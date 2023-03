CSU Buch-Pastetten will mehr Präsenz zeigen

Von: Henry Dinger

Der neue Vorstand der CSU Buch-Pastetten und seine Gäste (hinten, v. l.): Rudolf Waxenberger, Gerlinde Sigl, Thomas Huber, Iva Hirth, Max Gotz, Josef Knon, Martin Ommer, Martin Loidl, Michael Rappold, Renate Huber, Alois Zollner und Tobias Mühlhuber sowie (vorne, v. l.) Ulrike Scharf, Cornelia Vogelfänger, Ferdinand Geisberger und Romina Kaminski. Nicht im Bild: Matthias Zimmerer, Georg Kreuzer, Hans Oskar, Martin Ostermeier und Melanie Kaminski. © Henry Dinger

Der CSU-Ortsverband Buch-Pastetten plant Workshops mit den Bürgern, um mehr Präsenz zu zeigen.

Pastetten – Zwei wichtige Wahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Buch-Pastetten. Zum einen die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober, zum anderen die Neuwahl des eigenen Vorstands.

Immerhin 22 Wahlberechtigte des 71 Mitglieder starken Ortsverbands waren dazu ins Pastettener Gasthaus Neuwirt gekommen. „Wir sind heute leicht dezimiert“; meinte Ortschef und Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger zur Begrüßung und erklärte, dass ein Teil des aktuellen Vorstands derzeit auf Reisen sei.

In seiner kurzen Rede blickte Geisberger auf das vergangene Jahr zurück und erwähnte besonders ein Treffen mit dem Ortsverband Forstern, bei dem Bertram Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft als Referent sprach (wir berichteten). „Da kamen viele Besucher, es war sehr informativ“, so Geisberger.

Zudem habe man bei Kandidatentreffen beim Neuwirt an Themen angeknüpft, die bei den Workshops im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 aufgekommen waren. „Wir haben Schwerpunkte festgelegt, in denen wir uns in weiteren Workshops mit den Bürgern von Pastetten diskutieren und austauschen wollen“, sagt der Ortsvorsitzende. Es gehe um alles, was wichtig sei für ein funktionierendes Dorfleben – „Familie, Kinder, Baulandausweisung, Mobilität wie Carsharing und angepasste Energiekonzepte wie die Nahwärmeversorgung“ stünden auf dem Plan. Ähnliche Stammtische seien auch in der Gemeinde Buch geplant.

Und mit den Nachbar-Ortsverbänden suche man ebenfalls den Austausch. „Wichtig ist es, als CSU Präsenz zu zeigen“, sagte Geisberger. Doch auch der eigene Verband soll gestärkt werden. Der Altersdurchschnitt liege derzeit bei knapp 59 Jahren, drei Viertel seien männlich. „Ziel ist es, wieder mehr Mitglieder zu bekommen und vor allem den Nachwuchs zu begeistern“, meinte Geisberger und hofft auf einen Werbeeffekt durch die Workshops.

Die Neuwahlen unter Leitung von Ulrike Scharf gingen recht schnell vonstatten. An der Spitze bleibt Geisberger, seine Stellvertreter wurden Pastettens Altbürgermeisterin Cornelia Vogelfänger, Romina Kaminski und Alois Zollner. Kassier bleibt Hans Oskar, als Schriftführer für die kommenden zwei Jahre wurde Martin Ommer im Amt bestätigt. Digitalbeauftragter ist Martin Ostermeier. Die acht Beisitzer sind Josef Knon, Martin Loidl, Georg Kreuzer, Thomas Huber, Matthias Zimmerer, Iva Hirth, Michael Rappold und Melanie Kaminski. Kassenprüfer sind Renate Huber und Tobias Mühlhuber.

„Das werden für den neuen Vorstand zwei spannende Jahre, wir haben einiges vor“, sagte Geisberger. Während die auf der Tagesordnung angekündigten Ehrungen aus organisatorischen Gründen auf das Sommerfest verschoben wurden, nutzten die Landtagskandidaten Scharf und Rudolf Waxenberger ebenso die Möglichkeit sich vorzustellen wie Max Gotz und Gerlinde Sigl als Anwärter für den Bezirkstag.