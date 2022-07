Neuer Wasserpreis: „Das sind für mich fast 1000 Euro mehr im Jahr“

Von: Henry Dinger

Überschaubar war der Besuch der Pastettener Bürgerversammlung. Bürgermeister Peter Deischl (l.) stellte aktuelle und künftige Projekte vor. © Henry Dinger

Der neue Wasserpreis, die Erweiterung der Grundschule und die geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlagen waren Thema in der Pastettener Bürgerversammlung. Das Interesse daran war überschaubar.

Pastetten – Noch vor drei oder vier Jahren war der Saal beim Alten Wirt proppevoll, wenn die Gemeinde die Pastettener zur Bürgerversammlung einlud. Heuer, nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz, waren nur gut zwei Drittel der Stühle besetzt. Dabei konnte Bürgermeister Peter Deischl doch eine Reihe interessanter Punkte anschneiden, auch wenn es zu den brennendsten Themen wie Feuerwehrhaus und Hochwasserschutz nur wenig Neues zu berichten gab.

Wortmeldungen gab es, als Deischl die stark gestiegenen Wassergebühren mit Investitionen in den vergangenen Jahren begründete. „Das sind für mich fast 1000 Euro mehr im Jahr“, warf ein Bürger ein. Er sei Landwirt und könne die gestiegenen Kosten nicht wie ein Handwerker auf seine Produkte umlegen. Die Gemeinde habe „jahrelang geschlafen“, meinte der Mann und bezog sich darauf, dass die letzte Globalbewertung der Wasserkosten neun Jahre zurückliegt, üblich sei ein Turnus von vier Jahren.

Diesen Vorwurf wollte Altbürgermeisterin Cornelia Vogelfänger, die als Zuhörerin im Saal war, nicht auf sich sitzen lassen. „Der alte Gemeinderat hatte schon vor einigen Jahren die Globalberechnung angestoßen, die Entscheidung getroffen und dieses Büro beauftragt“, sagte sie. Aus Krankheits- und ihr nicht weiter bekannten Gründen sei die Sache aber so herausgezögert worden, „dass es so lange gedauert hat“. Von einigen Zuhörern gab es daraufhin Applaus.

Nicht nur Zustimmung bekam Peter Deischl bei der Vorstellung des aktuellen Planungsstands für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Idee ist, entlang der Autobahn solche Anlagen aufzustellen, um Strom zu erzeugen. Erste Grundstücksbesitzer in diesem Bereich hätten Bereitschaft signalisiert, Anlagen aufzustellen, derzeit seien 72 Hektar denkbar. Nun wolle man weitere Eigentümer anschreiben und Kontakt mit dem Stromanbieter aufnehmen.

Wenig begeistert zeigte sich Gerhard Nußrainer, der auch für die FWE im Gemeindesrat sitzt, von den Plänen: „Wir verbauen für die Landwirtschaft wichtige Flächen“, monierte er. Man solle erst die Ortschaften ausbauen, dort gebe es genügend freie Dächer. Auch müsse man zunächst die Leitungsnetze anpassen.

Deischl gab zudem bekannt, dass der druckfrische Feuerwehrbedarfsplan seit wenigen Tagen auf seinem Tisch liege. Das 274-Seiten-Werk soll nun vom Ingenieurbüro IBG der Feuerwehr-Projektgruppe erläutert werden, danach wolle man in Klausur gehen und dann die Ergebnisse vorstellen. Weitere Infos zum Feuerwehrhausneubau gab es nicht. Beim Hochwasserschutz sollen die Planungen zumindest für Pastetten-Süd zeitnah konkretisiert werden.

„Eine kleine Mammutaufgabe“, so der Bürgermeister, werde die Erweiterung des Schulhauses. Geplant sei, im Norden anzubauen und einen Durchgang zum Bestandsgebäude zu schaffen. Aufgrund wachsender Schülerzahlen von derzeit 169 auf geschätzt 222 im Jahr 2024 werde die Schule dreizügig. Außerdem geht im Juli eine Willkommensklasse für ukrainische Flüchtlinge an den Start. „Wir brauchen einfach Platz“, sagte Deischl.

Dieses Thema betrifft aber auch die Betreuung der Kleinsten. Zwar habe die AWO einen personellen Engpass abfedern können, aber es fehle auch dort an Raum. Denkbar wäre, den Jugendraum im Keller des Kinderhauses Pusteblume als Gruppenraum zu nutzen.

Der Ortschef sparte aber auch nicht mit Lob, etwa für große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Er dankte auch den beiden Ortsfeuerwehren für ihren Einsatz. Sie hätten im vergangenen Jahr mit fast 14 000 ehrenamtlichen Stunden „Außerordentliches“ geleistet. Dafür gab es spontanen Applaus im Saal.

Traditionell gab Deischl auch einige Zahlen bekannt. So habe die Gemeinde Ende 2021 die 3000-Einwohner-Marke geknackt. 1609 Menschen leben in Pastetten, 693 in Reithofen, 222 in Harthofen, der Rest in mehreren kleineren Ortsteilen. Zudem überreichte Deischl an Maria Steinbauer und Anton Huber die Bürgermedaille und zeichnete erfolgreiche Schulabsolventen aus (Bericht folgt).

