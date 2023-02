Der Himmel der Bayern, die Energiekrise und ein XXL-Schweinderl

Faschingsumzug in Pastetten

Die Pastettener ließen beim Faschingsumzug am Sonntag ihrer Kreativität freien Lauf

Pastetten – „Endlich gibt’s den Umzug wieder, das ist richtig schön!“, meinte eine junge Frau im rosa Kostüm mit Schweinsöhrchen. Das war sinngemäß das, was von vielen Leuten zu hören war, die zum traditionellen Pastettener Faschingszug am Sonntag ins Zentrum des Orts gekommen waren. Dass zwei Jahre coronabedingt pausiert wurde, war an der gelösten Stimmung zu spüren.

Ein Großteil war kostümiert, entweder ganz stilecht wie der schon bekannte Freddy Mercury, der trotz acht Grad und Nieselregen im Muskelshirt posierte, oder auch als Frosch, Marienkäfer oder Maus. Fünf Wagen setzten sich schließlich zum Rundkurs durch die Raiffeisenstraße in Bewegung.

Angeführt wurde der Zug heuer von der Zeilerner Dorfgemeinschaft, die sich als „Himmel der Bayern“ sieht und ihren Dienstmann Aloisius mit einer Schar Engel aus einer Wolke aus weißen Luftballons winken ließ.

+ Der Pastettener Ortskern war proppevoll mit großteils verkleideten Menschen. Vor allem die Kinder kamen beim Gutti-Werfen auf ihre Kosten. © Henry Dinger

Die Inflation und die Energiekrise war das Thema von Gerhard Nußrainer und seinen Freunden, die weithin sichtbar verkündeten: „Do is da Wurm drin!“ So verrieten die Schilder am Wagen dann, welches die brennenden Themen der Zeit sind. „Früher hatte ich Angst im Dunkeln. Wenn ich heute meine Stromrechnung sehen, habe ich Angst vor Licht!“ und „Viele fragen sich, wozu die kleine Tasche auf der Jeans dient. Die ist für deine Rente!“ Aber auch Beruhigendes gab es zu vermelden. „Trotz der hohen Inflation – Freibier wird nicht teuer!“

Als Schlümpfe-Schar kamen die Baschdinger Schützen angefahren, gefolgt vom größten Gefährt der kleinen Parade. Das war der Tiertransporter der Burschen, der sogar noch ein Mega-Aufblasschweinchen auf dem Dach trug, das allerdings aus Sicherheitsgründen während der Tour abgelassen wurde, immerhin wehte zeitweise ein kräftiger Wind. Die Burschen sind für ihre kreativen und technisch ausgeklügelten Wagen in den vergangenen Jahren weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.

+ Schwein gehabt: Fast noch höher als ihr Umzugswagen war das Riesen-Ferkel, das die Burschen obendrauf gesetzt hatten. Sie warben vor allem für ihre Festwoche im Mai. © Henry Dinger

Dass heuer weniger Aufwand betrieben wurde, ist dem Umstand geschuldet, dass die jungen Männer voll in den Vorbereitungen für ihre 111-Jahres-Festwoche stecken, die im Mai mit zahlreichen Attraktionen über die Bühne gehen wird. Die Werbung für dieses Fest kam auch beim Faschingsumzug nicht zu kurz, ebenso wie die fürs Zehnjährige der Dirndlgemeinschaft, die nach den Burschen das Festzelt für zwei Tage übernehmen.

Reklame für die 111 Jahre und den erwarteten Besuch des Bayerischen Ministerpräsidenten machte auch Andreas Winner, der ein Konterfei und „Daumen hoch“-Geste von Markus Söder in seinen Wagen geklebt hatte.

Vor allem die Kinder kamen beim Pastettener Umzug wieder auf ihre Kosten, denn auch heuer wurden den Zuschauern aus den Wagen heraus wieder Guttis und Süßigkeiten zugeworfen, was das Zeug hielt. Eine nette Geste dabei war, dass manche der Naschereien direkt aus dem Korb verteilt wurden, so kamen auch die Kleinsten nicht zu kurz. hd