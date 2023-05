50er-Rennen in Pastetten: Vier Stunden lang Vollgas

Von: Henry Dinger

Kurz nach dem Start kämpfte jeder um eine Position weit vorn. Doch in vier Stunden änderte sich noch viel. © Henry Dinger

50er-Rennen, Landwirtschafts- und Oldtimerausstellung locken tausende Besucher nach Pastetten.

Pastetten – Es dürfte das wohl verrückteste Rennen gewesen sein, das Pastetten je erlebt hat: Beim 50er-Rennen am Sonntag im Rahmen der Festwoche zum 111-jährigen Bestehen der Burschengemeinschaft gaben insgesamt 60 Fahrer in 20 Teams Vollgas. Das Spektakel samt Landwirtschafts- und Oldtimerausstellung verfolgten tausende Besucher.

Das Herzklopfen am Start und in den Boxen war förmlich spürbar, als „Startergirl“ Konstantin, bekleidet mit Perücke und mehr als knappen Jeansshorts, die Pistole hob und nach einer kurzen Sekunde Zögern den Startschuss in die Luft ballerte. Nach dem Fahnenschwenk sprinteten die Fahrer wie einstmals in Le Mans zu ihren Maschinen und drifteten in die erste Kurve dieses außergewöhnlichen Rennens. Vier Stunden lang kämpften 20 Teams mit je drei Fahrern um die Siegespokale in zwei Kategorien. Ziel: so viele Runden wie möglich abspulen.

So sehen Sieger aus: Diese Fahrer haben das Rennen gewonnen. © Burschengemeinschaft Pastetten

Namen wie „MC Krampfadergeschwader“, „Karussellbremser“ und „Verhaude Zuadeppn 2.0“ verrieten zwar, dass beim Wettkampf die Gaudi im Vordergrund stand, aber auf der Wiesen-Piste gaben die Fahrer alles. Runde um Runde kämpften die Zweiradpiloten mit den Widrigkeiten der Strecke, versuchten in den Kurven genügend Grip zu bekommen und die Buckelpiste zu meistern. Besonders in den Biegungen waren harte Duelle zu beobachten, bei denen die Burschen am Lenker Mühe hatten, fest im Sattel zu bleiben. Für echtes Rennfeeling sorgten der Geruch nach Abgasen in der Luft, das Heulen der Motoren, die Rufe der Anfeuernden und die Ansagen des Streckensprechers.

Dass es zu Stürzen und technischen Ausfällen kam, war zu erwarten, aber es ging in jedem Fall glimpflich aus. „Schwerer verletzt wurde zum Glück niemand“, fasst Burschenvereinschef Andreas Wagner zusammen. Das Rennen lief „mit viel Vernunft und gesundem Menschenverstand“ ab. Verluste gab es dafür bei den Gefährten: Drei der 20 Teams mussten wegen defekter Maschinen den Wettbewerb vorzeitig beenden. Beim harten Kampf fieberten hunderte Zuschauer direkt an der Strecke mit, im Festzelt konnte das Rennen live auf Monitoren verfolgt werden. Diese Version hatten die Burschen auch deswegen eingerichtet, weil am Vormittag der Blick in den Himmel noch ein mögliches Unheil angekündigt hatte. Doch das Wetter war gnädig mit Mopedpiloten, Organisatoren und Zuschauern: „Wir hatten extra beim Wettergott angerufen und gemeint, dass es am Vormittag noch nicht so schön zu sein braucht“, scherzte Wagner am Montag. Am Nachmittag schaute sogar kurz die Sonne vorbei, bevor es pünktlich zum Rennende zu regnen begann.

Viel zum Schauen gab es auch am Rande des 50er-Rennens. Ausgestellt waren hunderte klassische ebenso wie moderne Landmaschinen und Traktoren, ergänzt von Oldtimer-Pkw und -Motorrädern. © Henry Dinger

Nicht nur der Wettkampf selbst lockte Besucher in Scharen an, zu sehen gab es jede Menge mehr. Auf dem Festgelände fanden sich lange Reihen von modernen Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Oldtimer-Autos und -Motorrädern. Hier hatten vor allem die Kinder viel zum Anschauen, aber selbst so mancher Erwachsene staunte darüber, wie groß und mächtig moderne Landwirtschaftsmaschinen sind. Einen direkten Vergleich gab es ja dadurch, dass die jahrzehntealten, größtenteils liebevoll gepflegten Eicher, Fendt, Deutz und andere in unmittelbarer Nähe standen.

Ein überaus beliebter Anlaufpunkt war das Festzelt, in dem die Finsinger Blaskapelle zur Mittagszeit vor vollen Besucherreihen spielte, die sich nach Rennende noch weiter füllten. Immerhin sorgten bei der Aftershow-Party dann noch die Musiker der Gruppe Gsindl für Unterhaltung.

Das sind die Sieger:

Klasse 1 (seriennahe Mofas mit Tretkurbel zum Starten und Bremsen): 1. MSC Berg (305 Runden), 2. Pokal oder Hospital (301), 3. Verhaude Zuadeppen 2.0 (251).

Klasse 2 (alle anderen): 1. Team Zebra (317 Runden), 2. Forsterner Koimfresser e.V. (308), 3. MC Hohenlinden (301).