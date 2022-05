Schlemmermeile statt Schießsport

Von: Henry Dinger

Der neue Vorstand der Diana-Schützen Reithofen (v. l.): Tobias Mühlhuber (Vereinsausschuss), Johannes Speer (Vereinsausschuss), Ulrich Rötzer (Vereinsausschuss), Reinhard Wandinger (Kassenprüfer), Markus Seidl (Sportwart), Thomas Seidl (Vereinsausschuss), Michael Gerster (2. Schützenmeister), Markus Stanner (1. Schützenmeister), Herbert Hirschmann (Schatzmeister), Michael Forstner (Vereinsausschuss), Katharina Seidl (Vereinsausschuss), Bernd Brus (Vereinsausschuss), Anneliese Speer (Vereinsausschuss) und Alois Huber (Schriftführer). Nicht im Bild: Veronika Mühlhuber (Vereinsausschuss) und Sieglinde Flei (Kassenprüferin). © Henry Dinger

Mit kreativen Aktionen sind die Diana-Schützen Harthofen-Reithofen durch die Pandemie gekommen. Der Verein hat heute so viele Mitglieder wie nie.

Reithofen – Zwei durchwachsene Jahre haben die Diana-Schützen in Reithofen hinter sich. „Das möchten wir so schnell nicht wieder erleben“, sagte Markus Stanner. Der Schützenmeister berichtete in der Jahreshauptversammlung im Reithofener Schützenheim von außergewöhnlichen Situationen.

Für den Verein begann die Corona-Krise mit der Absage des Starkbierfests. „Es wäre am Vorabend der Kommunalwahl 2020 gewesen“, berichtete Schriftführer Alois Huber. Die traditionell bissigen Reden waren seit Wochen vorbereitet gewesen. „Vielleicht hätten sie ja die Wahl noch verändert“, meinte Huber augenzwinkernd. Das Eintrittsgeld wurde zurückgegeben.

Schlimm sei auch gewesen, dass das Starkbier nicht ausgeschenkt werden konnte. „Wir konnten das ja nicht alles selber trinken“, erinnerte sich Stanner. So sei ein Teil in Maßkrüge gefüllt und am Weiher mit viel Abstand aufgestellt worden. „Die Reithofener konnten sich hier bedienen.“ Der Rest musste weggeschüttet werden.

„Hendl to go“ ein durchschlagender Erfolg

In den folgenden Wochen und Monaten hat der Verein nach Lösungen gesucht, wie die Reithofener und ihre Gäste ein wenig Abwechslung in der nahezu kontaktlosen Zeit bekommen können. Im Februar 2021 gab es „Hendl to go“ am Schützenheim – es wurde ein durchschlagender Erfolg, die Autoschlange war lang, die Kapazitäten der Grills mussten nach wenigen Stunden aufgestockt werden. Im März wurde die Aktion ebenso erfolgreich mit Schweinshaxen wiederholt, im Mai gab es Spareribs, und im Sommer dann mit strengem Hygienekonzept eine Schlemmermeile mit regionalen Schmankerln.

Wirtschaftlich mussten die Schützen keine Federn lassen, eher im Gegenteil. Da der Verein laut Stanner über eine Zulassung als Gastronomiebetrieb verfügt und „über Jahre ordentlich und ehrlich geführte Bücher“ vorweisen habe können, konnten Corona-Überbrückungshilfen beantragt werden. Die flossen laut Kassier Herbert Hirschmann in die Anschaffungskosten für Zelte und einen Grill sowie die Sanierung und Neuinstallation der Lüftungsanlage im Schützenheim. „Diesen Schwung wollen wir nun fortführen“, so Stanner.

Der Schießbetrieb selbst ruhte lange Zeit, das hat jedoch den Mitgliederzahlen keinen Abbruch getan. Mit 271 Mitgliedern, davon 91 Frauen, hat der Verein laut Stanner den höchsten Stand seit der Gründung im Jahr 1875. Dass sich besonders junge Leute für diesen Sport interessieren, freut den Schützenmeister besonders, etwa ein Viertel der Mitglieder sind Jungschützen bis 20 Jahre, der Altersschnitt beträgt 44 Jahre. Sicher trage dazu auch bei, dass es eine kleine Gruppe an Bogenschützen gibt, die sich seit Sommer 2021 wieder regelmäßig trifft.

Heuer sportliche Wettkämpfe, aber auch Sonnwendfeier und Dorffest

Die Diana-Schützen haben in den kommenden Monaten viel vor. Auf dem Plan stehen nicht nur sportliche Wettkämpfe wie das Floriansschießen, ein Sommerbiathlon und das Gemeindeschießen, sondern auch die Sonnwendfeier Ende Juni, ein Dorffest und die Wärmedämmung des großen Lagerraums.

Die Führung des Vereins hat auch nach den Wahlen die bewährte Spitze in den Händen, wenn auch mit einer Veränderung. Der bisherige 2. Schützenmeister Thomas Seidl trat nach neun Jahren nicht mehr an, bleibt aber im Vereinsausschuss. An seine Stelle wurde einstimmig Michael Gerster gewählt. Bestätigt wurden Stanner als 1. Schützenmeister, Hirschmann als Kassier und Huber als Schriftführer sowie Markus Seidl als Sportwart.

Die Jahreshauptversammlung wurde auch genutzt, um zahlreiche Ehrungen aus den vergangenen zwei Jahren nachzuholen. Die Auszeichnungen überreichte der 3. Gauschützenmeister Manfred Dollmann. Zudem wurden Franz Schleibinger, Hubert Stettner und Franz Rott senior zu Ehrenmitgliedern ernannt (Bericht folgt).