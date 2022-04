Pastettener Burschen: Maibaumklau im dritten Anlauf

Von: Henry Dinger

Freuen sich über ihren Coup: die Pastettener Burschen. © Burschengemeinschaft Pastetten

52 Pastettener Burschen waren im Nachbarlandkreis auf Diebestour. Ihre Beute: der Angelbrechtinger Maibaum.

Pastetten - „Nach dem dritten Versuch hat es geklappt“, freut sich Andreas Wagner von der Burschengemeinschaft Pastetten. In der Nacht auf Montag haben sich insgesamt 52 Pastettener Burschen den 38-Meter-Baum der Maibaumfreunde Angelbrechting geschnappt. Wie Wagner erzählt, war der Diebstahl nicht ganz einfach: „Der Baum lag in einem Anbau neben einer Halle, in der etwa 20 Leute als Wache waren.

Wir haben alle Fenster und Türen der Halle mit Brettern und Holzriegeln verschlossen und die Leute eingesperrt.“ Mit dem mitgebrachten Traktor musste dann noch ein Gewicht und schweres Gerät weggezogen werden, das den Baum eigentlich vor Dieben schützen sollte. Dann ging es in Richtung Ortsgrenze. „Nun warten wir auf das Verhandlungsangebot der Angelbrechtinger“, sagt Wagner. Bis dahin liegt der Baum gut versteckt und gesichert bei den Pastettener Burschen.

