Wahlen bei den Pastettener Burschen: Noch zwei Jahre, „dann ist definitiv Schluss“

Andreas Wagner kündigt Rückzug an

Pastettens Burschenschef Andreas Wagner wurde wiedergewählt - kündigt aber zugleich seinen Rückzug in zwei Jahren an. Neuer Vize ist Johannes Speer.

Pastetten – In den kommenden zwei Jahren bleibt Andreas Wagner Chef der Burschengemeinschaft Pastetten. Das entschieden 105 stimmberechtigte Mitglieder in der Vollversammlung beim Alten Wirt nahezu einstimmig. „Danach ist dann aber definitiv Schluss“, kündigte Wagner an, der seit 2017 an der Spitze steht.

Es kämen dann ja auch bald wieder die Bürgermeisterwahlen, meinte Wagner mit einem Augenzwinkern, ohne weitere Details zu nennen. Dass er 2026 möglicherweise auf den Sessel des Ortschefs spekuliert, ist kein völlig abwegiger Gedanke, sitzt Wagner doch bereits in der zweiten Amtsperiode für die Gruppierung BIG im Gemeinderat.

Bei den Burschen wurde nun Johannes Speer zum Vize gewählt, da der bisherige 2. Vorsitzende Tim Behr aus persönlichen Gründen nicht mehr angetreten war. „Johannes ist der beste Mann für diesen Posten, der Job ist nicht einfach“, warb Wagner vor der Wahl und machte kein Geheimnis daraus, dass sein neuer Vize auf den Spitzenposten ab 2025 vorbereitet werden soll. 3. Vorsitzender ist Andreas Rumpfinger.

Im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre kann der über 160 Mitglieder starke Verein eine Reihe beachtlicher Erfolge verbuchen. So wie die Winterjam, die mit Verspätung im März 2022 stattfand. „Das war die beste, die wir je hatten“, bilanzierte Wagner. Das ging auch aus dem Kassenbericht des scheidenden Kassiers Thomas Reischenbeck hervor, der für das Event einen Gewinn von mehr als 30 000 Euro verbuchen konnte.

Das Glückwein-Eck, bei dem die Burschen an drei Adventssonntagen Heißgetränke und Schmankerl verkauften, war auch wirtschaftlich ein Erfolg und spülte knapp 6000 Euro in die Kasse. Unterm Strich konnten die Burschen mit einem Polster von 41 500 Euro ins Jahr 2023 gehen, 25 500 Euro mehr als zum Jahresbeginn 2022.

Viel Zeit nahm sich Wagner für eine Rückschau auf die 111-Jahr-Feier, ein Mammut-Projekt, das die Burschen im Mai über einen Zeitraum von einer Woche gestemmt haben. Wie Wagner betonte, wird es eine ausführliche Auswertung mit Zahlen und Fakten erst später geben, da manche Rechnungen noch nicht eingegangen seien. Der Burschenchef kündigte auch ein Helferessen für die Beteiligten an.

In seinem Fazit sparte Wagner nicht an Lob und Dankesworten. Mit dem Schlagerabend und der Discoparty sei man zufrieden gewesen. Das Mopedrennen war nach Wagners Worten „absolut professionell“ organisiert. An dieser Stelle dankte er auch der Feuerwehr Pastetten, die für eventuelle Unfälle bereitstand, doch: „Nach dem Sonntag ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil es keine größeren Verletzungen gab.“ Auch der Festwirt sei „Weltklasse“ gewesen.

Der Abend mit Markus Söder „wird in die Geschichte eingehen“. Er rechne nicht damit, dass so schnell wieder ein Ministerpräsident nach Pastetten komme. Beim Kreisbauerntag mit Hubert Aiwanger als Gastredner war das Zelt erfreulicherweise unerwartet voll. Als „absolut top“ bezeichnete Wagner das Gründungsfest am Donnerstag mit einer Fahnenweihe, „die uns so schnell keiner nachmacht“.

Besonders stolz könne der Verein sein, dass die Fahne, die „zig Tausend Euro“ gekostet habe, von den Mitgliedern erwirtschaftet wurde, „ohne Spenden, ohne Zuschuss der Gemeinde“. Vielleicht werde sie so gepflegt, dass auch in 100 Jahren noch der Spruch „Freunde der Jugend – Freunde fürs Leben“ zu lesen sei. Wagner ging in der Rückschau auch auf verschiedene Punkte ein, die besser hätten laufen können, wie die Ausgabe der Festzeichen am Donnerstagmorgen. „Das haben wir einfach vergessen“, gab er zu.

Für die nächste Zeit füllt sich der Terminkalender der Burschen bereits. Im Oktober gibt es einen Ausflug nach Wien, später das angekündigte Helferessen und zum Advent möglicherweise wieder das Glühwein-Eck. Das nächste große Event wird das Maibaumaufstellen 2024, dafür gibt es schon einen Standort fürs Stüberl. Und für 2025 kündigte Wagner eine Überraschung an: „Das wird eine ganz verrückte Sache.“