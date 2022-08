Alles Käse, oder was?

Ferienprogramm Pastetten

Im Rahmen des Pastettener Ferienprogramms wurden Kinder in die Geheimnisse der Käseherstellung eingeweiht.

Pastetten – Wie aus Milch und natürlichen Zutaten Käse wird, lernten Pastettener Ferienkinder bei Familie Gaßner. Der Kurs ist beliebt, die beiden Tage waren komplett ausgebucht. Dass jeweils nur sechs Kinder dabei waren, erklärte Gisela Gaßner schmunzelnd: „Wir sind nun mal die Kleine Hofkäserei, wir haben nicht so viel Platz.“

Wie das mit dem Käse geht, wollten am ersten der zwei Termine nur Buben wissen. Käse ist also auch Männersache, und die Pastettener Burschen sind offensichtlich alte Hasen, was das angeht. Manche waren nämlich nicht zum ersten Mal dabei.

Gaßner erklärte, wie sie und ihr Mann Hans den Käse produzieren, zeigte den großen doppelwandigen Kessel, wo die Milch der eigenen Kühe direkt aus dem Stall reingepumpt wird und wo die Molke austritt. Zwei wichtige Faktoren lernten die Buben: der Käse braucht Wärme und will mit Geduld behandelt werden. Die jungen Teilnehmer waren schon richtige Profis und stellten gezielte Fragen, etwa zur Ernährung der Kühe. „Und wo habt ihr euer Silo?“, wollte einer wissen. Gaßner meinte, sie hätten keines mehr, weil die Kühe im Sommer frisches Gras bekommen und im Winter Heu. Wenn Kühe keine Silage bekommen, spricht man von Heumilch. „Die schmeckt mir besser“, kam prompt eine trockene Bemerkung aus der Kindergruppe.

Nachdem geklärt war, wie die Großen den Käse machen, durften die Kinder selber ran. Sechs Kinder, drei Töpfe, neun Liter Milch, und es konnte losgehen. Zunächst kamen Joghurtkulturen in die Milch, später die zweite Zutat – „unsere Zaubertropfen“, so Gaßner augenzwinkernd. „Das ist Lab“, wusste einer der Burschen und lüftete das Geheimnis um die 30 Tropfen, die in jeden Topf geträufelt und eingerührt wurden. Das Lab bringt die Milch zum Stocken, aber auch das dauert etwas.

Die Zeit nutzte das Grüppchen, um sich im Gaßner’schen Hausgarten mit duftenden Kräutern einzudecken. Dabei konnten die Buben auch an eher weniger bekannten Stängeln wie Hopfenmajoran, Wildem Dost, Borretschblüten und Cola-Kraut schnuppern.

Danach hieß es Händewaschen, bevor es für alle dran ging, die nun feste Milch in den Töpfen in Würfel zu schneiden. „Das ist die Gallerte“, erklärte Gaßner. Die Kinder probierten auch die Molke, die sich abtrennte, und fanden, „dass die eigentlich lecker schmeckt“.

Vorsichtig schöpften alle den Käsebruch in Formen, aus denen er noch mehrmals gestürzt und gewendet wurde. Viel Spaß hatten die Kinder beim Dekorieren mit den Kräutern. Jeder konnte dann seinen Käse mit nach Hause nehmen. „Kann ich gleich fürs nächste Jahr reservieren?“, fragte einer der Buben. Offensichtlich macht Käsen großen Spaß.