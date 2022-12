Spontane Übung: Rettung aus dem Eis

Von: Henry Dinger

In speziellen Schutzanzügen ging es für Yannik Gerster und Simon Zimmerer rein ins Eiswasser. © Feuerwehr Reithofen-Harthofen

Die Feuerwehr Reithofen-Harthofen hat die Minusgrade am Wochenende zu einer spontanen Eisrettungsübung genutzt.

Reithofen – Sich zum Sonntagnachmittag mit den Kameraden am Weiher auf ein Eis zu verabreden, mag im Sommer angenehm sein, aber bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt artet das in Anstrengung aus. Doch die haben neun Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Reithofen-Harthofen nicht gescheut, als sie sich am Sonntag bei minus sieben Grad spontan zu einer Rettungsübung am Reithofener Weiher getroffen haben.

Besonders kalt hat es dabei die Feuerwehrler Yannik Gerster und Simon Zimmerer erwischt, denn die beiden durften als Opfer und Retter direkt ins Wasser steigen. Dafür steckten die 18-Jährigen in speziellen Schutzanzügen, die die Reithofener vor ein paar Jahren zusammen mit einem Wasserrettungsset angeschafft hat.

Bis jetzt hatten die Aktiven jedoch ein Problem: „Wir konnten das bislang noch nicht so richtig trainieren“, erklärt Kommandant Thomas Huber auf Nachfrage. Die letzte Übung lag schon zwei oder drei Jahre zurück, weitere Versuche scheiterten am mangelnden Eis. „Das musste also mal spontan gehen.“

Markus Stanner, erzählt Thomas Huber, habe ein Loch in die Eisdecke des Weihers gebohrt und das Ergebnis in die WhatsApp-Gruppe der Feuerwehr geschrieben. „Die Schicht war bis zu 6,5 Zentimeter dick“, erzählt der Kommandant und betont: „Fürs Schlittschuhlaufen reicht das nicht, aber für eine Übung.“ Eine halbe Stunde später kamen neun Feuerwehrler und zwei Fahrzeuge zusammen und sägten ein Rechteck ins Eis. Dann wurde etwa drei Stunden lang die Rettung von bewusstlosen und ansprechbaren Personen aus dem kalten Wasser geprobt sowie die Versorgung der Patienten. Dafür wurde ein Ablageplatz mit den Rettungsgeräten aufgebaut.

„Die Übung hat reibungslos und besser als erwartet geklappt. Jeder kennt seine Aufgabe“, lautete Hubers positive Bilanz. Ein wichtiger Punkt für ihn sei auch gewesen, dass die Basisregeln, nach denen solch ein Einsatz abläuft, optimiert werden konnten.