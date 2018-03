Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen bietet an Karfreitag wieder Räucherfische an - frisch aus dem neuen Räucherofen.

Reithofen - Platz für 120 Forellen hat der neue Räucherofen der Freiwilligen Feuerwehr Reithofen-Harthofen. Die Fische werden am Karfreitag, 30. März, in Reithofen am Schützenheim geräuchert. Zusätzlich gibt es Steckerlfische und frische Brezen zum Mitnehmen.

Den Ofen hat das „Team Fahrzeugbau“ in Eigenregie hergestellt. „Die geräucherten Forellen waren beim Testessen sehr saftig und äußerst schmackhaft“, berichtet Johannes Huber, Schriftführer bei der Feuerwehr. Vor allem das Spezial-Räuchermehl habe den Fischen ein wunderbares Aroma gegeben.

Die Forellen, Steckerlfische und Brezen sind zum Mitnehmen. Vorbestellungen sind möglich per E-Mail an steckerlfische@feuerwehr-reithofen-harthofen.de.