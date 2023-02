Lebensgefährliche Flucht über die A94 endet in Reithofen

Von: Hans Moritz

Mit einer Drohne - hier ein Vergleichsbild - gelang es der Polizei, einen der Schleuser ausfindig zu machen. Beide Moldauer befinden sich in Haft. © Hans Moritz

Filmreife Szenen haben sich bei einem Polizeieinsatz in der Nacht auf Dienstag auf der A 94 abgespielt. Am Morgen konnten schließlich acht Afghanen aufgegriffen werden, die von zwei Männern eingeschleust worden waren.

Die 18 und 19 Jahre alten Moldauer ergriffen zunächst die Flucht, konnten aber am Morgen festgenommen werden.



Ernst Peter von der Bundespolizei Freilassing berichtet, dass die beiden Schleuser in der Nacht in einem BMW X5 mit acht Flüchtlingen an Bord bei Braunau über die Grenze fuhren. Auf der A 94 Passau–München bei Marktl im Kreis Altötting sollte der völlig überbesetzte Wagen gegen 4 Uhr kontrolliert werden. Die Schleuser rasten mit hohem Tempo davon, berichtet Peter. Die Bundespolizei fuhr hinterher. „An der Verfolgung waren zeitweise zwölf Streifenwagen beteiligt, zudem ein Hubschrauber der Bundespolizei“, berichtet er weiter. Die Verfolgungsjagd sei so halsbrecherisch gewesen, „dass sich die Kollegen zeitweise zurückfallen ließen, um niemand unnötig in Gefahr zu bringen“.



Bei Pastetten im Kreis Erding fuhr der BMW von der Isentalautobahn ab und raste auf der Staatsstraße 2331 nach Reithofen. „Dort ist der Wagen kurzzeitig von der Fahrbahn abgekommen und hat den Fußballplatz durchquert“, berichtet der Sprecher. Die Polizei verlor ihn zeitweise aus den Augen. Doch eine Streife entdeckte den Wagen kurz darauf auf einem Firmengelände in Reithofen. „Um ihn herum standen die acht Männer, die eingeschleust werden sollten“, sagte Peter. Von den Schleusern hingegen fehlte zunächst jede Spur. Erneut kam der Hubschrauber zum Einsatz. Zudem setzten die Fahnder eine Drohne ein. Mit deren Hilfe konnte gegen 7 Uhr einer der beiden Männer entdeckt und festgenommen werden. Wenig später meldete sich ein Zeuge, der den Komplizen beobachtet hatte. Auch bei ihm klickten die kurz darauf Handschellen.



Die Flüchtlinge und die Schleuser wurden am Dienstag zum Bundespolizeirevier nach Mühldorf gebracht. Die Bundespolizei Freilassing sowie die Staatsanwaltschaft Traunstein haben die Ermittlungen aufgenommen. Letztere beantragte Haftbefehl. Die beiden Männer werden sich wegen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Bedingungen sowie wegen des relativ jungen Straftatbestands des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen. Der BMW stammt aus Frankreich, den Schleusern gehörte er offenbar nicht. Die Identität der Asylbewerber wird laut Peter noch geprüft. Es handelt sich mutmaßlich um Afghanen im Alter zwischen 18 und 38 Jahren, sie hatten keine Papiere dabei. Zu klären sei, ob sie neu oder wieder eingereist sind und welchen Flüchtlingsstatus sie haben. ham