Faschingszug-Boykott: Pastettener Burschen wollen keine Wahlveranstaltung

Die Burschengemeinschaft Pastetten boykottiert den beliebten Faschingsumzug im Ort. Sie will keine Wahlkampfveranstaltung.

Pastetten – Ob Ballermann-Express, Laufstoiparty on tour, rollender Saloon oder stilechter Knast nebst absenkbarem Wachturm – die Wagen der Burschengemeinschaft Pastetten waren in den vergangenen Jahren stets die Superlative der kleinen Faschingsparade in der Gemeinde. Heuer verzichten die Burschen erstmals seit 15 Jahren auf einen eigenen Wagen.

„Wir sind der Meinung, dass der Faschingsumzug in diesem Jahr zu sehr als Wahlveranstaltung genutzt wird“, begründet Vorsitzender Andreas Wagner die Entscheidung der Burschen in einem Schreiben. „Wir haben gehört, dass Parteien und Gruppierungen planen, Getränke zu verkaufen und Infostände aufzustellen. Alles nur, weil im März Kommunalwahl ist“, heißt es weiter. In den kommenden Jahren wären es dann wieder die gleichen Vereine, die die Veranstaltung am Leben erhalten. Von den Parteien und Gruppierungen sehe man dann nichts mehr. Das sei nicht fair denen gegenüber, die jedes Jahr einen Wagen bauen. „Uns ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber jegliche Wahlwerbung hat beim Faschingsumzug nichts zu suchen.“

Wagner selbst sitzt übrigens für die Bürgernahe Interessengemeinschaft (BIG) im Gemeinderat und kandidiert bei den kommenden Wahlen auf Listenplatz 1. „Selbstverständlich sind wir 2021 wieder mit einem Mega-Faschingswagen und einem coolen Motto vertreten“, erklärt der Burschen-Chef.

Im Rathaus kennt man die Absage und den Standpunkt der Burschen bereits. „Ursprünglich wollte die CSU einen Stand betreiben, davon sind wir aber wieder abgekommen“, sagt Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger (CSU). Für ihre Partei werde es am Faschingssonntag nun doch keine Wahlkampf-Aktivitäten geben. Auch die Freie Wählergemeinschaft Einigkeit (FWE) habe ein entsprechendes Vorhaben mittlerweile aufgegeben, erklärt Gemeinderat Andreas Winner auf Nachfrage. Die Wählergruppe Reithofen-Harthofen (WRH) und die Grünen wollen den Faschingssonntag ebenfalls nicht für die Wahlwerbung nutzen.

Dass die politischen Vereinigungen nun auf die geplanten Aktionen verzichten, hat auch Wagner erfahren. Aber: „Wir stehen zu unserem Entschluss.“ Die Burschen würden es begrüßen, wenn bei der Wahl 2026 vorab eine eindeutige Regelung gefunden würde.

Für den Umzug sind derzeit vier Wagen gemeldet. Die Veranstaltung startet am 23. Februar um 13.30 Uhr am Maibaum in der Ortsmitte. Der Zug setzt sich um 14 Uhr in Bewegung und führt zweimal über die Haupt- und Raiffeisenstraße wieder zurück zum Maibaum. Wie in den vergangenen Jahren gibt es dort dann ein buntes Faschingstreiben. Die Anwohner der Haupt- und Raiffeisenstraße werden gebeten, während dieser Zeit nicht auf den Gehwegen und Straße zu parken.