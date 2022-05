Badeweiher als Gemeinschaftsprojekt

Von: Henry Dinger, Veronika Macht

Die Pullinger Seen bei Freising sind eines der Projekte des Erholungsflächenvereins. In Forstern glaubt man nicht, eine derartige Badefläche auf Gemeindegebiet schaffen zu können. Besser könnte es in Pastetten aussehen. Mitgliedschaft als Solidarprinzip Jahresbeitrag „überschaubar“ © Archiv

Ein Badeweiher steht schon lange auf der Wunschliste der Bürger in Pastetten und Forstern. Um diesem Ziel näher zu kommen, wollen beide Gemeinden dem Erholungsflächenverein beitreten.

Forstern/Pastetten – Dessen Konzept haben sich die Gremien der Kommunen kürzlich bei einem gemeinsamen Termin von Geschäftsführer Jens Besenthal vorstellen lassen (siehe unten). Bis heute gehören dem Verein 67 Landkreise, Städte und Gemeinden an, in Erding wären Pastetten und Forstern die ersten Mitglieder. Für einen Beitritt ist nach dem Ratsbeschluss ein Antrag nötig, die Entscheidung trifft im Dezember die Mitgliederversammlung.

Aktuelle Projekte des Vereins sind weitere Bauabschnitte bei den Pullinger Seen und am Hollerner See. „Das sind schöne Wasserflächen, aber ob das vergleichbar ist mit uns? Ich bin skeptisch“, sagte Forsterns Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat.

Erholungsflächenverein: Forstern würde im Jahr 990 Euro zahlen

Für seine Kommune würde der Jahresbeitrag rund 990 Euro betragen. Über diese verhältnismäßig niedrige Summe wunderte sich Sebastian Klinger (CSU): „Die Grundstückspreise sind so hoch, wie wollen sie das finanzieren?“ Auch Anton Oskar (CSU) meinte: „Das klingt für mich nicht reell, dass man mit so wenig Beitrag so was finanzieren kann.“

Streu erklärte, die Mitgliedschaft funktioniere nach dem Solidarprinzip. Jeder zahle seinen Beitrag, sodass jährlich rund eine Million Euro investiert werden könne. Aber freilich könne nicht in jeder Kommune sofort eine Erholungsfläche entstehen, in manchen passiere das auch nie, weil es keine geeigneten Standorte gebe.

„Und sie können auch keine Luftschlösser bauen“, warnte Streu davor, durch einen Beitritt bei den Bürgern zu große Erwartungen zu wecken, dass es im Bereich der Brandl-Kiesgrube in absehbarer Zeit eine Bademöglichkeit gebe. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir das dort umsetzen können, so offen müssen wir zu unseren Bürgern sein.“ Nur weil man beitrete, werde man nicht die Pullinger Seen in Forstern kriegen. „Bei uns geht’s acht oder zehn Meter die Steilböschung runter, und dann sind da vielleicht 20 Quadratmeter Wasserfläche.“ Vielleicht müsse es aber auch kein Wasser sein, so Streu, sondern ein schöner Spazierweg.

Forstern will beitreten - eine Gegenstimme im Gemeinderat

„Ich war beeindruckt von der Präsentation“, gab Josef Obermaier (CSU) zu, „aber es passt nicht für Forstern. Wir haben diese Gegebenheiten nicht, das ist von vorn herein ein Luftschloss.“ Ähnlich sah es Franz-Josef Obermaier (AWG): „Für unsere Gemeinde bringt es nicht groß was, die Brandl-Kiesgrube ist nicht geeignet.“ Aber in Pastetten, angrenzend zu den Fischweihern, sei Gemeindegrund, da könne man ein Erholungsgebiet schaffen, wenn der Nachbar mitmache.

