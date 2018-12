Verpasst Pastetten den Anschluss ans Turbo-Netz?

In Pastetten besteht mäßiges Interesse am Turbo-Netz der Deutschen Glasfaser. Bisher hat nur die Hälfte der notwendigen 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss beantragt.

Pastetten– „Wenn das jetzt nichts wird, sind wir über Jahre hinweg abgehängt“, schreibt Hans-Peter Schrörs im sozialen Netzwerk Facebook. Sein Post ist einer von vielen, in denen Bürger aus Pastetten und Forstern ihre Mitmenschen aufrufen, sich mit einem derzeit für sie kostenlosen Hausanschluss am Projekt der Deutschen Glasfaser (DG) zu beteiligen. Der Vertriebsmitarbeiter einer großen deutschen Pumpenfirma hat die Sorge, dass Pastetten den Anschluss ans schnelle Internet verpasst.

Schrörs weist darauf hin, dass der Bedarf an Netzkapazität laut Branchenprofi Heise online jährlich um 35 bis 40 Prozent wächst. „Während heute ein 16-MBit-pro-Sekunde-Anschluss vielleicht ausreicht, braucht man in fünf Jahren 100 MBit/s, in zehn Jahren sogar 500 MBit/s. Wer also auf die Kupferdoppelader – VDSL beziehungsweise Vectoring – setzt, befindet sich in der Zukunft in einer Sackgasse“, so Schrör auf Nachfrage. Die künftig benötigten Datenraten seien mit dieser bereits heute veralteten Technik nicht mehr flächendeckend zu erzielen.

Das Angebot der DG klingt verlockend. Das niederländische Unternehmen, das mehrheitlich einem amerikanischen Investor gehört, macht 1,5 Milliarden Euro locker, um in Deutschland ein Glasfasernetz aufzubauen. Sechs der ausgewählten Kommunen liegen im Landkreis Erding. Der Deal: Die DG legt ihr Netz auf eigene Kosten. Mit Übertragungsraten ab 100 Mbit pro Sekunde im Up- und Download sollen die Pastettener für Telefon, Internet und TV auf die Daten-Überholspur ausscheren können.

Doch die Zeit drängt: Die DG legt das Netz nur, wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte mitmachen. Stichtag ist der 17. Dezember, dann endet die sogenannte Nachfragebündelung. Während dieser Zeit ist der Anschluss kostenlos, danach sind mindestens 750 Euro fällig.

Der Willen mitzumachen ist derzeit jedoch mäßig: Am 7. Dezember hatten erst 19 Prozent der Haushalte mitgemacht. Die Angst, auf der Datenautobahn abgehängt zu werden, geht in Pastetten um. „Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren“, sagt Oliver Nachtrab. Der Unternehmensberater kennt sich in der IT-Branche aus. Er sieht aber nicht nur für Heimarbeitsplätze die Notwendigkeit des Turbo-Internets. Auch mit der Entwicklung der Haus- und Unterhaltungstechnik müsse die Übertragungsrate mithalten können: „Smart-Home, Smart-TV, Streaming-Dienste – das alles braucht Kapazitäten. Für Vermieter wird es ein immer wichtigeres Argument sein, einen Netzanschluss im Haus zu haben.“ Auch für Gewerbe im Ort sei solch eine Verbindung unabdingbar.

Auch Siegfried Förg versteht nicht, warum die Pastettener so zögerlich sind. Der Unternehmer hat für sein Haus in Pastetten das schnelle Internet beauftragt. „Man sollte sich den Hausanschluss auf jeden Fall legen lassen, er wird sich auch auf den Wert der Immobilie auswirken“, so Förg. Auch er sieht die rasch wachsenden Datenmengen als Argument für den Glasfaserausbau durch die DG: „Wenn wir das verpennen, wird es bald dunkel.“

Auch Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger wirbt auf ihrem Facebookprofil für den Ausbau. „Warum glauben so viele Mitbürger, da müsse ein Haar in der Suppe sein?“, schreibt die Ortschefin. In einer Videobotschaft hat sie sich an die Pastettener gewandt: „Machen Sie mit und buchen Sie diesen schnellen Internetanschluss für Ihre und unsere Zukunft.“

Bei der DG indes sieht man den Anschluss-Rückstand noch gelassen. „Pastetten und Forstern sind in der Nachfragebündelung gerade im Endspurt. In Bayern ist es nicht ungewöhnlich, dass die meisten Prozente in den letzten ein bis zwei Wochen gemacht werden. Wir sind optimistisch, dass beide Orte ihr Ziel erreichen“, erklärt Sprecherin Simone Seifriedsberger. Werde das Ziel zum Stichtag nicht erreicht, wird anhand mehrerer Faktoren geprüft, ob es Sinn macht, die Bündelung um einige Wochen zu verlängern.