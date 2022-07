Fast alles neu bei der Dirndlgemeinschaft Pastetten

Von: Henry Dinger

Der neue Vorstand der Dirndlgemeinschaft Pastetten (hinten, v. l.): die Beisitzerinnen Julia Kis, Theresa Nußrainer, Elena Philipp und Christine Reiser, Schriftführerin Daniela Eicher, 2. Schriftführerin Veronika Bartl und Beisitzerin Johanna Peis sowie (vorne, v. l.) 2. Kassierin Elisabeth Obermaier, 2. Vorsitzende Antonia Greckl, Vorsitzende Luisa Rauch und Kassierin Bettina Neumüller. © Dirndlgemeinschaft Pastetten

Acht Vorstandsmitglieder der Dirndlgemeinschaft Pastetten sind bei den Wahlen nicht mehr angetreten, darunter auch die bisherige Vorsitzende.

Pastetten – Nach drei Jahren Zwangspause konnte sich die Dirndlgemeinschaft Pastetten wieder zu einer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Beim Rauch“ in Pastetten treffen. Dabei wurde eine neue Vorstandsriege gewählt, acht Dirndl aus dem bisherigen Vorstand haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Eine davon ist die bisherige Vereinschefin Romina Greckl. Sie erklärte rückblickend, dass in den Monaten vor dem Corona-Lockdown noch einige Aktivitäten möglich gewesen seien. Die Dirndl waren auf Maibaumstüberl-Tour, erlebten vergnügliche Stunden auf dem Herbstfest Erding, besuchten das Gäubodenvolksfest Straubing und konnten sogar noch ihren Schwarz-Weiß-Ball veranstalten, bevor Corona ihre Aktivitäten ausbremste. „In dieser Zeit war es uns nicht möglich, etwas zu unternehmen. Aber wir haben unseren Mitgliedern zu Ostern und Weihnachten kleine Präsente vor die Tür gestellt“, erinnerte sich Greckl.

Ein Mutter- und Vatertagsbasteln wurde „to go“ angeboten – Eltern konnten gepackte Tüten bestellen und zu Hause basteln. Nach den ersten Lockerungen wurden die Mädels dann wieder aktiv und unternahmen unter anderem eine Führung durch eine Brauerei.

Zu Ostern veranstalteten die Dirndl- und Burschengemeinschaften heuer zusammen eine große Ostereiersuche in der Kiesgrube in Pastetten (wir berichteten), gingen wieder auf Tour durch die Maibaumstüberl in der Umgebung und waren bereits bei zwei Fahnenweihen.

Ein wichtiger Punkt der Hauptversammlung waren die Neuwahlen des Vorstands. Dieser trägt immer mehr Verantwortung, denn die Zahl der Mitglieder ist von 28 im Gründungsjahr 2013 auf 124 gewachsen. Acht Dirndl aus dem bisherigen Vorstand haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Darunter auch Greckl, die seit fünf Jahren an der Spitze stand und davor vier Jahre lang Vize war. Sie dankte ihren Mädels für die Hilfe, die Unterstützung und den Zusammenhalt im vergangenen Jahrzehnt.

Mit ihr ausgeschieden sind Maria Dondl, Claudia Gantner, Severina Stanner, Christina Erl, Michelle Sporrer, Julia Haug und Christine Ganghofer. Nach der Wahl beglückwünschte Greckl ihre Nachfolgerin Luisa Rauch: „Mit dem neuen Vorstand habe ich das gute Gefühl, mein ,Baby‘, die Dirndlgemeinschaft, in gute Hände zu geben.“