Thorsten Scharmatinat (Grüne) hingegen teilte diese Skepsis nicht. „Dass wir so große Referenzprojekte nicht erreichen werden, ergibt sich von selbst. Aber die haben die Kompetenz, die schauen sich das an und machen Vorschläge. Von der Dienstleistung profitieren wir auf jeden Fall.“ Auch Erwin Nominacher (SPD) sagte, das Thema Badeweiher habe jede Fraktion seit Jahren im Wahlprogramm. „Darum wundere ich mich, dass es jetzt so pauschal abgelehnt wird. Es wäre einen Versuch wert, um unserem Lippenbekenntnis seit Jahren mal Taten folgen zu lassen.“

Auch Peter Feckl (AWG) und Simona Loupal (parteifrei/SPD) meinten, die Leistung sei erschwinglich für die Gemeinde. Stefan Ganghofer (CSU) schlug vor, es zu probieren und nach fünf Jahren noch mal zu reflektieren. So lautete dann auch der Beschluss, gegen den nur Josef Obermaier votierte.

Pastetten votiert einstimmig für den Beitritt

In Pastetten fiel der Beschluss, dem Verein beizutreten, einstimmig – und die Diskussion vorab deutlich kürzer aus. Eine zeitliche Begrenzung erachtete der Rat nach kurzer Diskussion als nicht notwendig. „Wir können nur gewinnen“, meinte Bürgermeister Peter Deischl (FWE). „Ich finde das Konzept sehr überzeugend und freue mich darauf, dass was vorwärts geht“, sagte Andreas Winner (FWE). Er denke, dass der Verein der richtige Partner sei.

Für Matthias Zimmerer (CSU) ist entscheidend, dass der Verein „so was schon mal gemacht hat, sich bei den Details auskennt und sie umsetzen kann“. Susanne Gerster (WRH) sieht das Solidarprinzip als grundlegenden Aspekt und würde daher auf eine zeitliche Beschränkung verzichten: „Das funktioniert nur, wenn viele über einen langen Zeitraum mitmachen.“

Das betonte auch Horst Ippisch (FWE). Er finde es gut, „dass vielleicht mal andere kompetente Leute, die noch nie in diesem ganzen Prozess eine Rolle gespielt haben, auf die Grundstückseigentümer zugehen und vielleicht auf offene Ohren stoßen“. Zudem sei der Preis sehr überschaubar. Für Pastetten wären es bei rund 2800 Einwohner um die 730 Euro im Jahr.

Das ist der Erholungsflächenverein Der gemeinnützige Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V., kurz „Erholungsflächenverein“, wurde 1965 gegründet und widmet sich der Schaffung von Erholungsgebieten für die Bevölkerung im Großraum München. Der Fokus liegt dabei laut Homepage auf „Erholung in freier Natur, also nicht auf der Schaffung von Erlebnis- oder Funparks“. Dabei lege man Wert darauf, in den Gebieten – wo immer möglich – auch Biotopstrukturen anzulegen und zu erhalten. Die Förderung des Radverkehrs sei ein weiteres Anliegen. Aktuell sind 32 Erholungsgebiete in Bestand, Bau und Planung, mehr als 700 Hektar im Grundbesitz, und die Investitionen haben bisher mehr als 79 Millionen Euro betragen. Der Verein erwirbt oder pachtet, oft gemeinsam mit der Gemeinde, geeignete Flächen, führt die erforderlichen Planungen durch, übernimmt den Ausbau und übergibt das Erholungsgebiet dann unentgeltlich der Öffentlichkeit, heißt es in einer Präsentation des Vereins. Die Gebiete hätten die erforderliche Infrastruktur, wo notwendig eine Wasserwachstation, sowie meist einen Kiosk oder eine Gaststätte. Der laufende Unterhalt wie Pflege oder Müllentsorgung sowie die Verkehrssicherung würden vom Verein vertraglich an die Gemeinde übertragen. Sanierungsmaßnahmen, die über den Unterhalt hinausgehen, Erweiterungen oder Neubauten übernehme wiederum der Verein. Er finanziere sich gegenwärtig ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, die für Kommunen 26 Cent und für Landkreise 51 Cent je Einwohner und Jahr betragen. Eine Förderung durch den Freistaat Bayern gibt es seit weit mehr als zehn Jahren nicht mehr. vam