaben. Dort selber mit in luftige Höhen zu fahren, sei ein Highlight für die Jugendlichen gewesen.

Zu den Höhepunkten zählte auch das Üben mit der Pastettener Rettungshundestaffel und die Landung eines Hubschraubers der Polizeihubschrauberstaffel Bayern. „Der war extrem schwer zu organisieren, aber es durfte sich jeder mal reinsetzen und viele Fragen stellen. Das kam richtig gut an“, bilanziert Wagner.

Besonders realistisch sei der Brand eines Anhängers gewesen, den ein Landwirt zur Verfügung gestellt hatte. Das Szenario war, dass der Anhänger in der Halle zu brennen beginnt, und der Bauer ihn mit dem Traktor aufs Feld fährt. „Die Jugendlichen haben die Wasserleitung aufgebaut, und dann das echte Feuer zu löschen, war für sie schon was Besonderes“, sagt Wagner.

Berufsfeuerwehrtag in Pastetten: Einsätze so realistisch wie möglich

Der Jugendwart erklärt, dass die Feuerwehr bei den Übungen besonders viel Wert darauf lege, dass sie so realistisch wie möglich sind. „Darum betreiben wir den ganzen Aufwand. Denn die Jugendlichen, die sich heute bei so einem Aktionstag von der Arbeit der Feuerwehr begeistern lassen, stehen in ein paar Jahren bei uns an vorderster Front. Und wann erlebt man schon mal einen Hubschrauber oder einen Zug derart hautnah?“

Wagners Fazit: „Es war anstrengend, aber richtig cool nach der langen Pause.“ Und der Nachwuchs sei ebenfalls geschafft, aber glücklich gewesen. „Die Begeisterung über das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, kennt keine Grenzen“, lautete das Feedback eines Vaters.

