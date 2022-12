Pastettener Burschen laden zur Schlagerparty mit Anna-Maria Zimmermann

Von: Veronika Macht

Teilen

Sängerin Anna-Maria Zimmermann kommt am Freitag, 12. Mai 2023, zum Burschenjubiläum in Pastetten. Die Schlagerparty mit ihr und der Band Luna bildet den Auftakt der Festwoche. © Stephan Pick

Die Burschengemeinschaft Pastetten feiert 2023 ihr 111-Jähriges. Den Auftakt macht eine Schlagerparty mit Anna-Maria Zimmermann. Auch Ministerpräsident Markus Söder kommt ins Festzelt.

Pastetten – 111 Jahre Burschengemeinschaft Pastetten – dieses Schnapszahl-Jubiläum feiert der Verein mit einer Festwoche von Freitag bis Donnerstag, 12. bis 18. Mai 2023. Wie berichtet, stehen die ersten Veranstaltungen schon fest.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Los geht das Gründungsfest am Freitag, 12. Mai, mit einer Schlagerparty und Stargast Anna-Maria Zimmermann. Die Partyschlagersängerin wurde 2005/06 als Kandidatin in der dritten Staffel der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, bei der sie den sechsten Platz erreichte. Zusätzlich zu Gast ist die Schlagerband Luna mit allem an deutschsprachiger Musik, was tanzbar ist und Spaß macht. Dafür ist die XXL-Tanzfläche der Burschen ideal geeignet.

Der Kartenvorverkauf für die Schlagerparty im Festzelt ist bereits gestartet. Tickets gibt’s für je 15 Euro im Café Herzstück an der Hauptstraße 17 in Pastetten und bei der Tankstelle Anton Neumaier an der Hauptstraße 36 in Buch am Buchrain. Die Karten kriegt man, zuzüglich 2,95 Euro Versand, auch über den Online-Shop der Burschen auf www.burschengemeinschaft.de/vorverkauf-tickets-schlager-party. Beginn am 12. Mai ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr (freie Sitzplatzwahl, keine Reservierungen).

Burschengemeinschaft Pastetten: Ministerpräsident Söder kommt zum Kesselfleischessen

Weitere Programmpunkte haben die Pastettener Burschen auch schon veröffentlicht. Am Dienstag, 16. Mai, lädt der Verein ab 18 Uhr zum Kesselfleisch- & Giggerlessen ein – mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Gast.

Wie berichtet, findet am Sonntag, 14. Mai, ab 11 Uhr ein XXL-50er-Zweirad-Rennen samt Oldtimertreffen und Landwirtschaftsausstellung statt. Das Regelwerk für das Mofarennen, an dem man nur nach Voranmeldung teilnehmen kann, soll demnächst bekannt gegeben werden – ebenso die ausstehenden Festtage.

Alle Informationen rund um das Programm zum Burschenjubiläum und zum Vorverkauf stehen online auf www.burschengemeinschaft.de.

vam