Tz-Wiesn-Madl-Kandidatinnen aus dem Landkreis Erding: Claudia ist im Finale, Lina-Marie hat noch Chancen

Von: Markus Ostermaier

Lernten sich im Halbfinale persönlich kennen: die tz-Wiesn-Madl-Kandidatinnen Claudia Schmid (l.) und Lina-Marie Frank. © privat

Eine Landkreis-Kandidatin für das tz-Wiesn-Madl 2023 ist weiter. Für die andere kann man bis morgen noch abstimmen.

Pastetten/Lengdorf – Den Einzug ins Finale der tz-Wiesn-Madl-Wahl 2023 wünschten sich anfangs mehr als 400 Bewerberinnen. Dem Titel ganz nah ist nun Claudia Schmid (26) aus Pastetten. Sie erhielt im Halbfinale eines der fünf begehrten Freitickets der Jury. Ihre Mitkonkurrentin, die aus Lengdorf stammende Lina-Marie Frank (21), muss nun noch auf genügend Online-Voting-Stimmen hoffen, um ebenfalls das Finale zu erreichen. Die Abstimmung dafür läuft noch bis zum morgigen Mittwoch.

Die Top 25-Kandidatinnen stellten sich vorige Woche in München dem großen Halbfinale. Vor der fünfköpfigen Jury mussten die Frauen nicht nur einen kleinen Laufsteg im Dirndl meistern, sondern auch Fragen zu Heimat, Beruf, Ausbildung und ihrer Liebe zum Oktoberfest beantworten.

Claudia Schmid ist eine der fünf Finalistinnen, die direkt von der Jury ausgewählt wurden und nun automatisch in der Endrunde am 20. September dabei sind. Die Freude bei der 26-jährigen Unternehmensberaterin ist groß. „Ich freue mich unheimlich und kann es selbst noch gar nicht glauben. Der Ehrgeiz ist da und ich würde den Titel nun natürlich gerne heimholen, aber bin jetzt schon dankbar, dass ich noch so viel mitmachen darf.“ Auf Schmids Terminplan steht nämlich unter anderem ein Fotoshooting in Tracht im Olympiapark oder auch der Trachtenumzug.

Ebenfalls gerne im Wiesn-Madl-Finale dabei wäre eine zweite Landkreis-Kandidatin. Lina-Marie Frank ist nun wieder eine von 20 Kandidatinnen in der nächsten Online-Abstimmung und freut sich über Unterstützung der Leserinnen und Leser aus dem Landkreis. Die sechs Frauen mit den meisten Fan-Stimmen kommen ebenfalls in die finale Auswahlphase.

Noch bis morgen kann man auf www.tz.de/muenchen/wiesn/tz-wiesn-madl abstimmen. Dort stehen alle Infos Infos zur tz-Wiesn-Madl-Wahl.