Unterhaltsamer Bio-Unterricht in den Ferien

Neugierige Blicke warfen die Ferienprogramm-Kinder in den sogenannten Wochenstubenkasten, den Richard Hörl auf unserem Bild links in der Hand hält.

Von Henry Dinger schließen

Warum heißen die Siebenschläfer Siebenschläfer? Und warum polstern sie ihre Behausungen mit Buchenblättern aus? Diese und andere spannenden Fakten erfuhren Pastettener Ferienkinder auf dem Waldlehrpfad in Forstinning.

Pastetten/Forstinning – Schon seit einem guten Jahrzehnt unternehmen Anita und Hans Stanner diese beliebten Ausflüge auf den Lehrpfad im Nachbarlandkreis. Auch diesmal wurden die Kinder von Richard Hörl in Empfang genommen und in die kleinen Geheimnisse der örtlichen Flora und Fauna eingeweiht.

Der Vormittag auf dem Pfad, den Hörl seit vielen Jahren liebevoll gestaltet und pflegt, war unterhaltsamer Biologie-Unterricht – und das in den Ferien. Hörl, der als „Imker-Legende“ von Forstinning und als Betreiber eines Lehr-Bienenstandes bekannt ist, hatte viel zu erzählen. Etwa die Sache mit den Buchenblättern, die ätherische Öle ausströmen und deswegen von den Siebenschläfern beim Bau der Bruthöhle verwendet werden. Das hält Parasiten fern.

Spannend für die Kinder war besonders, dass Hörl auch Einblicke in die Nistkästen gewährte. So gab’s dann auch gleich Begegnungen mit den kleinen Nagetieren und ihren Jungen. „Die sehen ja aus wie eine Mischung von Eichhörnchen und Maus“, stellte ein Bub überrascht fest.

Dass nicht in allen der Brutkästen an den Bäumen auf Hörls Naturpfad Siebenschläfer wohnen, wurden dem Grüppchen klar, als Hörl vorsichtig einen so genannten „Wochenstubenkasten“ öffnete und den Kindern ein offensichtlich weiches Knäuel mit den Insassen zeigte. Es waren Fledermäuse, die hier ihren Tag verbringen.

Besondere Aufmerksamkeit bekamen auch die Bienenstöcke, an denen der Imker beschrieb, wie Wild- und Honigbienen leben und wie er ihnen Nisthilfen gibt. Hörl erklärte den Kindern auch, das Totholz wichtig ist für Insekten und dass man den Garten lieber nicht piekfein aufräumt, sondern etwa Haufen bildet, in denen kleine Tiere leben können.

Die Gaudi kam an diesem Tag freilich nicht zu kurz, und so machte der Nachwuchs nicht nur an den Spielplätzen halt, sondern auch bei einer gigantischen Wurzel, um die ein Haus gebaut wurde, sie kletterten durch einen hohlen Baum in ein Turmhäuschen und bauten selbst Tipis. HENRY DINGER