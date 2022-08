Pastettener Rettungshundestaffel ist noch in diesem Jahr einsatzbereit

Von: Henry Dinger

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Pastetten (hinten, v. l.): Bürgermeister Peter Deischl, Vorsitzender Günter Plieninger, Markus Heilmaier, Hannah Frost, Tobias Recknagel, Andreas Renner, Hubert Nußrainer und Kommandant Peter Lex sowie (vorne, v. l.) Christian Falterer, Eva Renner und Thomas Neumair. © FF Pastetten

Die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Pastetten soll noch in diesem Jahr einsatzbereit sein.

Pastetten – Dass die Pastettener die A 94 direkt vor der Haustür haben, zeigt sich an den Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahr 2021. Bei den 33 Alarmierungen für Technische Hilfeleistungen, zu denen auch Verkehrsunfälle zählen, rückte die Wehr ein gutes Dutzend Mal in Richtung Autobahn aus. Dort mussten nicht nur Menschen aus Autos befreit werden, sondern bei einem schweren Unwetter im Juli 2021 galt es auch, einen Baum von der Fahrbahn zu beseitigen.

Kommandant Peter Lex blickte in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr detailliert auf die Ereignisse des Vorjahres zurück. Sieben Brände weist die Statistik auf, wobei auch hier die Autobahn wieder auftaucht: Ende Juli hatte ein Lkw-Auflieger Feuer gefangen. Insgesamt acht Wehren und das THW Markt Schwaben waren über Stunden beschäftigt, den Brand zu löschen und die Schäden zu beseitigen.

Feuerwehr Pastetten: 67 Männer und 23 Frauen aktiv

In der Feuerwehr Pastetten waren zum Ende des vergangenen Jahres 67 Männer und 23 Frauen aktiv. Lex hob hervor, dass sie zusammen neben 689 Einsatzstunden fast 4900 Stunden bei Übungen und in der Ausbildung geleistet hätten. Unterm Strich stehen insgesamt 6800 ehrenamtliche Stunden.

Neuigkeiten gab der Kommandant zur Rettungshundestaffel bekannt. Die ersten Hunde sollen im Oktober die notwendige Prüfung ablegen, um danach bei Einsätzen aktiv werden zu können. „Es ist geplant, dass die Rettungshundestaffel bereits ab Ende Oktober alarmiert werden kann“, so Lex.

Dass das Jahr 2021 von Corona geprägt war, zeigte sich an den Berichten des Feuerwehrvereins. Wie Vorsitzender Günter Plieninger erklärte, waren die Aktivitäten gebremst, aber dennoch erfolgreich. Was gut ankam, sei der „Frühschoppen dahoam“ gewesen, den es als Ersatz für den Frühschoppen am Drei-Königs-Tag beim Neuwirt nach dem Gedenkgottesdienst gab. Dabei wurden Tüten mit Weißbier, Weißwürsten und Brezn gepackt und den Kameraden zu Hause vorbeigebracht.

Jugendfeuerwehr Pastetten: „Survival-Pakete“ in der Corona-Zeit

Eine ähnliche Aktion gab es für die knapp 30 Mädchen und Buben der Jugendfeuerwehr. Die Jugendwarte Andreas Wagner und Andreas Gantner hatten „Survial-Pakete“ zusammengestellt, die den jungen Leuten vor die Haustür gestellt wurden. Darin verpackt waren eine FFP2-Maske mit Jugendfeuerwehr-Logo, eine Feuerwehr-Tütensuppe zur Stärkung und einige Schokoriegel. „Die waren ein Gag wegen deren Werbespruch ,Wenn’s mal wieder länger dauert‘“, erklärt Gantner. Außerdem war eine Übungsleine dabei. „Ich habe Knoten-Videos gemacht und in unsere Jugendfeuerwehr-WhatsApp-Gruppe gepostet. Die konnte dann jeder nachmachen.“

Trotz aller Beschränkungen haben die Feuerwehrler Spenden gesammelt, und das nicht knapp. Stolze 1200 Euro aus dem Erlös des traditionellen Nikolausdienstes, mit dem immerhin 150 Kinder aus 80 Familien unter den strengen Corona-Auflagen besucht wurden, konnten ans Leserhilfswerk der Heimatzeitung „Licht in die Herzen“ gespendet werden (wir berichteten). 500 Euro steuerte die Feuerwehr für eine groß angelegte Spendenaktion der Pastettener Burschengemeinschaft bei, die für die Initiative krebskranke Kinder München e. V. und das Klinikum Erding mit einem „Drive in“ am Feuerwehrhaus Geld gesammelt hatten.

Ehrungen & Beförderungen

25 Jahre: Hubert Nußrainer

10 Jahre: Markus Heilmaier, Johannes Neumüller

Feuerwehrfrau/-mann: Hannah Frost, Eva Renner, Frank Poehler-Meye, Petra Meye, Isabel Rengsberger, Julian Jägersberger

Hauptfeuerwehrfrau/-mann: Tobias Recknagel, Christian Falterer, Thomas Neumair, Christian Neumair, Gabi Krieg

Löschmeister: Andreas Renner