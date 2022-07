Crowdfunding soll Geld für Übungspuppen bringen

Die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Reithofen-Harthofen sind die ersten, die bei einem Unfall oder medizinischen Notfall helfen. Das Bild zeigt nur die Hälfte der ehrenamtlichen Helfer. Um Übungspuppen und -geräte zu kaufen, sammeln sie derzeit Spenden.

Feuerwehr Reithofen-Harthofen

Die First Responder der Feuerwehr Reithofen-Harthofen sammeln über die VR-Bank Geld für die Ausbildung.

Reithofen – „First Responder“ werden die ehrenamtlichen Ersthelfer genannt, die bei einem medizinischen Notfall oder Unfall zusammen mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt alarmiert werden. Und zumindest im Gemeindegebiet Pastetten und auch in Buch am Buchrain sind die Erstretter der Freiwilligen Feuerwehr Reithofen-Harthofen aufgrund der kurzen Entfernung auch die ersten, die noch vor dem Rettungsdienst vor Ort sind und qualifizierte Hilfe leisten können. Das kann bei einem Herzstillstand, bei dem es auf jede Minute ankommt, lebensentscheidend sein.

Knapp 30 ehrenamtliche First Responder leisten bei der Reithofener Wehr Dienst. In Alarmbereitschaft sind stets fünf bis sechs von ihnen, die im Notfall zu zweit oder zu dritt zu denen eilen, die Hilfe brauchen. Etwa 100 Einsätze kommen pro Jahr zusammen, im Schnitt zwei pro Woche. Welche Notfälle auf sie zukommen, wissen sie bei der Alarmierung nicht. „Wichtig ist eine gute Ausbildung“, sagt Mannschaftsleiter Thomas Huber. Mindestens 80 Stunden Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung muss ein ausgebildeter Feuerwehrler zusätzlich auf dem Weg zum First Responder hinter sich bringen, außerdem sind Auffrischungsübungen mehrmals im Jahr nötig. Dafür brauche sie gutes Übungsmaterial, doch das ist teuer.

Das Einsatzteam nutzt daher derzeit die Chance, über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der VR-Bank Erding Spenden zu sammeln. Geplant war, dass die Aktion bis zum 31. Juli mindestens 7000 Euro in die Kasse der Feuerwehr spült. Wird diese Summe erreicht, legt die Bank nochmals 20 Prozent drauf.

„Von dem Geld wollen wir drei Reanimationspuppen, die sehr realistisch einem Erwachsenen, einem Kind und einem Baby nachempfunden sind, anschaffen. Auch ein Übungsdefibrillator steht auf dem Plan“, erklärt Huber. Zudem braucht das Team dringend eine elektrische Absaugpumpe, mit dem zum Beispiel die Atemwege einer bewusstlosen Person freigesaugt werden kann.

Noch bis Ende des Monats kann gespendet werden. Die angepeilten 7000 Euro wurden bereits erreicht. Weitere Spenden sind aber willkommen, denn wenn mehr Geld zusammen kommt, könnte es in die Anschaffung eines eigenen First-Responder-Fahrzeugs einfließen. Derzeit sind die Ersthelfer noch mit dem Mannschaftswagen unterwegs.

Alle Infos: www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/frh-uebungspuppen

