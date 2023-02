Eifriger Nikolaus

Von: Henry Dinger

1000 Euro spendet das Nikolaus-Team der Feuerwehr Pastetten für das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“. Bei der Scheckübergabe dabei waren (v. l.): Alexander Adam, Andreas Wagner, Redaktionsleiter Hans Moritz, Michael Lohner, Peter Lex, Günter Plieninger und Josef Huber. © Henry Dinger

Einen großen Scheck über 1000 Euro überreichten die Kameraden der Feuerwehr Pastetten an Redaktionsleiter Hans Moritz für das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“. Mit dem Geld wird eine Familie aus dem Ort unterstützt, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat.

Pastetten - Das ist auch der Grund, warum die Feuerwehr an die Heimatzeitung spendet. „Da wissen wir, dass das Geld hierbleibt und in voller Höhe denen zu Gute kommt, die Hilfe dringend nötig haben“, sagt Kommandant Peter Lex. Mit weiteren 800 Euro helfen die Feuerwehrler einer Familie in Moosinning, die durch einen Unfall den Vater verloren hat.



Um das Geld sammeln, kamen die Feuerwehrler kräftig ins Schwitzen. Es stammt aus dem Nikolausdienst, den die Kameraden bereits zum siebten Mal angeboten hatten. „In zwei Tagen haben wir 204 Kinder besucht“, erklärt Günter Plieninger. Dafür waren drei Teams aus Nikolaus und Krampus unterwegs, die von halb fünf bis halb neun abends fast im Viertelstundentakt bei den insgesamt 103 Familien vorbeischauten. Das ist eine beachtliche Leistung, denn der Umkreis reicht mittlerweile bis Forstern, Hohenlinden und Buch.



„Mehr hätten wir nicht geschafft, wir mussten Anfragen leider auch ablehnen“, bedauert Lex.



Der Grund für die gute Resonanz dürfte nicht zuletzt auch gewesen sein, dass der Nikolaus nach zwei Corona-Jahren wieder ohne Einschränkungen unterwegs sein durfte. hd