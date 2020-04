Buch und Pastetten enttäuscht: Bald keine Bank mehr am Ort

Für große Überraschung sorgt in Pastetten und Buch die angekündigte Schließung der Geschäftsstellen der VR-Bank Erding. In Pastetten wird es immerhin noch Selbstbedienungsautomaten geben.

Buch/Pastetten – Für große Überraschung sorgt in Pastetten und Buch die angekündigte Schließung der Geschäftsstellen der VR-Bank Erding. In beiden Gemeinden ist es das jeweils einzige Bank-Angebot, das auf eine lange Historie zurückblickt.

Schon seit 1895 gab es in Pastetten eine Raiffeisenbank, die zuletzt Isen-Sempt hieß und 2017 mit der VR-Bank Erding fusioniert ist. Ebenfalls vor über 100 Jahren haben die Entwicklungen in Buch begonnen. Die insgesamt sechs Berater in den beiden Filialen sollen nach aktuellem Stand ab Oktober in den Geschäftsstellen Forstern und Isen untergebracht werden, erklärt VR-Vorständler Friedrich Ziller.

In Pastetten will die Bank die Selbstbedienungsautomaten an der Hauptstraße 14a bewahren. In Buch dagegen wird es auch dieses Angebot nicht mehr geben. Eine weitere, nähere Möglichkeit der Geldausgabe gibt es für die Bucher an der Esso-Tankstelle in Harthofen.

Bei den Kunden, vor allem älteren und nicht mobilen Bürgern ist die Enttäuschung über den Verlust des Angebots am Ort groß. Auch die Bürgermeister beider Gemeinden sind nicht erfreut. Ferdinand Geisberger (Buch) zeigte sich enttäuscht und schockiert, da die Entscheidung ohne vorherige Einbindung und Information der Kommune getroffen worden sei. Er selbst habe zuerst nicht als Bürgermeister, sondern als Mitgliedervertreter über die Schließung erfahren. „Ich finde das sehr schade“, sagt Geisberger und kann auch die Begründung nicht nachvollziehen. „Meiner Meinung nach waren in unserer Gemeinde schon viele Kundenbewegungen.“

Eine etwas frühere Kommunikation hätte sich auch Cornelia Vogelfänger (Pastetten) gewünscht – „auch wenn es an der Sache wohl nichts geändert hätte“. Für die Bürger seien diese Neuigkeiten nicht schön. Vor allem Ältere könnten sich nicht so einfach auf Online-Banking umstellen. Vogelfänger hat aber auch Verständnis für die Bank. „Man muss in den schwierigen Zins-Zeiten die Banken schon verstehen. Wie sollen sie sich noch finanzieren?“

Ziller bestätigt den Kontakt zu Geisberger. Dieser wünscht, dass in Buch zumindest die Automaten bleiben. Ob es hierfür noch eine Chance gibt? „Der Plan und die Information sind so, dass auch die Selbstbedienungsgeräte abgebaut werden. Mehr kann ich aktuell nicht sagen, und ich will auch nichts versprechen“, sagt Ziller.

Markus Ostermaier