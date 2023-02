„Ich will endlich Gehör finden“

Josef Deischl ist dreifach gegen Corona geimpft. Der Pastettener leidet unter den Folgen extrem. © Henry Dinger

Die Corona-Impfung hat viele Menschen vor Tod oder schweren Krankheitsverläufen bewahrt. Allerdings gibt es auch gravierende Impfschäden. Wie das ist, erlebt Josef Deischl aus Pastetten. Hier erzählt er seine Leidensgeschichte.

Erding - An manchen Tagen, erzählt Josef Deischl, kann er sein Bett fast gar nicht verlassen. Es geht gerade so, dass er sich zur Toilette schleppt oder sich etwas zu trinken holt. Ein nahezu permanentes Schwindelgefühl, die Angst zu kollabieren, Muskelschwäche und ein Krankheitsgefühl wie bei einer Grippe zwingen den Pastettener schnell wieder in die Waagrechte. Hinzu kommen Herzrasen und Konzentrationsstörungen, die den 30-Jährigen daran hindern, am ganz normalen Leben teilzunehmen. Deischl leidet an den Folgen der Corona-Impfung.

Wenn er sich an einem besseren Tag doch mal in die Umgebung seiner Münchner Wohnung an die frische Luft traut oder mit Freunden einen Kaffee trinkt, droht ihm für mehrere Wochen eine Verschlimmerung der Symptome.



Wie seine Krankheit heißt, weiß der 30-Jährige mittlerweile: Post-Vaccination-Syndrom, Vaccination bedeutet Impfung. Es ist eine Reihe schwerer Symptome, die Deischl seit seiner Corona-Impfung nicht mehr loslassen. Außerdem wurden ein Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) und ein Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert.



Doch bis zu dem Punkt, an dem seine Beschwerden einen Namen bekamen und er bei Medizinern endlich Gehör fand, war es ein langer Weg. Heute belegt ein ganzer Papierberg an Befunden, dass seine Situation ernst zu nehmen ist.



Bis zum Frühjahr 2021 war der gebürtige Pastettener, Sohn von Bürgermeister Peter Deischl, ein aktiver, sportlicher junger Mann, der das gerne tat, was Leute in seinem Alter so machen. „Ich wohne mitten in München, war viel draußen, praktisch jeden Tag unterwegs. Ich bin auch gerne in den Urlaub gefahren“, erzählt Josef. Er ist noch nicht lange mit dem Studium fertig. Nach einem Bachelor-Abschluss als Chemieingenieur und einem Master in Umweltplanung trat Deischl eine Arbeitsstelle bei der Regierung von Oberbayern an.



Im April 2021 bekam Josef Deischl seine erste Corona-Impfung von Astra Zeneca. „Die habe ich gut vertragen, es gab nur ein paar bekannte Nebenwirkungen, ich hatte ein bisschen Fieber und ein wenig Schüttelfrost, aber sonst nichts Ernstes“, erinnert er sich. Für ihn sei der Impfstoff „ein normales Medikament, das auch Nebenwirkungen haben kann“.



Den Pieks für die zweite Impfung, diesmal mit Comirnaty von Biontech, bekam er im Juli 2021. „Zwei Tage danach ging es dann los mit Herzrasen und einem krassen Schwindelgefühl. Auf dem Weg in die Arbeit bin ich umgekippt“, sagt der 30-Jährige.



Damals habe er bei verschiedenen Ärzten Hilfe gesucht. Richtig ernst genommen habe ihn zu diesem Zeitpunkt kaum jemand. „Vom Arzt hieß es: ,Sie haben zu viel gegoogelt‘, als ich fragte, ob meine Beschwerden von einer Herzmuskelentzündung kommen könnten, die damals schon als Impfnebenwirkung im Gespräch war.“ Als der Zustand immer schlimmer wurde, aber niemand die Impfung als Ursache ins Feld führte, schaffte ihn seine Mutter Christine in die Notaufnahme einer großen Münchner Klinik. „Dort hat mich eine Ärztin erstmals richtig durchgecheckt und einen Verdacht auf ein Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) geäußert, das durchaus mit der Impfung zusammenhängen könne. Das hat sie auch so in ihrem Bericht festgehalten.“



Drei oder vier Monate hielten die Herzprobleme, der Schwindel und das Gefühl „wie Nebel im Kopf“ an, konnten aber mit Medikamenten und Therapien so gut gelindert werden, dass der junge Mann ab Oktober wieder im Homeoffice arbeiten konnte.



