Rinderhalter unter Generalverdacht

Von: Veronika Macht

Immer kräftig druff: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei den Pastettener Burschen. © Johannes Dziemballa

Das Thema Anbindehaltung in der Landwirtschaft kocht wieder hoch - ein bizarrer Streit. Beim Kreisbauerntag fielen deutliche Worte.

Pastetten – Erst der Ministerpräsident, dann sein Stellvertreter: Nach dem Besuch von Markus Söder (CSU) am Dienstag im Festzelt der Pastettener Burschen, war tags darauf Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) zu Gast. Er sprach beim Kreisbauerntag, zu dem der Bayerische Bauernverband (BBV) eingeladen hatte, über landwirtschaftliche Themen wie Flächenfraß oder die Anbindehaltung von Rindern. Den Großteil seines Auftritts aber machte er Wahlkampf.



Mit ordentlicher Verspätung kam Aiwanger in Pastetten an. Begrüßt wurde er von Demonstranten zum Thema Rote Gebiete, das auch Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) ansprach (Bericht folgt). Aiwanger drehte zunächst eine Runde durchs Festzelt, das mit rund 2400 Menschen voll besetzt war. „Wenn ich mir die Besucherzahlen anschaue: Da kann der Ministerpräsident bei Weitem nicht mithalten“, spielte Burschenchef Andreas Wagner darauf an, dass Söders Auftritt weniger gut besucht war.



Nach Grußworten von BBV-Kreisobmann Jakob Maier und Pastettens Bürgermeister Peter Deischl sprach Bayerstorfer Kontrollen von milchviehhaltenden Betrieben mit Anbindehaltung an. Konkret ging es um Anzeigen der Tierrechtsorganisation PETA bei der Staatsanwaltschaft Landshut gegen Landwirte im Landkreis. Dazu habe er Kontakt mit Umweltminister Thorsten Glauber (FW) gehabt, so Bayerstorfer. Obwohl das Halten von Kühen in Anbindehaltung nicht verboten sei, habe dieser ihm mitgeteilt, seine Behörde müsse die Betriebe kontrollieren. Glaubers FW-Landtagskollege Benno Zierer habe Bayerstorfer erklärt, dies sei mehr ein „gut gemeinter Vorschlag“ gewesen. Nun aber habe ihm der Minister geschrieben: „Die Weigerung, dieser Bitte nachzukommen, halte ich im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung der zuständigen Behörden für inakzeptabel.“



Bayerstorfer richtete sich direkt an Aiwanger: „Ich wundere mich, dass ein bayerischer Umweltminister – und da brauchen wir Ihre Unterstützung, das ist Ihr Parteifreund – nicht davon ausgeht, dass die milchviehhaltenden Betriebe im Landkreis Erding ordnungsgemäß wirtschaften.“ Sie würden für „hervorragende und regionale Nahrungsmittel“ sorgen. Aber man brauche keinen „Kontrollwahnsinn“ und keinen „Minister als Fürsprecher für PETA und sonstige Organisationen“. Er sei für Kontrollen bei Verdachtsmomenten. Aber ein Generalverdacht, dass jeder, der Anbindehaltung betreibe, auch gegen das Tierschutzrecht verstoße, sei inakzeptabel.



„Wenn wir keine Anbindehaltung mehr in Bayern haben dürfen, dann wird mehr als die Hälfte der Betriebe auf einen Schlag aufhören“, meinte Aiwanger dazu. Dann hätten die Tierschützer nicht erreicht, dass die Kuh von der Anbinde- zur Weidehaltung wechselt, sondern zum Metzger. „Überlasst das den Bauern, die verstehen mehr von Tierschutz als ihr“, sagte er in Richtung der Tierschützer und forderte: „Wir müssen die Bauern verteidigen.“



Sakko aus, Ärmel hochgekrempelt, machte Aiwanger danach Wahlkampf, galoppierte insgesamt eine Stunde lang von Thema zu Thema. Von Zuwanderung zur „Meinungsdiktatur linker Medien“, von Erbschaftssteuer zur veganen Ernährung, von Cannabis („Ich bin dagegen, dass wir unseren jungen Leuten Cannabis einflößen. Liaba a Mass Bier“) zu Gendern und Heizungsgesetz.



„Wir müssen uns die Normalität zurückholen und die Verrückten in die Schranken weisen. Wir brauchen keine Grünen und ungesunde Ideologie in der bayerischen Landesregierung“ – auf die Grünen hatte sich Aiwanger besonders eingeschossen. Immerhin das hatte er mit dem Ministerpräsidenten am Tag zuvor gemeinsam. vam