Am 2. Januar 2022 ließ er sich auf Empfehlung der Ärzte boostern. „Innerhalb einer Woche waren alle Symptome wieder da, stärker als zuvor“, sagt Deischl. An Arbeiten ist kaum zu denken, immer wieder zwingen ihn Schwindel und Schwäche ins Bett. Unterstützung bekommt er in München von Freunden, die ihn zum Arzt begleiten. Wenn es ihm ganz schlecht geht, holen ihn seine Eltern nach Hause nach Pastetten und kümmern sich um ihn.



Dass er ärztliche Unterstützung bekommt, ist ein Glück, das viele Impfgeschädigte nicht haben. Denn es gibt viel zu wenige Mediziner, die sich mit dem Post-Vac-Syndrom befassen. Diese wenigen werden von Patienten in der gleichen Lage förmlich überrannt. Der Chefarzt einer Klinik in der Oberpfalz bescheinigte Josef Deischl, dass in seinem Blut Autoantikörper nachgewiesen wurden, die zu irreversiblen Organschäden führen können. Die einzige Therapiemöglichkeit dafür ist eine so genannte Immunadsorption, das ist eine Blutwäsche, die diese Antikörper entfernt und damit die Lebensqualität spürbar verbessern kann.



Das Problem: Da es noch keine Studien dazu gibt, übernimmt auch die Kasse die Kosten nicht. Josef Deischl will nichts unversucht lassen. Die Kosten für eine erste derartige Therapie hat er selbst getragen. Dafür und für spezielle Medikamente hat er bereits über 11 000 Euro ausgegeben. Im Februar ist er im Dialysezentrum Hannover für eine weitere Blutwäsche angemeldet.



Es treibt ihn seine große Hoffnung, danach wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können. „Ich muss nicht unbedingt auf einen Berg klettern können. Aber wieder ganz normal mit Freunden essen gehen, wäre schon ein großer Erfolg“.



Nach langem Ringen hat er sich entschlossen, mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit zu gehen. „Als Impfgeschädigter wird man nach wie vor stigmatisiert, das ist ein heißes Thema.“ Doch er ist nicht allein. Deischl ist mit 30 Betroffenen in einer Münchner Selbsthilfegruppe, die Zahl der Teilnehmer wächst stetig. In einer entsprechenden Gruppierung im Internet sind es 160 Leute. Dass es aber sehr viel mehr gibt, zeigt die Post-Vac-Sprechstunde im Universitätsklinikum Marburg. Etwa 6000 Erkrankte sollen hier auf der Warteliste für einen Termin stehen.



Gemeinsam mit anderen Erkrankten setzt sich Deischl in Aktionsgruppen und mit Medienpräsenz dafür ein, dass wissenschaftliche Studien zum Post-Vac-Syndrom vorangetrieben und Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden. Denn es gehe nicht nur darum, dass die Krankenkassen die Kosten für Therapien übernehmen, sondern dass der Impfschaden als solcher auch anerkannt wird. Denn nur so können Betroffene eine Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz bekommen. Und die ist dringend nötig, denn meist sind die Erkrankten arbeitsunfähig und fallen nach dem Auslaufen des Krankengeldes in die Sozialhilfe.



Damit das Thema auch im Bundestag ankommt, hatten im Rahmen der Initiative „Nicht genesen“ Menschen mit Long-Covid, ME/CFS und Post Vac am 19. Januar 400 Feldbetten vor dem Berliner Reichstag aufgestellt und damit Aufmerksamkeit erreicht. Josefs Eltern Peter und Christine nutzten eine Gelegenheit auf der Grünen Woche in Berlin, dem Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz (CSU) aus dem Wahlkreis Erding-Ebersberg ein Buch über das Post-Vac-Syndrom zu überreichen, um weiterhin Politiker für das Thema zu sensibilisieren (wir berichteten). Trotz der schweren Erkrankung ist Josef Deischl auch heute kein strikter Impfgegner. „Ich würde allerdings jedem raten, genau abzuwägen, ob er zur Risikogruppe gehört und sich impfen lässt.“ hd